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சரத்குமாரை பார்த்தவுடன் கன்னத்தில் அறைய நினைத்த ராதிகா! ஏன் தெரியுமா?

Radhika Sarathkumar : நடிகை ராதிகா, முதன்முறை தன் கணவர் சரத்குமாரை பார்க்கும் போது, ஓங்கி ஒரு அறை விட வேண்டும் என்று தோன்றியதாக சமீபத்திய நேர்காணல் ஒன்றில் தெரிவித்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 16, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:04 PM IST
சரத்குமாரை பார்த்தவுடன் கன்னத்தில் அறைய நினைத்த ராதிகா! ஏன் தெரியுமா?
Image Credit: Radhika Sarathkumar | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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