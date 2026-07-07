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‘AMMA’ அமைப்பிலிருந்து..கூட்டாக வெளியேறிய நடிகைகள்! வலுக்கும் குற்றச்சாட்டுகள்..

AMMA Association : ‘அம்மா’ அமைப்பிலிருந்து வெளியேறியதோடு மட்டுமன்றி, தங்களின் இந்த ராஜினாமா, அவசரத்தினால் எடுக்கப்பட்ட முடிவு அல்ல என்று ரேவதி மற்றும் பத்மபிரியா இருவரும் தெரிவித்திருக்கின்றனர். 

Written ByYuvashree
Published: Jul 07, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:30 PM IST
‘AMMA’ அமைப்பிலிருந்து..கூட்டாக வெளியேறிய நடிகைகள்! வலுக்கும் குற்றச்சாட்டுகள்..
Image Credit: AMMA Commitee Revathi Resigns | X PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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