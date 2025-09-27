English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சாய் பல்லவி பிகினி உடை அணிந்தாரா? அவரே வெளியிட்ட வீடியோ..!

Sai Pallavi AI Generated Bikini Photo : நடிகை சாய்பல்லவி, நீச்சல் உடையில் இருப்பது போல AI-ல் மார்பிங் செய்து சிலர் போட்டோக்களை வைரலாக்கி வந்தனர். இந்த நிலையில், அவர் அதற்கு பதிலடி கொடுத்து ஒரு வீடியோவை பதிவிட்டு இருக்கிறார்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 27, 2025, 03:06 PM IST
  • சாய் பல்லவியின் AI புகைப்படம்
  • நீச்சல் உடையில் இருப்பது அவரில்லையா?
  • அவரே வெளியிட்ட வீடியோ!

சாய் பல்லவி பிகினி உடை அணிந்தாரா? அவரே வெளியிட்ட வீடியோ..!

Sai Pallavi AI Generated Bikini Photo : தமிழ் திரையுலகில், டாப் நடிகையாக இருப்பவர், சாய் பல்லவி. இதுவரை, கவர்ச்சியாக நடிக்காத ஒருவர் என்று பெயர் பெற்ற இவர், சமீபத்தில் நீச்சல் உடை புகைப்படம் ஒன்று பரவியதால் சர்ச்சையில் சிக்கினார். இதையடுத்து, அவர் இதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில், ஒரு வீடியோவை பதிவிட்டு இருக்கிறார்.

நீச்சல் உடையில் சாய் பல்லவி!

நடிகை சாய் பல்லவி, சினிமாவில் நடிக்க ஆரம்பித்த புதிதில் இருந்து தனக்குள் ஒரு ரூலை வைத்துக்கொண்டு செயல்படுகிறார். கவர்ச்சி கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்க கூடாது, ஆபாசமாக உடை அணியக்கூடாது என்பதுதான் அந்த ரூல். இதைத்தாண்டி, பல சமயங்களில் பெரும்பாலும் மேக்-அப் போடாமல்தான் படத்தில் நடித்திருந்தார். இவர் இப்படி கவர்ச்சியாக நடிக்காததால், பலர் இவரை “குடும்ப குத்துவிளக்கு, அடக்கமான பொண்ணு..” என்று தேவையற்ற புகழ்ச்சியை தூவுவர்.

சமீபத்தில் சாய் பல்லவி, தனது குடும்பத்தினருடன் வெளிநாட்டிற்கு சென்றிருந்தார். அங்கு தனது தங்கையுடன் எடுத்த சில புகைப்படங்களை பதிவிட்டிருந்தார். அதில், அவர் பிகினி உடை அணிந்திருப்பது போன்ற புகைப்படம் இணையத்தில் பரவ ஆரம்பித்தது.

AI புகைப்படம்:

சாய் பல்லவி, தனது தங்கையுடன் பதிவிட்டிருந்த புகைப்படத்தில் அவர் பிகினி உடை அணியவில்லை. ஆனால், இணையத்தில் பரப்பப்பட்ட வீடியோவில், அவர் பிகினி உடை அணிந்திருப்பது போல இருந்தது. இறுதியில், இது AI புகைப்படம் என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பின்னர், ரசிகர்களும் இது அது அல்ல என்ற முடிவுக்கு வந்தனர்.

சாய் பல்லவி வெளியிட்ட வீடியோ!

சாய் பல்லவியின் தங்கை பூஜா வெளியிட்ட சில புகைப்படங்களை போலவே இன்னும் சில புகைப்படங்களும் வெளியானது. இந்த ஒற்றைப் புகைப்படம், இணையத்தில் பெரிய பரபரப்பைக் கிளப்பியது. "சாய் பல்லவியும் மற்ற நடிகைகள் போல கவர்ச்சிக்கு வந்துவிட்டாரா?" என்று ஒரு தரப்பினர் விமர்சனம் செய்தனர். மற்றொரு தரப்பினர், "ஆடை அணிவது அவருடைய தனிப்பட்ட சுதந்திரம், இதில் யாரும் தலையிட முடியாது" என்று குரல் கொடுத்தனர். சாய் பல்லவியின் தங்கை வெளியிட்ட இந்த புகைப்படங்களை, சில நெட்டிசன்கள் ஏ.ஐ  தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி மாற்றி வெளியிட்டதாகச் செய்திகள் வந்தன. இந்த வதந்திகள் அதிகமாகப் பரவி வந்த நிலையில், இந்தச் சர்ச்சைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக சாய் பல்லவியே விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

அவர் தன் தங்கையுடன் இருக்கும் பல புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அதில் அவர்,"இது முழுக்க முழுக்க ஒரிஜினல் பதிவு, ஏ.ஐ பதிவுகள் அல்ல" என்று பதிவிட்டிருந்தார். இதனையடுத்து அந்த பிகினி புகைப்படங்கள் போலியானது என்றும், சுற்றுலா சென்ற இடத்தில் எடுக்கப்பட்ட உண்மையான படங்கள் என்ன என்பதும் தெரியவந்துள்ளது. இதனையடுத்து பிகினி சர்ச்சை முடிவுக்கு வந்துள்ளது.

நீச்சல் உடையாகவே இருந்தாலும் பிரச்சனையா?

இணையத்தில் பலர் ட்ரிகர் ஆகி, சாய் பல்லவியை திட்டியதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? “கலாச்சாரம் கலாச்சாரம் என்று பேசிவிட்டு, சாய் பல்லவி இப்படி ஒரு உடை அணிகிறாரே..” என்பதுதான். பின்னர் அது AI போட்டோ என்பது தெரிந்த பின்பு அனைவரும் அமைதியாகி விட்டனர். இப்போது கேள்வி என்னவென்றால்..அது உண்மையான புகைப்படமாகவே இருந்திருந்தாலும், பிறருக்கு என்ன பிரச்சனை? என்பதுதான். உடை என்பது அவரவர் தனிப்பட்ட உரிமை என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். சாய் பல்லவியே, “நான் அப்படி உடை உடுத்தவில்லை என்பதற்காக, பிறரும் என்னை போல இருக்க வேண்டும் என்றில்லை, அது அவரவர் உரிமை” என்பதை கூறியிருக்கிறார். ஆனால், இந்த கலாச்சாரவாதிகள்தான், கிடைக்கும் கேப்பில் எல்லாம் இப்படி எதையாவது வைத்து சைக்கிள் ஓட்டிக்கொண்டிருக்கின்றனர் என்பது பலரது கருத்தாக இருக்கிறது.

Sai Pallavi AI Generated Bikini Photo

