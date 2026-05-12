வெளிநாட்டில் நடிகை ரோஜாவின் மகள் செய்த சாதனை..! என்ன தெரியுமா..?

Roja Selvamani Daughter Anshumalika : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாகவும் நாயகியாகவும் வலம் வந்தவர் ரோஜா. 90களில் கோலிவுட்டில் உள்நுழைந்த இவர், தற்போது குணச்சித்திர வேடங்களில் நடிக்கும் நடிகையாக மாறியிருக்கிறார். இவருக்கு ஒரு மகள் இருக்கிறார். தனது மகள் செய்த சாதனையை அவர் பெருமையுடன் இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தில் பகிர்ந்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
ரோஜா - ஆர்.கே.செல்வமணியின் மகள்:
ரோஜா, 1992ல் வெளியான ’செம்பருத்தி’ எனும் திரைப்படம் மூலம் திரையுலகிற்குள் நுழைந்தார். இதில் கிடைத்த வரவேற்பால், அவருக்கு தொடர்ந்து சூரியன், உழைப்பாளி, அதிரடி படை, இந்து, வீரா உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார். 1990-2026ஆம் ஆண்டு வரை நடித்து வரும் ரொஜா, தமிழில் மட்டுமன்றி தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் நடித்திருக்கிறார்.
மேலும் படிக்க | த்ரிஷாவுக்கு செம்ம ஜாக்பாட்! ஒரே டைமில் ரெண்டு ஹேப்பி நியூஸ்..என்ன தெரியுமா?
ரோஜாவும், தமிழ் பட இயக்குநர் ஆர்.கே.செல்வமணியும் செம்பருத்தி திரைப்படம் மூலம் முதல் முறையாக சந்தித்துக்கொண்டனர். அப்போதே இவர்களுக்குள் காதல் மலர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. ரோஜாவை விட செல்வமணி 10 வயது மூத்தவர் என சொல்லப்படுகிறது. இவர்களா பல ஆண்டுகளாக காதலித்தாலும், தங்கள் காதலில் முழுமையடைய 11 வருடங்கள் காத்திருக்க வேண்டியதாய் போயிற்று. இவர்களுக்கு 2002 ஆம் ஆண்டில்தான் திருமணம் நடந்தது.
திருமணம் ஆகி, 23 வருடம் ஆகியிருக்கும் நிலையில் ரோஜா - ஆர்.கே.செல்வமணி தம்பதிக்கு அன்ஷுமாலிகா செல்வமணி மற்றும் கிருஷ்ணா லோகித் செல்வமணி உள்ளிட்ட இரண்டு பிள்ளைகள் இருக்கின்றனர்.
மகள் செய்த சாதனை!
ரோஜா, தனது மகள் அன்ஷூமாலிகா, அமெரிகாவின் பிரபலமான Indiana University Bloomington-ல் கணினி அறிவியல் துறையில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றுள்ளதை இன்ஸ்டாவில் பகிர்ந்துள்ளார்.
இது குறித்து பதிவிட்டிருக்கும் ரோஜா, இந்த அண்ணையர் தினம் எனக்கு மறக்க முடியாத ஒன்றாகிவிட்டது. என் மகள் அன்ஷு, கணினி அறிவியலில் டிஸ்டிங்ஷன் பெற்று பட்டம் பெற்றாள்.
இண்டியானா பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து ஹெர்மன் பி வெல்ஸ் டிஸ்டிகுஷட் சீனியர் விருது பெற்றதன் மூலம் அவர் எங்கள் குடும்பத்திற்கும் இந்தியாவிற்கும் அளவற்ற பெருமை சேர்த்துள்ளார்.
பல்கலைக்கழகத்தில் அவர் படித்த காலத்தில், ஈக்விட்டி மற்றும் தொழில்நுட்பத்திற்கான மரீன் பிகர்ஸ் லீடர்ஷிப் விருது, சிறந்த மாணவர் லீடர் CEW&T 2026, லடி கல்வி சிறப்பு விருது, பல டீன்கள் பட்டியல் மரியாதைகள், மற்றும் ஒரு நிறுவன அறிஞராக அங்கீகாரம் உள்ளிட்ட பல மதிப்புமிக்க அங்கீகாரங்களை அவர் பெற்றுள்ளார்.
ஒரு குழந்தை கடின உழைப்பு, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் மதிப்புகள் மூலம் இவ்வளவு உயரங்களை அடைவதை விட ஒரு தாய்க்கு எந்த பரிசும் பெரிதாக இருக்க முடியாது. நன்றி.. என்னுடைய லிட்டில் கேர்ள் அன்ஷு, இந்த அன்னையர் தினத்தை மிகவும் உணர்ச்சிபூர்வமாகவும் சிறப்பாக்கியதற்கு.
