English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • சமந்தா–ராஜ் நிடிமொரு வயது வித்தியாசம்! ஆத்தாடி..இவ்வளவா? இது தெரியாம போச்சே..

சமந்தா–ராஜ் நிடிமொரு வயது வித்தியாசம்! ஆத்தாடி..இவ்வளவா? இது தெரியாம போச்சே..

Samantha Raj Nidimoru Age Difference : நடிகை சமந்தாவிற்கும், ராஜ் நிடிமொரு என்கிற இயக்குநருக்கும் திருமணம் ஆக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த சமயத்தில், இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே உள்ள வயது வித்தியாசம் குறித்தும் பலர் பேசி வருகின்றனர்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 1, 2025, 11:56 AM IST
  • சமந்தாவிற்கு திருமணம் முடிந்தது?
  • ராஜ் நிடிமொருவுடன் ரகசிய கல்யாணம்?
  • இருவருக்கும் உள்ள வயது வித்தியாசம் என்ன?

Trending Photos

பிக்பாஸ் 9 : இந்த வாரம் வெளியேறியது யார்? ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்காத ட்விஸ்ட்!
camera icon7
Bigg Boss
பிக்பாஸ் 9 : இந்த வாரம் வெளியேறியது யார்? ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்காத ட்விஸ்ட்!
ஆண்களை விட பெண்கள் இதை அதிகம் செய்யனும்.. மருத்துவர் சொல்லும் செம்ம மேட்டர்!
camera icon7
Sleep
ஆண்களை விட பெண்கள் இதை அதிகம் செய்யனும்.. மருத்துவர் சொல்லும் செம்ம மேட்டர்!
பெண்களுக்கு ரூ.3 லட்சம் வரை கடன் உதவி! அரசின் சூப்பர் திட்டம்-யாரெல்லாம் வாங்கலாம்?
camera icon7
Udyogini Yojana 2025
பெண்களுக்கு ரூ.3 லட்சம் வரை கடன் உதவி! அரசின் சூப்பர் திட்டம்-யாரெல்லாம் வாங்கலாம்?
இன்றே கடைசி! நாளை டிசம்பர் 01 முதல் அமலுக்கு வரும் 3 முக்கிய மாற்றங்கள்!
camera icon6
December 01
இன்றே கடைசி! நாளை டிசம்பர் 01 முதல் அமலுக்கு வரும் 3 முக்கிய மாற்றங்கள்!
சமந்தா–ராஜ் நிடிமொரு வயது வித்தியாசம்! ஆத்தாடி..இவ்வளவா? இது தெரியாம போச்சே..

Samantha Raj Nidimoru Age Difference : பிரபல நடிகை சமந்தா, இந்திய இயக்குநர் ராஜ் நிடிமொருவை திருமணம் செய்ய இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம். 

Add Zee News as a Preferred Source

2வது திருமணத்திற்கு தயாரான சமந்தா?

தென்னிந்திய திரையுலகில், மிக முக்கிய நடிகையாக வலம் வருபவர், சமந்தா. கடந்த சில ஆண்டுகளில் படங்களில் நடிக்கவில்லை என்றாலும், இவருக்கான ரசிகர்கள் பட்டாளம் குறையவில்லை. 2017ஆம் ஆண்டு, சமந்தாவும், நாக சைதன்யாவும் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டனர். இந்த திருமணம், 2021ஆம் ஆண்டிலேயே முடிவிற்கு வந்தது. இருவரும் பிரிந்து வாழத்தாெடங்கி, பின்பு விவாகரத்தும் செய்து கொண்டனர்.

சிங்கிளாக வலம் வந்த சமந்தா, மயோசிடிஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டார். அவர் நடித்த படங்களும் தோல்வியை தழுவியது. இதையடுத்து, சில நாட்கள் பிரேக் எடுப்பதாக கூறிய சமந்தா, பயணம் செய்ய ஆரம்பித்தார். சில மாதங்களாகவே, இவர் ராஜ் நிடிமொரு என்கிற இயக்குநரை இவர் காதலித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இவர்களுக்கு இப்போது திருமணம் ஆக இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஈஷா யோகா மையத்தில் சமந்தா-ராஜ் நிடிமொரு திருமணம் நடப்பதாகவும், இதில் வெகு சில உறவினர்களும் நண்பர்களும் கலந்து கொள்வதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகவில்லை.

வயது வித்தியாசம்:

சமந்தா, ராஜ் நிடிமொரு குறித்து இணையத்தில் ஊரே பேசி வருகிறது. இதையடுத்து, இருவர் இடையே இருக்கும் வயது வித்தியாசம் குறித்தும் நெட்டிசன்கள் பேசி வருகின்றனர். சமந்தா, 1987ஆம் ஆண்டு, ஏப்ரல் 28ஆம் தேதி பிறந்துள்ளார். இதை வைத்து பார்க்கும் போது இவரது வயது 2025ஆம் ஆண்டின் படி 38 என்று தெரிகிறது. இதையடுத்து, ராஜ் நிடிமொரு 1975ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 4ஆம் தேதி பிறந்துள்ளார். இவருக்கு, 2025ஆம் ஆண்டின் படி 46 வயது ஆகிறது. இருவருக்கும், 8 வயது வித்தியாசம் இருப்பதை ரசிகர்கள் கோடிட்டு பேசி வருகின்றனர்.

காதல் மலர்ந்தது எப்படி?

சமந்தா, The Family Man என்கிற வெப் தாெடரில் நடித்திருந்தார். இந்த தொடரை இயக்கியவர்தான், ராஜ் நிடிமொரு. இந்த ஷூட்டிங் செட்டில் இருவருக்கும் காதல் மலர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. ராஜ் நிடிமொரு, புகழ்பெற்ற இந்திய இயக்குநர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார். இதைத்தாண்டி, இருவரும் பலமுறை ஒன்றாக சேர்ந்து வேலை பார்த்துள்ளார்களாம். நட்பாக தொடங்கிய உறவு, நாளடைவில் காதலாக மலர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. இவர்கள் இருவரும், இன்னும் தங்கள் உறவு குறித்து பொது வெளியில் கூறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஏற்கனவே திருமணம் ஆனவர்..

ராஜ் நிடிமொருவிற்கு, ஏற்கனவே திருமணம் ஆகிவிட்டது. 8 வருடம் திருமண உறவில் இருந்த இவர், பின்னர் தன் மனைவியை பிரிந்து வாழ்வதாக கூறப்படுகிறது. இதைத்தாண்டி, சமந்தாவிற்கும் ராஜ்ஜிற்கும் திருமணம் என்று தகவல் பரவுவதையாெட்டி, அவரது முன்னாள் மனைவி ஷயாமிலி இன்ஸ்டாவில் வெளியிட்டிருக்கும் போஸ்ட், மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. “Desperate People Do Desperate Things” என்று அவர் தன் ஸ்டோரியல் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதற்கு அர்த்தம், “மோசமான நிலையில் உள்ள மனிதர்கள், மோசமான விஷயங்களை செய்வார்கள்” என்பதுதான். இவர், மறைமுகமாக சமந்தாவை தாக்குவதாக பலரும் பேசி வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | அதிக வயது வித்தியாசத்தில் திருமணம் செய்துக்கொண்ட நடிகைகள்.. லிஸ்ட் ரொம்ப பெருசு!

மேலும் படிக்க | சமந்தா, ராஜ் நிடிமோரு திருமணம் இன்று? முன்னாள் மனைவி வைரல் இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
SamanthaRaj NidimoruAge Differencecelebrity weddingSecret Affair

Trending News