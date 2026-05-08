“விஜய்யும்-த்ரிஷாவும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்..” பிரபல நடிகை பரபரப்பு பேட்டி!

Vijay Trisha Should Get Married : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருந்தவர், விஜய். 2 வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக்கழகம் எனும் கட்சியை ஆரம்பித்து, அக்கட்சியின் சார்பாக முதல்வர் வேட்பாளராக களம் கண்ட இவர், 108 இடங்களை பிடித்து வெற்றி பெற்றார். இதையடுத்து, அவருக்கும் த்ரிஷாவுக்குமான உறவு குறித்த விஷயங்களும் வைரலாகி வருகிறது.
த்ரிஷா-விஜய் உறவு:
விஜய்யும் த்ரிஷாவும், முதன் முதலில் நடித்தது ‘கில்லி’ திரைப்படத்தில்தான். இந்த படம் சூப்பர் ஹிட் அடித்ததை தொடர்ந்து, இந்த கூட்டணி, மீண்டும் அடுத்தடுத்த படங்களில் சேர்ந்து நடிக்க ஆரம்பித்தனர். இவர்கள் இருவரும் ஜோடியாக நடித்த ஆதி, திருப்பாச்சி, குருவி உள்ளிட்ட படங்கள் திரைக்கு வந்து நல்ல வரவேற்பை பெற்றன. இந்த நிலையில், வெளியில் சொல்லப்படாத காரணங்களால் இருவரும் 15 வருடங்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து நடிக்கவே இல்லை. கடைசியில், 2023ல் வெளியான ‘லியோ’ திரைப்படம் மூலமாக மீண்டும் இணைய வாய்ப்பு கிடைத்தது.
இந்த படம் வெளியாகும் முன்பு, விஜய்யும் த்ரிஷாவும் லண்டனிற்கு வெக்கேஷன் சென்றதாக கூறப்பட்டது. அதே சமயத்தில் லியோ படத்திலும் இருவருக்கும் லிப் லாக் காட்சி இருந்தது பேசுபொருள் ஆனது. ஆனால், இருவரும் இது குறித்து வாய் திறக்காமல் இருந்த நிலையில், விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா தனக்கு விஜய்யிடமிருந்து விவாகரத்து வேண்டும் என்று மனு கொடுத்தார். அதே சமயத்தில், விஜய்க்கு வேறொரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியிருந்தார். இதற்கு மறு நாளே விஜய் ஒரு திருமண விழாவில் த்ரிஷாவுடன் மேட்சிங் உடையில் கலந்து கொண்டார்.
சமீபத்தில் தமிழக வெற்றிக்கழகம் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 இடங்களில் ஜெயித்து வெற்றி பெற்ற நிலையில், த்ரிஷா விஜய் வீட்டிற்கு சென்றிருந்தது பேசு பொருளானது. இதையடுத்து, இருவரும் வாய் திறக்கவில்லை என்றாலும், இவர்களுக்குள் இருக்கும் உறவு குறித்து அனைவரும் பேசி வருகின்றனர்.
|விஜய் த்ரிஷா சேர்ந்து நடித்த படங்கள்
|வெளியான ஆண்டு
|கில்லி
|2004
|ஆதி
|2006
|திருப்பாச்சி
|2006
|குருவி
|2008
|லியோ
|2024
|கோட் (ஒரு பாடல் மட்டும்)
|2025
“இருவரும் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும்..”
விஜய் த்ரிஷாவின் உறவு குறித்து, சமீபத்தில் பிரபல நடிகை ராக்கி சாவந்த் பேசியிருக்கிறார். இந்தி நடிகையான இவர், தற்போது சமூக வலைதளங்களில் கண்டெண்ட் செய்து வரும் பிரபலமாகவும் இருக்கிறார். இவர், ஒரு தனியார் ஊடகத்திற்கு சமீபத்தில் பேட்டியளித்திருக்கிறார். அதில், “விஜய்யும் த்ரிஷாவும் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும். நாம் அனைவரும் அவர்களின் மெஹந்தி விழாவிற்கு செல்லலாம்” என்று பேசியிருக்கிறார். இவரது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தற்போது பெரும் வைரலாகி வருகிறது.