பெருமைக்குரிய தாயாக உணர்கிறேன்” என்று கூறியிருக்கிறார். ரோஜாவின் மகள் குறித்த இந்த பதிவு தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
|ரோஜா மகள் பற்றி தெரியுமா?
|விவரம்
|பெயர்
|அன்ஷுமாலிகா செல்வமணி
|சாதனை
|கணினி அறிவியலில் பட்டம்
|படித்த இடம்
|அமெரிக்கா
|பல்கலைக்கழகம்
|இண்டியானா பல்கலைக்கழகம் ப்ளூமிங்க்டன்
|பெற்ற பெருமை
|Distinction + Leadership awards
மேலும் படிக்க | விஜய் முதல்வராகியும்..வெளிவராத ஜனநாயகன்! எப்போது ரிலீஸ் ஆகும்? தயாரிப்பாளர் அப்டேட்..
குக் வித் கோமாளியில் ரோஜா!
தமிழ் திரையுலகில், நடிகையாக இருந்த ரோஜா, பின்னர் சில ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சிகளிலும் ஜட்ஜ் ஆக இருந்தார். இப்போது, குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் 7வது சீசனில் இவர் புத நடுவராக இருக்கிறார். இவருடன் செஃப் தாமு, கெளசிக், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஆகியாேரும் நடுவர்களாக இருக்கின்றனர். எப்பாேதும் போல அல்லாமல் இந்த முறை, குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியானது ஃபார்மேட்டை மாற்றியிருக்கிறது. ‘டபுள் ட்ரபுள்’ எனும் பெயரில், செலிப்ரிட்டி ஜோடிகள் சேர்ந்து போட்டியாளர்களாக இருக்கின்றனர். இதையடுத்து, இவர்களுக்கு ஏதுவாக ஒரு கோமாளியையும் வைக்கின்றனர். இம்முறை குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி, இத்தனை மாற்றங்களை செய்திருந்தாலும், ரோஜாவின் வருகை இருந்தாலும், பெரிதாக இதற்கு வரவேற்பு கொடுக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அரசியலில் ரோஜா..
ரோஜா, ஆந்திராவின் அரசியலில் YSR காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவராக உள்ளார். நகரி தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இரண்டுமுறை வெற்றிபெற்ற இவர், ஆந்திராவின் சுற்றுலா, கலாச்சாரம் மற்றும் இளைஞர் மேம்பாட்டு அமைச்சராகவும் பதவியில் இருந்திருக்கிறார். முதலில் தெலுங்கு தேசம் கட்சியில் இருந்த இவர், பின்னர் YSRக்கு மாறினார்.
ஆந்திராவின் சித்தூர் மாவட்டத்தில் 2014 மற்றும் 2019ஆம் ஆண்டுகளில் இவர் சட்டமன்ற தேர்தலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். YSR கட்சி ஆட்சியில் இருந்த போது, இவர் தனது தொகுதி மக்களுக்கு என்ன செய்தார் என்பது குறித்த செய்தி அவ்வப்போது வலம் வந்து கொண்டே இருக்கும்.
ரோஜா நடித்த கடைசி படம்..!
ரோஜா, தமிழில் கடைசியாக 2015ல் கில்லாடி, புலன் விசாரணை, என் வழி தனி வழி உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் நடித்திருந்தார். அதன் பிறகு கிட்டத்தட்ட 11 ஆண்டுகள் பிரேக் எடுத்த அவர், லெனின் பாண்டியன் எனும் படத்தில் நடித்தார். தமிழ் மட்டுமன்றி தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் கிட்டத்தட்ட 300க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் ரோஜா நடித்திருக்கிறார். புதிதாக எந்த தமிழ் படத்திலும் அவர் கமிட் ஆகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
ரோஜா எந்த படத்தில் அறிமுகமானார்?
1992ஆம் ஆண்டு வெளியான செம்பருத்தி திரைப்படம் மூலம் ரோஜா திரையுலகில் அறிமுகமானார்.
ரோஜா யாரை திருமணம் செய்துள்ளார்?
இயக்குநர் ஆர்.கே.செல்வமணியை திருமணம் செய்துள்ளார்.
ரோஜா - ஆர்.கே.செல்வமணி தம்பதிக்கு எத்தனை குழந்தைகள் உள்ளனர்?
இந்த தம்பதிக்கு அன்ஷுமாலிகா செல்வமணி மற்றும் கிருஷ்ணா லோகித் செல்வமணி என இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர்.
ரோஜாவின் மகள் எந்த பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்றுள்ளார்?
அன்ஷுமாலிகா செல்வமணி, அமெரிக்காவின் Indiana University Bloomington பல்கலைக்கழகத்தில் கணினி அறிவியல் துறையில் பட்டம் பெற்றுள்ளார்.
மேலும் படிக்க | இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்: துரந்தர் 2 முதல் காளிதாஸ் 2 வரை..எதை, எதில் பார்ப்பது?