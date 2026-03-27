அசைவம் சாப்பிடுவதை நிறுத்திய சமந்தா! காரணத்தை கேட்டு ட்ரோல் செய்யும் நெட்டிசன்கள்..

Samantha Trolled For Vegan Lifestyle : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகைகளுள் ஒருவராக இருந்தவர் சமந்தா. கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே இவர், சினிமாவில் நடிப்பதில்லை. இவர், சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணலில் பேசியிருக்கும் விஷயம், ஆன்லைனில் ட்ரோல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
சினிமாவில் இருந்து பிரேக் எடுத்த சமந்தா!
தென்னிந்திய திரை உலகில்,முக்கிய நடிகையாக இருந்தவர் சமந்தா. தமிழில் விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா, பானா காத்தாடி, மாஸ்கோவின் காவிரி உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்த சமந்தா, தொடர்ந்து நடித்து பல முன்னணி ஹீரோக்களுக்கு ஜோடியானார். இவர் நடித்த நான் ஈ, தெறி, மெர்சல் உள்ளிட்டவை பெரிய ஹிட் அடித்தன.
தெலுங்கு திரையுலகிலும் ஓ பேபி, மஜ்லி உள்ளிட்ட பல படங்கள் இவருக்கு கைக்கொடுத்தன. இந்த படங்கள் அனைத்தும் ஹிட் ஆன பின்பு, தனி ஹீரோயினாக சில படங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்தார். ஆனால், அந்த படங்கள் எதுவும் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை. இந்த சமயத்தில்தான், அவருக்கு மையேசிடிஸ் நோய் பாதிப்பு எற்பட்டது. இதற்கான சிகிச்சையை எடுத்துக்கொண்டு, தான் சினிமாவில் இருந்து பிரேக் எடுப்பதாக அறிவித்தார். இவரது படங்கள் வெளியாகி 3 ஆண்டுகள் கடந்திருக்கும் போதிலும் இப்போது வரை அவர் எந்த படத்திலும் நடிக்காமல் இருக்கிறார்.
2வது திருமணம்:
சமந்தாவிற்கும் தெலுங்கு நடிகர் நாக சைதன்யாவிற்கும் 2017ஆம் ஆண்டு திருமணம் ஆனது. காதல் திருமணம் செய்து கொண்ட இவர்கள், 2021 ஆம் ஆண்டு தங்களின் விவாகரத்தை அறிவித்தனர். அதன் பிறகு சமந்தா நடித்த அனைத்து படங்களும் தோல்வியில் முடிந்தன. நாக சைதன்யாவிற்கும் அப்படித்தான். ஆனால், அவர் 2024ல் நடிகை சோபிதா துலிபலாவை திருமணம் செய்து கொண்டார்.
சமந்தாவிற்கு, கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் திரைப்பட இயக்குநரும் தயாரிப்பாளருமான ராஜ் நிடிமெொருவை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களின் திருமணம், இணையத்தில் பெரும் பேசு பொருளானது. இதற்கு காரணம், சமந்தாவின் தற்போதைய கணவரான ராஜ் நிடிமொரு ஏற்கனவே திருமணம் ஆனவர் என்பதுதான். ராஜ்ஜின் முன்னாள் மனைவி, சமந்தாவும் தாேழியும் ஆவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சமந்தா-ராஜ்ஜின் திருணம், கோவையில் உள்ள ஈஷா யோகா மய்யத்தில், சில உறவினர்கள் மத்தியில் நடந்தது. இதையடுத்து இருவரும் அவ்வப்போது நேர்காணல்களில் கலந்து கொண்டு வருகின்றனர்.
மாமிசம் குறித்த கருத்து!
சமந்தா, இப்போது படங்களில் நடிப்பதில்லை என்றாலும் தனது பிற பிராண்ட்களை ப்ரமோட் செய்து வருகிறார். கூடவே, தயாரிப்பு நிறுவனத்தையும் தொடங்கி அதன் மூலம் ஓரிரண்டு படங்களையும் வெளியிட்டு விட்டார். இதற்கிடையில் பாட்காஸ்டில் பேசுவது, ஏதேனும் ஒரு தொலைக்காட்சிக்கு நேர்காணல் கொடுப்பது என்றிருக்கிறார்.
