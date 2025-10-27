சினிமாவை விட்டு விலக.. விஜய் கேட்ட அந்த ஒரு கேள்விதான் காரணம் - நடிகை ரோஜா பகீர்!

தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் 150-க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்து புகழ்பெற்ற நடிகை ரோஜா, தற்போது அளித்த சமீபத்திய பேட்டி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
1990-களில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்த ரோஜா, பின்னர் அரசியல் அரங்கிற்குள் நுழைந்தார். இதன் காரணமாக அவர், படங்களில் நடிப்பதை மெல்ல மெல்ல குறைத்துக் கொண்டார். தற்போது ஆந்திரா மாநிலத்தில் முக்கிய அரசியல் பொறுப்பை வகித்து வருகிறார். இந்த நிலையில், தான் சினிமாவை விட்டு விலக விஜய் தான் காரணம் என பேசி இருக்கிறார்.
விஜய் கேட்ட கேள்வி
ஒரு பேட்டியில் தனது சினிமா அனுபவத்தை பகிர்ந்த ரோஜா, "நடிகர் விஜய்யுடன் நெஞ்சினிலே படத்தில் ஒரு பாடலுக்கு நடனம் ஆடினேன். அவர் மிகவும் கூச்ச சுபாவம் கொண்டவராக இருந்தார். யாரிடமும் அதிகமாக பேசமாட்டார். சில ஆண்டுகள் கழித்து, காவலன் படத்தில் நடிகை அசினுக்கு அம்மாவாக நடித்தேன். அப்போது என்னைப் பார்த்த விஜய் அதிர்ச்சியடைந்து, "மேடம்… நீங்கள் எனக்கு மாமியாராக நடிக்கிறீர்களா? என்று கேட்டார். "நாங்கள் உங்களை இன்னும் நாயகியாகத்தான் பார்க்கிறோம்" என்றார். அந்த வார்த்தைகள் எனக்கு மிகவும் நெகிழ்ச்சியாக இருந்தது". முதலில் படக்குழு கதாபாத்திரம் குறித்து சொன்னபோது, அவர்கள் சும்மா சொல்கிறார்கள் என நினைத்தேன் என ரோஜா கூறினார்.
அவர் மேலும் கூறியதாவது, "தெலுங்கு நடிகர் கோபிசந்துடன் நடித்தபோதும் இதே அனுபவம் ஏற்பட்டது. அவரும், "நீங்கள் நாயகி மாதிரியே இருக்கிறீர்கள். மாமியார் போல நடிப்பது எங்களுக்கு பொருந்தவில்லை" என்றார். அதன்பிறகு தான், சினிமாவில் அம்மா அல்லது மாமியார் கதாபாத்திரங்களை ஏற்க வேண்டாம் என்று முடிவு செய்தேன்.
சினிமா மீண்டும் வருகிறாரா?
எனக்கு இன்னும் சினிமாவை நேசம் அதிகம். பாகுபலி படத்தில் ரம்யா கிருஷ்ணன் போல வலுவான கதாபாத்திரம் கிடைத்தால், மறுபடியும் நடிப்பது குறித்து சிந்திப்பேன். ரசிகர்கள் இன்னும் என்னை நாயகியாகவே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என நடிகை ரோஜா தெரிவித்தார்.
தற்போது இந்த பேட்டியானது சமூக ஊடகங்களில் வேகமாக வைரலாகி வருகிறது. ரசிகர்கள் "நடிகை ரோஜா மீண்டும் திரைக்கு வர வேண்டும்" என்ற கருத்துக்களை பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
