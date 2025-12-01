சமந்தா–ராஜ் நிடிமொரு வயது வித்தியாசம்! ஆத்தாடி..இவ்வளவா? இது தெரியாம போச்சே..

Samantha Raj Nidimoru Age Difference : பிரபல நடிகை சமந்தா, இந்திய இயக்குநர் ராஜ் நிடிமொருவை திருமணம் செய்ய இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
2வது திருமணத்திற்கு தயாரான சமந்தா?
தென்னிந்திய திரையுலகில், மிக முக்கிய நடிகையாக வலம் வருபவர், சமந்தா. கடந்த சில ஆண்டுகளில் படங்களில் நடிக்கவில்லை என்றாலும், இவருக்கான ரசிகர்கள் பட்டாளம் குறையவில்லை. 2017ஆம் ஆண்டு, சமந்தாவும், நாக சைதன்யாவும் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டனர். இந்த திருமணம், 2021ஆம் ஆண்டிலேயே முடிவிற்கு வந்தது. இருவரும் பிரிந்து வாழத்தாெடங்கி, பின்பு விவாகரத்தும் செய்து கொண்டனர்.
சிங்கிளாக வலம் வந்த சமந்தா, மயோசிடிஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டார். அவர் நடித்த படங்களும் தோல்வியை தழுவியது. இதையடுத்து, சில நாட்கள் பிரேக் எடுப்பதாக கூறிய சமந்தா, பயணம் செய்ய ஆரம்பித்தார். சில மாதங்களாகவே, இவர் ராஜ் நிடிமொரு என்கிற இயக்குநரை இவர் காதலித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இவர்களுக்கு இப்போது திருமணம் ஆக இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஈஷா யோகா மையத்தில் சமந்தா-ராஜ் நிடிமொரு திருமணம் நடப்பதாகவும், இதில் வெகு சில உறவினர்களும் நண்பர்களும் கலந்து கொள்வதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகவில்லை.
வயது வித்தியாசம்:
சமந்தா, ராஜ் நிடிமொரு குறித்து இணையத்தில் ஊரே பேசி வருகிறது. இதையடுத்து, இருவர் இடையே இருக்கும் வயது வித்தியாசம் குறித்தும் நெட்டிசன்கள் பேசி வருகின்றனர். சமந்தா, 1987ஆம் ஆண்டு, ஏப்ரல் 28ஆம் தேதி பிறந்துள்ளார். இதை வைத்து பார்க்கும் போது இவரது வயது 2025ஆம் ஆண்டின் படி 38 என்று தெரிகிறது. இதையடுத்து, ராஜ் நிடிமொரு 1975ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 4ஆம் தேதி பிறந்துள்ளார். இவருக்கு, 2025ஆம் ஆண்டின் படி 46 வயது ஆகிறது. இருவருக்கும், 8 வயது வித்தியாசம் இருப்பதை ரசிகர்கள் கோடிட்டு பேசி வருகின்றனர்.
காதல் மலர்ந்தது எப்படி?
சமந்தா, The Family Man என்கிற வெப் தாெடரில் நடித்திருந்தார். இந்த தொடரை இயக்கியவர்தான், ராஜ் நிடிமொரு. இந்த ஷூட்டிங் செட்டில் இருவருக்கும் காதல் மலர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. ராஜ் நிடிமொரு, புகழ்பெற்ற இந்திய இயக்குநர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார். இதைத்தாண்டி, இருவரும் பலமுறை ஒன்றாக சேர்ந்து வேலை பார்த்துள்ளார்களாம். நட்பாக தொடங்கிய உறவு, நாளடைவில் காதலாக மலர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. இவர்கள் இருவரும், இன்னும் தங்கள் உறவு குறித்து பொது வெளியில் கூறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஏற்கனவே திருமணம் ஆனவர்..
ராஜ் நிடிமொருவிற்கு, ஏற்கனவே திருமணம் ஆகிவிட்டது. 8 வருடம் திருமண உறவில் இருந்த இவர், பின்னர் தன் மனைவியை பிரிந்து வாழ்வதாக கூறப்படுகிறது. இதைத்தாண்டி, சமந்தாவிற்கும் ராஜ்ஜிற்கும் திருமணம் என்று தகவல் பரவுவதையாெட்டி, அவரது முன்னாள் மனைவி ஷயாமிலி இன்ஸ்டாவில் வெளியிட்டிருக்கும் போஸ்ட், மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. “Desperate People Do Desperate Things” என்று அவர் தன் ஸ்டோரியல் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதற்கு அர்த்தம், “மோசமான நிலையில் உள்ள மனிதர்கள், மோசமான விஷயங்களை செய்வார்கள்” என்பதுதான். இவர், மறைமுகமாக சமந்தாவை தாக்குவதாக பலரும் பேசி வருகின்றனர்.
