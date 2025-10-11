நிச்சயதார்த்தம் கிசுகிசுக்களுக்கு மத்தியில்...மோதிரத்தை வெளிப்படுத்திய ராஷ்மிகா?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கடந்த 3 ஆம் தேதி ராஷ்மிகாவுக்கும் நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டாவுக்கும் குடும்பத்தினர் மற்றும் நெருங்கிய நண்பர்கள் முன்னிலையில் நிச்சயதார்த்தம் நடந்ததாக தகவல் வெளியானது. தற்போது இதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக வீடியோ ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. இந்த வீடியோ தற்போது இணைய தளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 11, 2025, 04:14 PM IST
  • ராஷ்மிகா மந்தனா மோதிரம் அணிந்திருக்கும் வீடியோ
  • இவர்களது திருமணம் விரைவில் நடைபெறும்

Vijay Deverakonda And Rashmika Mandanna Engagement News: கடந்த 3 ஆம் தேதி ராஷ்மிகாவுக்கும் நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டாவுக்கும் குடும்பத்தினர் மற்றும் நெருங்கிய நண்பர்கள் முன்னிலையில் நிச்சயதார்த்தம் நடந்ததாக தகவல் வெளியானது. தற்போது இதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக வீடியோ ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. இந்த வீடியோ தற்போது இணைய தளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

தென்னிந்தியாவின் பிரபலமான நட்சத்திர ஜோடிகளான விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா ரகசியமாக நிச்சயதார்த்தம் செய்துக் கொண்டதாக சமூக வலைத்தளங்களில் பரபரப்பான தகவல் பரவி வருகிறது. அதனுடன் இந்த இந்த ஜோடிகளுக்கு வருகிற பிப்ரவரி 2026-ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடக்கவிருப்பதாக செய்திகள் வெளியானது. மிகவும் நெருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மட்டுமே கலந்துகொண்ட ஒரு தனியார் விழாவில் நிச்சயதார்த்தம் நடப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்பட்டது. இருப்பினும், இந்த இரண்டு நட்சத்திரங்களும் இதுவரை தங்களது நிச்சயதார்த்தம் அல்லது திருமணம் குறித்து எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. எனினும் விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகாவின் நிச்சயதார்த்தம் குறித்த தகவல்கள் ரசிகர்களை ஆச்சரியத்திலும் மகிழ்ச்சியிலும் ஆழ்த்தியது.

அர்ஜுன் ரெட்டி என்கிற படத்தின் மூலம் இந்திய சினிமாவின் நாயகனாக மாறினார் நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா, இவருக்கு பெண்களின் ஃபேன்ஸ் அதிகம். அதேபோல் நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா நேஷ்னல் கிரஷ் என்று அழைக்கப்படுவார். இவர் தற்போது முன்னணி நடிகர்களுடன் நடித்து வருகிறார். எனினும் நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா இருவரும் கீதா கோவிந்தம் திரைப்படத்தில் முதல் முறையாக இணைந்து நடித்தனர். அந்த சமயத்தில் இவர்களுக்குள் ஏற்பட்ட நட்பு பின்னர் காதலாக மாறியது. அதைத் தொடர்ந்து இவர்கள் இருவரும், டியர் காம்ரேட் படத்திலும் இணைந்து நடித்தனர். அப்போதிருந்து இவர்களது காதல் உறவு வலுப்பெற்றது. எனினும் இது தொடர்பாக இவர்கள் இருவரும் நேரடியாக இதுவரை எவ்வித பதிலளிக்காமல், மறைமுகமாகவே பதிலளித்து வந்தனர்.

சமீப காலமாக, இவர்களது திருமணம் விரைவில் நடைபெறும் என்று பேசப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது அண்மையில் தசரா பண்டிகையை முன்னிட்டு, ராஷ்மிகா மந்தனா புடவையில் இருக்கும் தனது புகைப்படத்தை சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்திருந்தார். அந்த புகைப்படம் வெளியானதிலிருந்து, அது அவர்களது நிச்சயதார்த்தத்தின் போது எடுக்கப்பட்டதாக இருக்கலாம் என்று ரசிகர்களிடையே சந்தேகங்கள் பரவ தொடங்கின. மேலும் தசரா பண்டிகையன்று, நெற்றியில் குங்குமத்துடன் பாரம்பரிய உடையில் ராஷ்மிகா வெளியிட்ட புகைப்படம் இந்த செய்திகளுக்கு மேலும் வலு சேர்த்தது.

இந்நிலையில் தற்போது நிச்சயதார்த்த தகவலுக்கு பிறகு முதல் முறையாக பொதுவில் தோன்றியபோது விஜய் தேவரகொண்டா மோதிரம் அணிந்திருந்தார். அதேபோல் தற்போது ராஷ்மிகா மந்தனாவும் மோதிரம் அணிந்திருக்கும் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுருப்பதால், இவர்களுக்கு நிச்சயதார்த்தம் நடந்துள்ளது உண்மைதான் என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இது குறித்து இரு தரப்பிலிருந்தும் எந்த அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பும் இதுவரை வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

