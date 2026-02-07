English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • நடிகை ரவீனா ரவிக்கு ஆன்லைனில் தொல்லை! வைரலாகும் இன்ஸ்டா பதிவு..

நடிகை ரவீனா ரவிக்கு ஆன்லைனில் தொல்லை! வைரலாகும் இன்ஸ்டா பதிவு..

Raveena Ravi Files Online Harassment : பிரபல டப்பிங் நடிகையாக இருப்பவர், ரவீனா ரவி. இவர்,  தனக்கு இரண்டு பேர் சமூக வலைதளங்களில் தொல்லை கொடுத்ததாக போலீஸில் புகார் அளித்திருக்கிறார்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 7, 2026, 12:30 PM IST
  • ரவீனா ரவிக்கு நேர்ந்த கதி!
  • ஆன்லைனில் கம்ப்ளையண்ட்..
  • என்ன நடந்தது?

Trending Photos

காதலர் தினத்தில் ஈஸியாக டூர் போகணுமா... ஜோடிகளுக்கான பெஸ்ட் 5 இடங்கள்
camera icon8
Valentines Day 2026
காதலர் தினத்தில் ஈஸியாக டூர் போகணுமா... ஜோடிகளுக்கான பெஸ்ட் 5 இடங்கள்
ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு காயம்... இந்திய அணி குறிவைக்கும் 3 பௌலர்கள் - CSK வீரரும் இருக்காரு!
camera icon8
Team India
ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு காயம்... இந்திய அணி குறிவைக்கும் 3 பௌலர்கள் - CSK வீரரும் இருக்காரு!
&#039;தளபதி’ பட்டத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள்! விஜய் மட்டும் கிடையாது..யாரெல்லாம் தெரியுமா?
camera icon7
Thalapathy
'தளபதி’ பட்டத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள்! விஜய் மட்டும் கிடையாது..யாரெல்லாம் தெரியுமா?
சனியின் அஸ்தமனம்.. மார்ச் முதல் பெரிய பிரச்சனைகளை சந்திக்கபோகும் 3 ராசிகள்!
camera icon6
Shani Asta 2026
சனியின் அஸ்தமனம்.. மார்ச் முதல் பெரிய பிரச்சனைகளை சந்திக்கபோகும் 3 ராசிகள்!
நடிகை ரவீனா ரவிக்கு ஆன்லைனில் தொல்லை! வைரலாகும் இன்ஸ்டா பதிவு..

Raveena Ravi Files Online Harassment : தமிழ் திரையுலகில், பிரபலமான டப்பிங் நடிகையாக இருப்பவர் ரவீனா ரவி. இவர், குறித்த செய்தி ஒன்று தற்போது தலையங்கமாக மாறியிருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

ரவீனா ரவி:

கோலிவுட் திரையுலகில், பிரபலமான டப்பிங் நாயகியாக இருப்பவர், ரவீனா ரவி. சாட்டை என்கிற படத்தின் மூலம் டப்பிங் நாயகியாக பிரபலமானார், ரவீனா ரவி. இதையடுத்து சில மலையாள படங்களிலும் நடிகைகளுக்கு டப்பிங் கொடுத்திருக்கிறார். இதில் கவனிக்க தக்கதாக இருந்தது, ஐ, 555, இவன் வேறமாதிரி, சைவம் உள்ளிட்ட தமிழ் படங்கள்தான். இவர் பெரும்பாலும் வாய்ஸ் கொடுத்தது, நாயகியாகத்தான்.

நடிகையாக..

ரவீனா ரவி, தமிழில் சில படங்களில் துணை கதாப்பாத்திரங்களிலும் நடித்திருக்கிறார். அதில் அவர் பெரிதாக நோட் செய்யப்பட்டது, ‘லவ் டுடே’ படத்திலிருந்துதான். இந்த படத்தில் அவர் திவ்யா என்கிற கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். இதையடுத்து, மாமன்னன் என்கிற படத்தில் நாயகிக்கு இணையான கேரக்டரில் நடித்திருந்தார். தொடர்ந்து, வட்டார வழக்கு, ஆசாதி என்கிற படத்திலும் நடித்திருந்தார்.

சமூக வலைதளத்தில் தொல்லை:

தனக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் மோசமான பாதிப்புகள் குறித்து, ரவீனா சமீபத்தில் இன்ஸ்டாவில் பதிவிட்டிருந்தார். அதில், தொடர்சியாக மூன்று ஆண்டுகளாக தொல்லை கொடுத்து வரும் நபர்களிடம் இருந்து, தன்னையும் தன் குடும்பத்தினரையும் பாதுகாக்கவே இந்த பதிவை வெளியிடுவதாக குறிப்பிட்டிருந்தார்.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Raveena Ravi (@raveena1166)

காவல் துறையிடம் கொடுத்த புகார் மூலமாவது, இதற்கு நீதி கிடைக்கும் என நினைப்பதாக அவர் தெரிவித்திருந்தார். தன்னையும் தனது குடும்பத்தினரையும் தொடர்ச்சியாக சபரீஷ் மற்றும் அவரது இரட்டை சகோதரரும் இணைந்து, தன்னையும் தன் குடும்பத்தினரையும் ஆபாசமாக பேசி வருவதாக குறிப்பிட்டிருந்தார்.

அருவருப்பான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி, தன்னை மட்டுமல்ல, தனக்கு நெருக்கமாக இருப்பவர்களையும் இருவரும் இலக்காக வைத்து குறுஞ்செய்திகளையும், கமெண்ட்களையும் செய்து வருவதாக தெரிவித்திருந்தார். 

அனைவரும் விழிப்புடன் இருக்க..

இந்த பதிவை பார்த்து, அனைவரும் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் ரவீனா ரவி குறிப்பிட்டிருந்தார். இந்த ப்ரொஃபைலை பார்த்தால், கண்டிப்பாக இவர்களை ப்ளாக் மற்றும் ரிப்பாேர்ட் செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார். இதை பார்த்தாவது காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

பெண்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?

பொய்யான ஐடிக்களுக்கு பின்னால் ஒளிந்து கொண்டு, பல பேர் பெண்களை இழிவாக பேசுவது வாடிக்கையாகி வருகிறது. இப்படி நீங்கள் சமூக வலைதளங்களின் வாயிலாக ஏதேனும் தொல்லைகளை சந்திக்கும் போது நாம் அதை எப்படி காவல் துறையிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதை பார்ப்போம்.

cybercrime.gov.in என்கிற தளத்திற்கு சென்று, file a complaint என்பதை க்ளிக் செய்து உங்கள் விபரங்களை உள்ளிட வேண்டும். அப்படி இல்லையெனில், 1930 அல்லது 112 என்கிற எண்களை தொடர்பு கொண்டு புகார் தெரிவிக்கலாம். நேரடியாகவும், உங்கள் அருகில் இருக்கும், காவல் நிலையத்தில் இருக்கும் சைபர் க்ரைம் பிரிவில் புகார் தெரிவிக்கலாம். 

மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் படத்தின் தற்போதைய நிலை என்ன? படம் வருமா வராதா? லேட்டஸ்ட் அப்டேட்..

மேலும் படிக்க | சூப்பர் ஹிட் படம் ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’ ஓடிடி ரிலீஸ்! எப்போது, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Raveena RaviComplaintharassmentOnline Compliant

Trending News