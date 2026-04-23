கடைசி நேரத்தில் நின்ற திருமணம்! நடிகை ரித்விகா வாழ்க்கையில் நடந்தது என்ன?

Riythvika Wedding Stopped : பிரபல நடிகை ரித்விகாவிற்கு, திருமண நிச்சயதார்த்தம் முடிந்த பின்னர் திருமணம் நின்று போனது. இது குறித்து அவர் மனம் திறந்திருக்கிறார். முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 23, 2026, 02:45 PM IST
Riythvika Wedding Stopped : பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமானவர் ரித்விகா. இவருக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பு நிச்சயதார்த்தம் நடந்தது. ஆனால், இதை வெளியிட்ட சில நாட்களிலேயே அந்த புகைப்படங்கள் அனைத்தையும் அவர் டெலிட் செய்து விட்டார். இதையடுத்து, திருமணம் நின்றது குறித்து அவர் மனம் திறந்திருக்கிறார்.

நடிகை ரித்விகா:

தமிழ் திரையுலகில் வளர்ந்து வரும் நடிகையாக இருக்கிறார், ரித்விகா. 2013ல் பரதேசி திரைப்படம் மூலம் அறிமுகமான இவர், பின்பு தொடர்ந்து மெட்ராஸ், அழகு குட்டி செல்லம் அஞ்சல உள்ளிட்ட படங்களில் தொடர்ந்து நடித்து வருகிறார். இவரை பெரிதாக பிரபலப்படுத்திய திரைப்படம்தான், ஒரு நாள் கூத்து. அந்த படத்தில் சுசீலா என்கிற கேரக்டரில் நடித்து பிரபலமானார். தொடர்ந்து அவருக்கு ரஜினியுடன் கபாலி படத்திலும், விக்ரமுடன் இருமுகன் படத்திலும் அவருக்கு நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. 

பிக்பாஸ் மூலம் பிரபலம்..

தமிழ் சின்னத்திரை நிகழ்ச்சிகளில் முக்கியமானதாகவும், மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற நிகழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறது, பிக்பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சியின் இரண்டாவது சீசனில் ரித்விகா முக்கிய போட்டியாளராக பங்கேற்றிருந்தார். இது, அவரை இன்னும் புகழின் உச்சத்திற்கு கொண்டு சென்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் அவர்தான் வின்னர் ஆனார். இதையடுத்து இவரை அனைவரும் ‘பிக்பாஸ் ரித்விகா’வாக அடையாளம் கண்டு கொண்டனர்.

திருமண நிச்சயதார்த்தம்:

ரித்விகா, தனது நீண்ட நாள் காதலரான வினோத் லக்‌ஷ்மனன் என்பவரை திருமணம் செய்ய இருப்பதாக அறிவிப்பு வெளியானது. கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதத்தில், தங்களுக்கு நிச்சயதார்த்தம் முடிந்ததாக ரித்விகாவும் அவரது காதலரும் இன்ஸ்டாவில் பதிவிட்டிருந்தனர். இதையடுத்து இவரது ரசிகர்கள் அனைவரும் இருவருக்கும் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வந்தனர். ஆனால், இந்த பதிவானது வெளியான சில நாட்களிலேயே டெலிட் செய்யப்பட்டது. இதனால் ரசிகர்கள் பலரும் இவரது திருமணம் நின்று விட்டதோ என்று சந்தேகித்தனர். தற்போது, ரித்விகாவே அதற்கு விளக்கமளித்துள்ளார்.

ரித்விகா விளக்கம்:

நடிகை ரித்விகா தனது திருமணம் குறித்தோ, அது நின்று போனது குறித்தோ இதுவரை எங்குமே பேசியதில்லை. தற்போது முதன்முறையாக இன்ஸ்டாவில் அது குறித்து தெரிவித்திருக்கிறார். இன்ஸ்டாவில், "Q&A" என்கிற ஸ்டிக்கரை பயன்படுத்தி அவ்வப்போது பலரும் ஸ்டோரி போடுவர். இதன் மூலம் யார் வேண்டுமானாலும் அவர்களிடம் கேள்வி கேட்கலாம். அவர்கள் அதற்கு விருப்பப்பட்டால் அதற்கான பதிலை பதிவிடுவர். இதை பெரும்பாலும், நடிகர்-நடிகைகள்தான் பதிவிடுவர். அப்படி, ரித்விகாவும் சமீபத்தில் அந்த ஸ்டிக்கரை பதிவிட்டிருந்தார். அதில் ஒருவர், “உங்கள் திருமணத்தில் ஏதேனும் பிரச்சனையா?” என்று கேள்வி கேட்டிருந்தார். அதற்கு பதிலளித்த அவர், “நினைத்தபடி எதுவும் நடக்கவில்லை” என்று தெரிவித்திருக்கிறார். இதனால், ரித்விகாவின் ரசிகர்கள் சோகமடைந்துள்ளனர். இவருக்கு ஆதரவாகவும் ரசிகர்கள் பலர் இணையத்தில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

ரித்விகாவின் படங்கள்:

ரித்விகா, திரைத்துறைக்கு வருவதற்கு முன்பு குறும்படங்களில் நடித்து அதை பிற பிஆர்ஓக்களுக்கு அனுப்பி வாய்ப்பு கேட்டு அந்தார். 2013ல்தான் இவருக்கான சினிமா கதவு திறந்தது. பாலாவின் பரதேசி படம் அவரது நடிப்பை மெருகேற்றியதை தொடர்ந்து, பல முன்னணி ஹீரோக்களின் திரைப்படங்களில் குணச்சித்திர கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்தார். இவர் நடிப்பில் கடந்த ஆண்டு Eleven, DNA மற்றும் தண்டகாரண்யம் உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள் வெளியாகின. இவர், தொடர்ந்து படங்களில் நடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

