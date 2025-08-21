English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பிரபல நடிகைக்கு ஆபாச மெசஜ் அனுப்பிய அரசியல்வாதி! சிக்கிய ஆதாரங்கள்-அடுத்து என்ன?

Rini Ann George Accuses Politician : மலையாள நடிகை ரினி அன் ஜார்ஜ்க்கு ஆபாச  மெசேஜ் அனுப்பி ஹோட்டலுக்கு அரசியல்வாதி ஒருவர் அழைத்த சம்பவம் கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 21, 2025, 03:52 PM IST
  • நடிகையிடம் ஆபாசமாக பேசிய அரசியல்வாதி
  • வெளியான ஆதாரம்
  • என்ன பிரச்சனை? இதோ முழு விவரம்!

Trending Photos

ஆவணி 04 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆவணி 04 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
ரேஷன் கார்டு ரத்து! இந்த தவறை மட்டும் செய்துவிடாதீர்கள்
camera icon10
Ration Card
ரேஷன் கார்டு ரத்து! இந்த தவறை மட்டும் செய்துவிடாதீர்கள்
இந்த தமிழ் படங்கள் எல்லாம்... காபி அடித்த படமா? முழு லிஸ்ட் இதோ!
camera icon7
Tamil
இந்த தமிழ் படங்கள் எல்லாம்... காபி அடித்த படமா? முழு லிஸ்ட் இதோ!
லேடி சூப்பர் ஸ்டாரின் திரைப் பயணம்! இத்தனை மொழிகளில் கலக்கிய நயன்!
camera icon7
Nayanthara
லேடி சூப்பர் ஸ்டாரின் திரைப் பயணம்! இத்தனை மொழிகளில் கலக்கிய நயன்!
பிரபல நடிகைக்கு ஆபாச மெசஜ் அனுப்பிய அரசியல்வாதி! சிக்கிய ஆதாரங்கள்-அடுத்து என்ன?

Rini Ann George Accuses Politician : மலையாள நடிகை ரினி அன் ஜார்ஜ் என்பவரை, அரசியல்வாதி ஒருவர் மெசஜ் செய்து ஹோட்டலுக்கு அழைத்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை பார்ப்போம். கேரளா அரசியலில் புயலை கிளப்பிய நிலையில், இந்த விவகாரத்தில் நடப்பது என்ன என்பதை காணலாம்.  மலையாள நடிகையான ரினி அன் ஜார்ஜ் பத்திரிகையாளராக இருந்து நடிகையாக மாறியவர்.

ரினி அன் ஜார்ஜை தவறான கண்ணோட்டத்தில் பிரபல அரசியல்வாதி பார்த்து பேசி உள்ளாராம். அந்த அரசியல்வாதி அடிக்கடி அவருக்கு மெசேஜ் அனுப்பி தொல்லை கொடுத்துள்ளார். ஹோட்டலுக்கு அழைத்த அரசியல்வாதி ஆபாசமாகவும், இரட்டை அர்த்தத்தில் மெசேஜ் அனுப்பியும் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் நடிகை ரினி அன் ஜார்ஜ் அவரை கண்டித்துள்ளார். இருப்பினும் அந்த அரசியல்வாதி தனது செயலை மாற்றி கொள்ளவில்லையாம். இந்நிலையில் தான் சமீபத்தில் நடிகை ரினி அன் ஜார்ஜை அவர் ஹோட்டலுக்கு வரும்படி கூறியுள்ளார். இதனால் கோபமான நடிகை ரினி, அவரை கண்டித்துள்ளார். கட்சி மேலிடத்திடம் புகார் அளிப்பதாக மிரட்டி உள்ளார்.  ஆனாலும் அவர் அசராததால் ரினி வெளிப்படையாக அவர் பற்றி பேசியுள்ளார். அரசியல்வாதியின் பெயரை அவர் கூறாமல் தனக்கு நேர்ந்த சம்பவங்களை மட்டும் பட்டியலிட்டுள்ளார்.  .

இதுபற்றி பேசியுள்ள நடிகை, ‛‛தங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள பெண்களை கூட பாதுகாக்க முடியாத இந்த அரசியல்வாதிகள் எந்த பெண்ணை பாதுகாப்பார்கள் என்று நான் கேட்க விரும்புகிறேன். இதுபற்றி புகாரளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை. சமீபத்தில் சமூக ஊடகங்களில் பல பெண்கள் இதே போன்ற பிரச்சனைகளை பேசி வருகின்றனர். இதனால் நானும் பேச முடிவு செய்துள்ளேன் என்று வருந்தியுள்ளார். ஆனால் அந்த அரசியல்வாதி யார் என்று அவர் கூறாத நிலையில்,  பாஜகவினர் காங்கிரஸ் கட்சியின் பாலக்காடு எம்எல்ஏ ராகுல் மம்கூத்தில் என்பவரை கண்டித்து போராட்டங்கள் நடத்தி வருகின்றனர்.   மேலும் அவர் தான் பெண்களிடம் தவறாக நடந்து கொண்டதாக குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.

நடிகை ரினி, ராகுல் பெயரை கூறாத நிலையில் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று அவரை பாஜகவினர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். பாஜகவினர் கூறும் ராகுல் காங்கிரஸ் கட்சியில் வளர்ந்து வரும் தலைவராக உள்ளார். அவர் காங்கிரஸ் கட்சியின் கேரளா மாநில இளைஞர் அணியின் தலைவராக உள்ளார். கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளைத் தொடர்ந்து, ராகுல் தனது இளைஞர் காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். ராஜினாமா செய்வதால் தன் மீது தவறு என்று நினைக்க வேண்டாம் என்றும், யாரும் தன்னை ராஜினாமா செய்யச் சொல்லவில்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

இளம் நடிகை ரினி தனது நெருங்கிய தோழி என்றும், தனக்கு எதிராக கூறப்பட்ட புகார்களை தான் நம்பவில்லை என்றும் ராகுல் குறிப்பிட்டார். இதற்கிடையில், கருக்கலைப்பு தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக எந்த புகாரும் பதிவு செய்யப்படவில்லை என்றும், ஏதேனும் பிரச்சினைகள் எழுந்தால், சட்டப்பூர்வமாக அவற்றை எதிர்கொள்வேன் என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார். மலையாள நடிகை இப்படி கேரள மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் மீது கூறியுள்ள பாலியல் புகார் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | கட்டத்துரைக்கு கட்டம் சரியில்லை... ரியாஸ்கான் மீது பிரபல நடிகை பாலியல் குற்றச்சாட்டு

மேலும் படிக்க | பாலியல் குற்றச்சாட்டு! முதல் முறையாக பதில் சொன்ன விஜய் சேதுபதி..

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Rini Ann GeorgeAccusationMLAPoliticianIllicit Messages

Trending News