இவர், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக்கழகம் தேர்தல் குறித்தும் பேசியிருந்தார். சட்டமன்ற தேர்தலில் இக்கட்சி பெற்ற வெற்றியை பற்றி கூறிய அவர், தமிழ்நாட்டில் முதன்முதலில் முதல்வர் ஆகியிருக்கும் ஒரு கிறிஸ்தவர் விஜய்தான் என்றும், தனக்கு அவரை தனிப்பட்ட முறையில் பிடிக்கும் என்றும் கூறியிருந்தார். மேலும், விஜய்யின் படத்தில் ஒரு பாடலில் நடிக்க வேண்டும் என்பது தனது கனவு என்றும், அதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்காமல் போய்விட்டதால், இப்போது அவரது கட்சியில் சேர்ந்து விடலாமா என தான் யோசிப்பதாக தெரிவித்தார். ராக்கி சாவந்த் சொன்ன இந்த கருத்தினை பலரும் விமர்சித்து வருகின்றனர்.
தவெகவில் இணைவாரா த்ரிஷா?
விஜய், தேர்தலில் நின்ற போது, தன்னை “அடுத்த எம்.ஜி.ஆர்” போன்ற பிம்பத்தில் காட்டிக்கொண்டார் என அனைவருக்கும் தெரியும். இதை வைத்து விமர்சிக்கும் நெட்டிசன்கள், “அப்போ த்ரிஷாதான் அடுத்த ஜெயலலிதவா?” என்று கேட்டு வருகின்றனர். தற்போது சட்டமன்ற தேர்தலில், விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் நின்று அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். இப்போது அவர் முதல்வர் ஆகிறார் என்றால், இரு தொகுதிகளில் ஏதேனும் ஒரு தாெகுதியில் இருந்து பதவி விலக வேண்டும். அவர், சென்னை தொகுதியை கண்டிப்பாக விட்டுக்கொடுக்க மாட்டார் என்பது அரசியல் விமர்சகர்களின் கூற்றாக இருக்கிறது. அப்படியிருக்கையில், திருச்சியில் த்ரிஷாவை தவெக வேட்பாளராக நிற்க வைக்கலாம் என தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. தவெகவில் நிறைய புது வேட்பாளர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துள்ளனர். எனவே, த்ரிஷாவிற்கும் ஆதரவு கொடுக்க வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
முதலமைச்சர் ஆகும் கனவு..
த்ரிஷா, வளரும் நடிகையாக இருந்த காலத்தில் அவரிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது. “உங்களுக்கு எதிர்காலத்தில் என்ன ஆக வேண்டும் என்று ஆசை இருக்கிறது?” என்று பத்திரிகையாளர் கேட்ட போது, “எனக்கு முதல்வர் ஆக வேண்டும் என்று ஆசை” என்றார். அவர் ஜோக் செய்வதாக அருகில் இருந்தவர்கள் கூற, உடனே உண்மையாகவே தனக்கு அப்படியொரு ஆசை இருப்பதாக தெரிவித்திருந்தார். இதை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள், போகிற போக்கை பார்த்தால் இது உண்மை ஆகிவிடும் போல என்று தெரிவித்துள்ளார்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
விஜய் மற்றும் த்ரிஷா முதன்முதலில் எந்த படத்தில் இணைந்து நடித்தனர்?
கில்லி திரைப்படத்தில் தான் விஜய் மற்றும் த்ரிஷா முதன்முதலில் இணைந்து நடித்தனர்.
விஜய் - த்ரிஷா கூட்டணியில் வெளியான ஹிட் படங்கள் என்ன?
திருப்பாச்சி, ஆதி, குருவி, கில்லி, லியோ உள்ளிட்டவை.
15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு விஜய் மற்றும் த்ரிஷா எந்த படத்தில் மீண்டும் இணைந்தனர்?
லியோ மூலம் இருவரும் மீண்டும் ஒன்றாக இணைந்தனர்.
விஜய் - த்ரிஷா உறவு குறித்து ஏன் பேசப்படுகிறது?
இருவரும் ஒன்றாக வெளிநாடு சென்றதாக வெளியான தகவல்கள், சமீபத்திய சந்திப்புகள் மற்றும் சமூக வலைதள விவாதங்கள் காரணமாக இவர்களின் உறவு குறித்து பலரும் பேசுகின்றனர்.
ராக்கி சாவந்த் என்ன கூறியுள்ளார்?
ராக்கி சாவந்த், விஜய்யும் த்ரிஷாவும் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று பேசியுள்ளார்.
