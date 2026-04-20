உணர்வுப்பூர்வமான அதேசமயம் அழகான ரொமான்ஸ் படம்தான் 'பிரேக்ஃபாஸ்ட்': நடிகை ரோஸ்மின்!

மாடலிங் துறையில் தடம் பதித்து, அதே நம்பிக்கையுடன் சினிமாத்துறையிலும் தடம் பதிக்க இயக்குநர் காந்தி கிருஷ்ணா இயக்கத்தில் வெளியாகவுள்ள 'பிரேக்ஃபாஸ்ட்' படம் மூலம் அறிமுகமாகிறார் நடிகை ரோஸ்மின். இந்தப் படத்தில் அவருக்கு வழக்கமான கதாநாயகி கதாபாத்திரத்தை தாண்டி, வலுவான கதாபாத்திரம் அமைந்துள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 20, 2026, 01:33 PM IST

அட்சய திருதியை: உருவான 5 ராஜயோகங்கள்.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்.. பொற்காலம் ஆரம்பம்!
camera icon7
Akshaya Tritiya
அட்சய திருதியை: உருவான 5 ராஜயோகங்கள்.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்.. பொற்காலம் ஆரம்பம்!
தமிழ்நாட்டின் டாப் 10 பணக்கார வேட்பாளர்கள்... எந்த இடத்தில் விஜய்?
camera icon10
TN Assembly Election
தமிழ்நாட்டின் டாப் 10 பணக்கார வேட்பாளர்கள்... எந்த இடத்தில் விஜய்?
அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. விடுமுறை அறிவிப்பு.. வெளியான அதிரடி உத்தரவு!
camera icon7
local holiday
அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. விடுமுறை அறிவிப்பு.. வெளியான அதிரடி உத்தரவு!
தென் மாவட்ட மக்களே... சம்மர் லீவுக்கு சிறப்பு ரயில் - எங்கெல்லாம் நிற்கும்?
camera icon8
Southern Railway
தென் மாவட்ட மக்களே... சம்மர் லீவுக்கு சிறப்பு ரயில் - எங்கெல்லாம் நிற்கும்?
தமிழ் சினிமாவில் எப்போதுமே இயக்குநர்களின் கைவண்ணத்திற்கு ஒரு தனி மதிப்பு உண்டு. குறிப்பாக, பெண்களை மையப்படுத்திய அல்லது பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கதாபாத்திரங்களைச் செதுக்குவதில் ஒரு சில இயக்குநர்களே கைதேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். அந்த வரிசையில், 'நிலாக் காலம்', 'செல்லமே', 'ஆனந்த தாண்டவம்' போன்ற படங்களின் மூலம் தமிழ் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த இயக்குநர் காந்தி கிருஷ்ணா, நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் ஒரு அழகான படைப்போடு நம்முன் வருகிறார். அதுதான் 'பிரேக்ஃபாஸ்ட்'.

இந்தத் திரைப்படத்தின் மூலம் மாடலிங் துறையில் இருந்து சினிமாத் துறைக்குத் தடம் பதிக்கிறார் நடிகை ரோஸ்மின். இந்த திரைப்படம் வருகின்ற ஏப்ரல் 24-ம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகத் தயாராக உள்ளது.

மாடலிங் துறையில் வெற்றிகரமாகச் செயல்பட்டு வந்த ரோஸ்மின், தற்போது சினிமா எனும் பெரிய திரையில் தனது முதல் அடியை எடுத்து வைக்கிறார். பொதுவாக மாடலிங் துறையில் இருந்து வரும் நடிகைகளுக்கு ஆரம்பத்தில் 'கிளாமர்' வேடங்களே அதிகம் தேடி வரும். ஆனால், ரோஸ்மின் விஷயத்தில் அது சற்று மாறுபட்டிருக்கிறது. அறிமுகப் படத்திலேயே ஒரு வலுவான, நடிப்புக்குத் தீனி போடும் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் வாய்ப்பு அவருக்குக் கிடைத்துள்ளது.

இது குறித்து ரோஸ்மின் கூறும்போது, "மாடலிங் துறையில் நான் பெற்ற நம்பிக்கையே என்னை சினிமா நோக்கி நகர்த்தியது. முதல் படத்திலேயே காந்தி கிருஷ்ணா சார் போன்ற ஒரு மூத்த இயக்குநரின் இயக்கத்தில் நடிப்பது எனக்குக் கிடைத்த மிகப்பெரிய கௌரவம்," என நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவிக்கிறார்.

இயக்குநர் காந்தி கிருஷ்ணா தனது படங்களில் கதாநாயகிகளுக்குக் கொடுக்கும் முக்கியத்துவம் தனித்துவமானது. இந்தப் படத்தில் ரீமா சென்னின் கதாபாத்திரம் ஒரு சாதாரண நாயகியாக இல்லாமல், கதையைத் தாங்கிப் பிடிக்கும் ஒரு வலுவான பெண்ணாகச் சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கும். திருமணத்திற்குப் பிறகு ஒரு பெண் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்களை மிக நுணுக்கமாக அந்தப் படம் பேசியது. இதில் தமன்னா நடித்த 'மதுமிதா' கதாபாத்திரம், ஒருபுறம் குழந்தைத்தனமான அப்பாவித்தனத்தையும், மறுபுறம் வாழ்க்கையின் வலிகளையும் சுமந்திருக்கும். இன்றும் தமன்னாவின் திரைப்பயணத்தில் அது ஒரு மிக முக்கியமான கதாபாத்திரம்.

