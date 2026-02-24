ராஷ்மிகா–விஜய் வயது வித்தியாசம்! இவ்வளவா? இது தெரியாம போச்சே..

ரசிகர்களின் நீண்டகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட செய்தி உண்மையாகிவிட்டது. நடிகர்கள் விஜய் தேவரகொண்டாவும், ராஷ்மிகா மந்தனாவும் வரும் பிப்ரவரி 26 ஆம் தேதி ராஜஸ்தானின் உதய்பூரில் திருமணம் செய்து கொள்ள உள்ளனர். ரசிகர்கள் இந்த ஜோடியை "Virosh" என்று அழைக்கிறார்கள். ராஷ்மிகாவும் விஜய் தேவரகொண்டாவும் அந்த வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டனர். எனவே, இந்த திருமணத்திற்கு 'The Wedding of VIROSH' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே விஜய் தேவரகொண்டாவுக்கும் ராஷ்மிகா மந்தனாவுக்கும் இடையிலான வயது வித்தியாசம் குறித்தும் ரசிகர்கள் விவாதித்து வருகின்றனர்.
விஜய் தேவரகொண்டாவுக்கும் ராஷ்மிகா மந்தனாவுக்கும் இடையிலான வயது வித்தியாசம் குறித்து ரசிகர்கள் ஆர்வமாக உள்ளனர். இந்த அழகான ஜோடியின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்து நிறைய விவாதங்கள் நடந்து வரும் நிலையில், ரசிகர்கள் அவர்களின் வயது வித்தியாசம் குறித்து தற்போது விவாதிக்கத் தொடங்கி உள்ளனர். அதன்படி இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே 7 ஆண்டுகள் வயது வித்தியாசம் உள்ளது.
இதில் விஜய் தேவரகொண்டா மே 9, 1989 இல் பிறந்தார், தற்போது அவருக்கு 36 வயது. ராஷ்மிகா மந்தனா ஏப்ரல் 5, 1996 இல் பிறந்தார், இப்போது அவருக்கு 29 வயது. அதன்படி இவர்கள் இருவருக்கும் ஏழு வயது இடைவெளி இருக்கிறது.
2018 ஆம் ஆண்டு வெளியான 'கீத கோவிந்தம்' படத்தில் இந்த ஜோடியின் கெமிஸ்ட்ரி மிகவும் கவர்ந்தது. பின்னர், 'டியர் காம்ரேட்' படத்தில் அவர்களின் நட்பு வலுவடைந்தது. திரையில் ரசிகர்களால் நேசிக்கப்பட்ட இந்த ஜோடி, நிஜ வாழ்க்கையிலும் ஒருவருக்கொருவர் ஆதரவாக இருந்து வருகிறது. விஜய் தான் தனது வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய பலம் என்று ராஷ்மிகா பல சந்தர்ப்பங்களில் கூறியுள்ளார்.
சுமார் 8 வருடங்களாக காதலித்து வந்த ரஷ்மிகாவும் விஜய் தேவரகொண்டாவும் இப்போது அதிகாரப்பூர்வமாக திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறார்கள். இவர்களது திருமணம் பிப்ரவரி 26 ஆம் தேதி உதய்பூரில் சில நெருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் முன்னிலையில் நடைபெறும். மார்ச் 4 ஆம் தேதி ஹைதராபாத்தில் பிரமாண்டமான வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெறும்.
இதனிடையே பல மாதங்களாகப் பரவி வந்த ரஷ்மிகா விஜய் திருமணம் தகவலை அவர்களே தற்போது உறுதிப்படுத்தும் விதமாக நேற்று முன்தினம் இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டு இருந்தனர். அந்த பதில், நாங்கள் எந்த திட்டத்தையும் போடுவதற்கு முன்பே; எதையும் தேர்வு செய்வதற்கு முன்பே நீங்கள் ஏற்கனவே எங்களுடன் இருந்தீர்கள்.
அளவற்ற அன்புடன் எங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பெயரையும் கொடுத்தீர்கள். எங்களை VIROSH என்றும் அழைத்தீர்கள். அதனால் இன்று நிறைந்த மனதுடன் உங்கள் அன்புக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக; நாங்கள் இணைவதை ஒரு பெயரில் அழைக்க விரும்புகிறோம். அது 'VIROSH திருமணம்'.
எங்கள் இரண்டு பேரையும் இவ்வளவு அன்புடன் தாங்கி நிற்கும் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி. நீங்கள் எப்போதும் எங்களின் ஒரு பகுதியாகவே இருப்பீர்கள்" என குறிப்பிட்டிந்தினர்.
