/சரத்குமாரை பார்த்தவுடன் கன்னத்தில் அறைய நினைத்த ராதிகா! ஏன் தெரியுமா?

Radhika Sarathkumar : கோலிவுட் திரையுலகில் பவர் கப்புளாக இருப்பவர்கள்தான், சரத்குமாரும் ராதிகாவும். கிட்டத்தட்ட 26 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக திருமண வாழ்க்கையில் இருக்கும் இவர்கள் இருவருக்குள்ளும் நிறையவே ஒற்றுமை இருப்பது, அவர்கள் கலந்துகொண்ட நேர்காணலை பார்க்கும் போது தெரியும். இந்த நிலையில், இவர்கள் முதல் சந்திப்பு குறித்து ராதிகா பேசியிருக்கும் விஷயம் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
தன்னுடைய மகள் ரயான் கையால், சிறந்த தாய்க்கான விருது வாங்கிய ராதிகா, சில விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டார். அப்போது தன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கை, கணவர் சரத்குமார் மற்றும் குழந்தைகள் பற்றி பல்வேறு சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பேசியிருந்தார். அப்போது, சரத்குமாரை முதன்முதலாக பார்த்த அனுபவம் குறித்து பேசினார்.
அவரை முதல் முறை பார்த்த போது அவரை ஓங்கி அறைய வேண்டும் என தோன்றியதாக கூறினார். அது ஏன் என்றால், அவர் ஒரு மொக்க ஜோக் சொல்லிவிட்டு, அதற்கு அவரே சிரித்துக்கொண்டிருந்தாராம். அதற்கு தான் மட்டும் சிரிக்காமல் இருந்ததாகவும், இதை விட நல்ல ஜோக் உங்களுக்கு தெரியாதா என தான் கேட்டதாகவும் கூறினார். இப்போது வரைக்கும் அவரிடம் அந்த பழக்கம் மட்டும் மாறவே இல்லை என்று சொன்ன ராதிகா, மொக்க ஜோக்கின் யுனிவர்சிட்டியே சரத்குமார்தான் என்று கூறினார். அவர் எந்த நேரமும் ஒரு ஜோக்கை ரெடியாக வைத்திருப்பார் என்று கூறியிருந்தார்.
எப்போதும், ராதிகாவின் மகள் ரயான் ஏதாவது ஒரு மொக்க ஜோக் சொல்லி அதனை சமூக வலைதளங்களில் வீடியோவாக பதிவிட்டு வந்தார். இது குறித்து அவர் சொல்லும் போது தான் சமூக வலைதளங்களில் மொக்க ஜோக்ஸ் போடுவதற்கு முக்கிய காரணமே சரத்குமார்தான் என்றும், அவரிடம் இருக்கும் மொக்கை ஜோக்கிற்கு பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் என்றுதான் வீடியோ வெளியிட ஆரம்பித்ததாகவும் கூறியிருந்தார்.
நடிகை ராதிகாவும் சரத்குமாரும் திருமணம் செய்து கொள்ளும் முன்பு நல்ல நண்பர்களாக இருந்தனர். சரத்குமாருக்கு, ஏற்கனவே சாயா என்பவருடன் திருமணமாகி இருந்தது. இந்த திருமண வாழ்க்கையிலிருந்து இருவரும் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக பிரிந்தனர். சாயா மற்றும் சரத்குமாரின் மகள்தான், வரலட்சுமி. ராதிகாவுக்கும் ஏற்கனவே பிரதாப் போத்தனுடன் திருமணமாகி, ஓராண்டில் விவாகரத்து ஆனது. இரண்டாவதாக ரிச்சர்ட் ஹார்டி என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். இந்த திருமண வாழ்க்கையும் இரண்டு ஆண்டுகளில் முடிவுக்கு வந்தது. பின்னர், சரத்குமாருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டு 2001ஆம் ஆண்டில் திருமணம் நடந்தது.
திருமணத்திற்கு முன்பு நண்பர்களாக இருந்த போது ராதிகாவும் சரத்குமாரும் தங்களுடைய கடந்த காலத்தை பற்றி நிறையவே பேசிக்கொள்வார்களாம். ஆனால், இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்ட பிறகு கடந்த காலம் பற்றி பேசிக்கொள்வதே இல்லை என்று சரத்குமார் ஒரு நேர்காணலில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
ராதிகாவிற்கு ரயான் மற்றும் ராகுல் என இரு பிள்ளைகள் இருக்கின்றனர். அதே போல, சரத்குமாருக்கு வரலட்சுமி மற்றும் பூஜா ராகுல் என மூன்று பிள்ளைகள் இருக்கின்றனர். அனைவரும் உடன்பிறந்த சகோதர-சகோதரிகள் இல்லை என்றாலும், இவர்கள் ஒரே குடும்பமாக மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.