இந்த இரண்டு கதாபாத்திரங்களையும் உதாரணமாகக் காட்டும் ரோஸ்மின், "இந்த நாயகிகளின் கதாபாத்திரங்கள் எப்படி ரசிகர்கள் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்தனவோ, அதேபோல் 'பிரேக்ஃபாஸ்ட்' படத்தில் எனது கதாபாத்திரமும் பேசப்படும்" என்று தன்னம்பிக்கையுடன் கூறுகிறார்.

இப்படத்தில் ரோஸ்மினின் கதாபாத்திரம் வெறும் 'காதலி' என்ற வட்டத்திற்குள் மட்டும் சுருங்கிவிடாமல், பல பரிமாணங்களைக் கொண்டதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. உணர்ச்சிகரமான காட்சிகளில் தனது பன்முக நடிப்பை வெளிப்படுத்த ரோஸ்மினுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இன்றைய இளைய தலைமுறை விரும்பும் வகையில், மிக அழகான மற்றும் ரசிக்கத்தக்க ரொமாண்டிக் தருணங்கள் படத்தில் நிறைந்துள்ளன. "திரையில் என்னைப் பார்க்கும் ரசிகர்கள், இது நமது வாழ்க்கை அல்லவா என்று தங்களைப் பொருத்திப் பார்ப்பார்கள்," என்று ரோஸ்மின் கூறுவது, படத்தின் யதார்த்தமான அணுகுமுறையைக் காட்டுகிறது.

ஒரு படத்தின் வெற்றிக்கு அதன் பின்னணியில் உழைக்கும் தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் மிக முக்கியம். 'பிரேக்ஃபாஸ்ட்' படத்தில் ஒரு வலுவான கூட்டணி அமைந்திருக்கிறது.

ஜி.வி. பிரகாஷ் இந்தப் படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார். காந்தி கிருஷ்ணா - ஜி.வி. பிரகாஷ் கூட்டணி ஏற்கனவே 'ஆனந்த தாண்டவம்' படத்தில் 'கனா காண்கிறேன்' போன்ற சூப்பர் ஹிட் பாடல்களைக் கொடுத்துள்ளது. எனவே, இப்படத்தின் பாடல்கள் மீதும் பெரும் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.

வைரமுத்து மற்றும் விவேக் ஆகிய இருவரும் இணைந்து பாடல்களை எழுதியுள்ளனர். கிரிஜா வரதராஜ் இப்படத்தைத் தயாரித்துள்ளார். தமிழ்நாட்டில் குகன் அவர்கள் இப்படத்தைத் திரையரங்குகளில் விநியோகம் செய்கிறார்.

ரோஸ்மினுடன் இணைந்து இப்படத்தில் ராணவ் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். மேலும், அனுபவம் வாய்ந்த நடிகர்களான சம்பத் குமார், கஸ்தூரி, கிருத்திக் மோகன், அமிதா ரங்கநாத் உள்ளிட்ட பலர் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இது ஒரு மல்டி-ஸ்டாரர் படமாக மட்டுமன்றி, ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்திற்கும் முக்கியத்துவம் உள்ள கதையாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

"கதைதான் ஹீரோ" என்று நம்பும் இயக்குநர்களில் காந்தி கிருஷ்ணாவும் ஒருவர். அவர் ஒரு இடைவெளிக்குப் பிறகு வருவதால், சினிமா ஆர்வலர்கள் மத்தியில் 'பிரேக்ஃபாஸ்ட்' படத்திற்கு நல்ல வரவேற்பு உள்ளது. மாடலிங்கில் இருந்து சினிமாவுக்கு வந்திருக்கும் ரோஸ்மினுக்கு இந்தப் படம் ஒரு சிறந்த தொடக்கமாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

ரீமா சென், தமன்னா வரிசையில் ரோஸ்மினும் தமிழ் ரசிகர்களின் கனவு நாயகியாக உருவெடுப்பாரா? அதற்கு இன்னும் சில நாட்களே காத்திருக்க வேண்டும். ஏப்ரல் 24 அன்று திரையரங்குகளில் இந்த 'பிரேக்ஃபாஸ்ட்' ரிலீஸாக உள்ளது.

மேலும் படிக்க | தன் மீதான ட்ரோல்களுக்கு கர மேடையில் பதிலடி கொடுத்த தனுஷ்! வைரல் வீடியோ!

மேலும் படிக்க | குட் நியூஸ் சொன்ன இயக்குநர் அட்லீ - பிரியா, இரண்டாவது குழந்தை பிறந்தது.. திரையுலகினர் வாழ்த்து

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