சமந்தா, தனது உணவு பழக்க வழக்கங்களை பற்றி, அந்த வீடியோவில் தெரிவித்திருந்தார். தான் ஏன் மொத்தமாக Veganஆக மாறி விட்டேன் என்பதை தெரிவித்த அவர், அதற்கு என்ன காரணம் என்பதையும் தெரிவித்தார்.
சமந்தா, மனிதர்களின் புரிந்துணர்வு மற்றும் அவர்களுக்கு அதன் மேல் இருக்கும் கருத்து குறித்தும், அது விலங்குகளுக்கு என்று நினைக்கும் போது அவர்களுக்கு அதில் எந்த மாதிரியான கருத்து இருக்கிறது என்பதும் தனக்கு வெவ்வேறாக தோன்றியதாக கூறியிருந்தார். தனக்கு, தனது செல்ல நாயை பிடிக்கும் என்று சொன்ன அவர், “நாய் ரொம்ப பிடிக்கும்ன்னா அப்போ ஏன் பிற விலங்குகளை சாப்பிடுகிறீர்கள்?” என்று ஒருமுறை தன்னிடம் கேள்வி கேட்ட போது, அந்த கேள்வி தனக்குள் பெரிய மாற்றத்தை உண்டு செய்ததாக தெரிவித்தார். இதை, பரிவுணர்வை பெருவதற்கான ஒரு விஷயம் என்று கூறிய அவர், இந்த உணர்தல்தான் தன்னை விலங்கு சம்பந்தப்பட்ட பொடுகளை சாப்பிட முற்றிலுமாக கைவிட வழிவகுத்ததாக கூறியிருக்கிறார்.
ஆன்லைன் ட்ரோல்:
சமந்தாவின் இந்த வீடியோ, தற்போது இணையத்தில் ட்ரோல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. பல சமூக வலைதள வாசிகள், அவரது பேச்சை விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர். ஒரு சிலர், சமந்தா உபயோகிக்கும் பேக், காஸ்மெட்டிக் போன்ற பொருட்கள் மட்டும் விலங்கு பொருட்கள் இல்லையா? என்று கேள்வி எழுப்பியிருக்கின்றனர்.
ஒரு சிலர், “அப்போது லெதர் பொருட்கள் எதையும் உபயோகிக்காதீர்கள். அதற்கு விளம்பரம் செய்யாதீர்கள். அவை அனைத்தும் விலங்குகளின் தோலால்தான் உபயோகிக்கப்படுகின்றன. அவ்வளவு காஸ்ட்லியான பொருட்களை வாங்காதீர்கள்” என்று கூறுகின்றனர்.
இன்னும் சிலர், அசைவ உணவுகள் சாப்பிடுவது என்பது, இயற்கையின் ஒரு அங்கம் என்றும், அதை மிருக வதையுடன் சேர்த்து ஒப்பிடக்கூடாது என்றும் தெரிவிக்கின்றனர்.
”சமந்தாவின் நாயும் இதையே செய்யுமா? இல்லைதானே. அப்படித்தான் இயற்கை இயங்கும். அசைவம் சாப்பிடுவது ஒன்றும் மிருகங்களுக்கு எதிரான விஷயம் கிடையாது. இதையும், லெதருக்காக விலங்குகளை கொன்றுபோடுவதையும் ஒப்பிடக்கூட முடியாது. இவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்த போதிலும், சமந்தா தனது வீகன் லைஃப்ஸ்டைல் குறித்து இணையத்தில் பகிர்ந்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | ரூ.1000 கோடி வசூலித்த இந்திய திரைப்படங்கள்! மொத்த லிஸ்ட் இதோ..
மேலும் படிக்க | “தேவைப்படும் போது ஜிப்பை கழட்டுவீங்க..” எஸ்.வி.சேகர் பேச்சால் டென்ஷனான சின்மயி!
