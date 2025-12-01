English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • சமந்தாவின் கணவர் ராஜ் நிடிமோரு இயக்கிய படங்கள் என்ன என்ன தெரியுமா?

சமந்தாவின் கணவர் ராஜ் நிடிமோரு இயக்கிய படங்கள் என்ன என்ன தெரியுமா?

நடிகை சமந்தாவின் கணவர் ராஜ் நிடிமோருவின் திரைப்படங்கள் மற்றும் அவர்களது திருமணம் குறித்த கூடுதல் விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 1, 2025, 02:35 PM IST
  • சமந்தாவின் பார்ட்னர் ராஜ் நிடிமோரு.
  • இவர் இயக்கிய சூப்பர் ஹிட் படங்கள்.
  • என்னென்ன? - முழு விவரம் இதோ!

Trending Photos

டிசம்பர் மாதம் திருப்புமுனை! 5 ராசிகளை கோடீஸ்வரர்களாக்கும் சதுர்கிரஹி யோகம் – பண வரவு நிச்சயம்
camera icon7
December Month Horoscope
டிசம்பர் மாதம் திருப்புமுனை! 5 ராசிகளை கோடீஸ்வரர்களாக்கும் சதுர்கிரஹி யோகம் – பண வரவு நிச்சயம்
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 2 ராசிக்காரர்கள் ரொம்ப உஷாரா இருக்கணும்!
camera icon12
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 2 ராசிக்காரர்கள் ரொம்ப உஷாரா இருக்கணும்!
டிசம்பர் மாதம் வெளியாகும் 10 முக்கிய படங்கள்! எதை, எந்த தேதியில் பார்க்கலாம்?
camera icon10
December 2025 Releases
டிசம்பர் மாதம் வெளியாகும் 10 முக்கிய படங்கள்! எதை, எந்த தேதியில் பார்க்கலாம்?
Pregnant-ஆக சரியான வயது இதுதான்.. மருத்துவர் சொல்லும் காரணம்
camera icon7
pregnant
Pregnant-ஆக சரியான வயது இதுதான்.. மருத்துவர் சொல்லும் காரணம்
சமந்தாவின் கணவர் ராஜ் நிடிமோரு இயக்கிய படங்கள் என்ன என்ன தெரியுமா?

பிரபல நடிகை சமந்தா ரூத் பிரபு, பிரபல இயக்குநர் ராஜ் நிடிமோருவை திருமணம் செய்து கொண்டதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இன்று டிசம்பர் 1-ம் தேதி கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஈஷா யோகா மையத்தில் இவர்களது திருமணம் மிக எளிமையாக நடைபெற்றது. சமந்தாவின் கணவரான ராஜ் நிடிமோரு யார்? அவர் இயக்கிய வெற்றி படங்கள் என்ன என்ன என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். ராஜ் நிடிமோரு தனியாக அல்லாமல், தனது நீண்ட கால நண்பர் கிருஷ்ணா டி.கே (DK) உடன் இணைந்து 'ராஜ் & டி.கே' (Raj & DK) என்ற பெயரில் பல படங்களை இயக்கியுள்ளார். ஆந்திர பிரதேசத்தை சேர்ந்த இவர்கள், சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்களாக அமெரிக்காவில் பணிபுரிந்து பின்னர் சினிமா ஆர்வத்தால் இயக்குநர்களாக மாறினர்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | சமந்தா–ராஜ் நிடிமொரு வயது வித்தியாசம்! ஆத்தாடி..இவ்வளவா? இது தெரியாம போச்சே..

முக்கிய திரைப்படங்கள் மற்றும் வெப் சீரிஸ்

ராஜ் நிடிமோரு தனது தனித்துவமான கதை சொல்லும் பாணிக்காக புகழ் பெற்றவர். குறிப்பாக த்ரில்லர், காமெடி மற்றும் க்ரைம் ஜானர்களில் இவர் இயக்கிய படைப்புகள் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன.

தி ஃபேமிலி மேன் (The Family Man - Web Series)

மனோஜ் பாஜ்பாய் மற்றும் சமந்தா நடிப்பில் வெளியான இந்த வெப் சீரிஸ், இந்தியா முழுவதும் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றது. இதில் 2வது சீசனில் சமந்தா வில்லி கதாபாத்திரத்தில் மிரட்டியிருந்தார். இந்த தொடரின் வெற்றிதான் சமந்தாவுக்கும் ராஜ் நிடிமோருவுக்கும் இடையிலான நட்புக்கு அடித்தளமிட்டது. சமீபத்தில் இந்த தொடரில் 3வது சீசன் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.

ஃபர்ஸி (Farzi)

ஷாகித் கபூர் மற்றும் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் வெளியான இந்த க்ரைம் த்ரில்லர் தொடர், கள்ள நோட்டு மற்றும் நிழல் உலக குற்றங்களை பற்றி பேசியது. இதுவும் ஓடிடி தளத்தில் சக்கைப்போடு போட்டது. 

சிட்டாடல்: ஹனி பனி (Citadel: Honey Bunny)

கடந்த ஆண்டு வருண் தவான் மற்றும் சமந்தா நடிப்பில் வெளியான இந்த ஸ்பை த்ரில்லர் தொடரும் ராஜ் & டி.கே இயக்கத்தில் உருவானதே. இதுவும் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

ஸ்ட்ரீ (Stree)

ராஜ்குமார் ராவ் மற்றும் ஷ்ரத்தா கபூர் நடிப்பில் வெளியான ஹாரர்-காமெடி படமான 'ஸ்ட்ரீ', பாக்ஸ் ஆபிஸில் வசூல் மழை பொழிந்தது. இப்படத்தின் தயாரிப்பாளராகவும், எழுத்தாளராகவும் ராஜ் நிடிமோரு பணியாற்றினார்.

கோ கோவா கான் (Go Goa Gone)

இந்தியாவின் முதல் ஜோம்பி திரைப்படமான இது, சைப் அலி கான் நடிப்பில் வெளியானது. வித்தியாசமான முயற்சியாக அமைந்த இப்படம் இளைஞர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது. இதுதவிர, '99', 'ஷோர் இன் தி சிட்டி' (Shor in the City), 'ஏ ஜென்டில்மேன்' (A Gentleman) போன்ற பல படங்களையும் இவர் இயக்கியுள்ளார்.

திருமண வாழ்க்கை

சமந்தா மற்றும் ராஜ் நிடிமோரு இருவருக்குமே இது இரண்டாவது திருமணமாகும். ராஜ் நிடிமோரு ஏற்கனவே ஷியாமலி டே என்பவரை திருமணம் செய்து, 2022-ல் விவாகரத்து பெற்றார். சமந்தாவும் நடிகர் நாக சைதன்யாவை திருமணம் செய்து பின்னர் பிரிந்தார். தற்போது இருவரும் தங்களது புதிய வாழ்க்கையை தொடங்கியுள்ளனர். இவர்களது திருமண புகைப்படங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. ராஜ் நிடிமோருவின் சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ.83 கோடி முதல் ரூ.85 கோடி வரை இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. திறமையான இயக்குநரும், துணிச்சலான நடிகையும் இணைந்துள்ள இந்த புதிய ஜோடிக்கு ரசிகர்கள் தங்கள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | சமந்தா, ராஜ் நிடிமோரு திருமணம் இன்று? முன்னாள் மனைவி வைரல் இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Actress SamanthaRaj NidimoruRaj Nidimoru MoviesWeb SeriesOTT

Trending News