/‘AMMA’ அமைப்பிலிருந்து..கூட்டாக வெளியேறிய நடிகைகள்! வலுக்கும் குற்றச்சாட்டுகள்..

AMMA Association : மலையாள திரைப்பட நடிகர் சங்கமான AMMA,கேரளாவின் கொச்சியில் இருக்கிறது. இதிலிருந்து நடிகைகள் ரேவதியும் பத்மபிரியாவும் விலகுவதாக அறிவித்திருக்கின்றனர். இதற்கான காரணம் என்ன? கேரள திரையுலகில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை முழுமையாக பார்க்கலாம்.
1994ல், மலையாள திரைப்பட கலைஞர்களுக்காக ‘அம்மா’ சங்கம் தொடங்கப்பட்டது. மலையாள திரையுலகில் பணியாற்றும் நடிகர்கள் மற்றும் நடிகைகளின் உரிமைகளையும் ஒற்றுமையையும் பாதுகாக்கும் வகையில் இந்த அமைப்பு நெடு நாட்களாக செயல்பட்டு வருகிறது.
இருப்பினும், இந்த அமைப்பை சுற்றி கடந்த சில நாட்களாக பல்வேறு சர்ச்சைகள் எழுந்து வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக, ‘ஹேமா கமிட்டி அறிக்கை வெளியானதற்கு பிறகு, இந்த ‘அம்மா’ அமைப்பின் செயல்பாடுகள் கடுமையான விமர்சனத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டு வருகிறது. கூடவே, இந்த அம்மா அமைப்பிலிருந்து பல நடிகர்கள் விலகியும் இருக்கின்றனர்.
‘அம்மா’ அமைப்பிலிருந்து, விலகியதை அடுத்து, நடிகைகள் ரேவதி, பத்மபிரியா உள்ளிட்டோர் கூட்டறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கின்றனர். அதில், அம்மா அமைப்பை சுற்றியிருக்கும் இன்னொரு சர்ச்சையாக இதனை பார்க்க கூடாது என்றும், இந்த ராஜினாமா அவசரத்திலோ, தனிப்பட்ட சம்பவத்தினாலோ எடுக்கப்பட்ட முடிவு அல்ல என்றும் தெரிவித்திருக்கின்றனர். மேலும், கடந்த 10 ஆண்டுகளாக பாதுகாப்பான பணிச்சூழல், பொறுப்பாக இருந்தது, கண்ணியம் ஆகியவற்றை தாங்கள் வலியுறுத்தி வந்ததாகவும், ஆனால் அதற்கு பதிலாக தங்களுக்கு மௌனமும் புறக்கணிப்பும் மட்டுமே கிடைத்ததாகவும் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தனர். மேலும், மாற்றம் ஏற்படும் என்கிற நம்பிக்கையில் தொடர்ந்து செயல்பட்டதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.
தொடர்ந்து, ஹேமா கமிட்டி அறிக்கை வெளியான பிறகு, சிலர் ராஜினாமா செய்தது கொள்கை ரீதியான முடிவு அல்ல என்றும், பொறுப்பிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கையாகவே இது இருந்ததாகவும் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது.
மேலே இருக்கும் அதிகார அமைப்புகள் தங்களை பாதுகாத்துக்கொள்ள புதிய வழிகளை தொடந்து உருவாக்கிக்கொள்வதாகவும், பின்னர் முகங்களும் நடைமுறைகளும் மாறினாலும், பிறருடன் சேர்ந்து உருவாக்கும் கட்டமைப்புகள் மாறவில்லை என்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
நடிகர்களின் குரலாக இருக்க வேண்டிய இந்த அமைப்பு, காலப்போக்கில் ஆணாதிக்கம், அதிகா அரசியல் உள்ளிட்ட அடிப்படை நோக்கங்களை இழந்துவிட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
கடைசியில், தாங்கள் இப்படி வெளியேறுவது தங்களின் தோல்வி அல்ல என்றும், அது தங்களின் சுயமரியாதையை பாதுகாக்கும் முடிவு என்றும் அவர்கள் கூறி இருக்கின்றனர். மலையாள திரையுலகில் தங்களுடைய பயணம் தொடரும் என குறிப்பிட்டிருக்கும் அவர்கள், தங்களுக்கு இதுவரை ஆதரவு அளித்தவர்களுக்கு நன்றி கூறியிருக்கின்றனர்.