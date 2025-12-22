English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
அன்று நிதி அகர்வால்..இன்று சமந்தா! ரசிகர்களால் நசுக்கப்பட்ட நாயகிகள்..

Actress Samantha Mobbed By Fans : நடிகை சமந்தா, சமீபத்தில் ஒரு கடைத்திறப்பு விழாவிற்கு சென்ற போது நசுக்கப்பட்ட காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 22, 2025, 02:38 PM IST
அன்று நிதி அகர்வால்..இன்று சமந்தா! ரசிகர்களால் நசுக்கப்பட்ட நாயகிகள்..

Actress Samantha Mobbed By Fans : சமீபத்தில் திருமணம் செய்த சமந்தா, தற்போது கடைத்திறப்பு விழாவிற்கு வந்த இடத்தில் ரசிகர்கள் கூட்டத்தில் மாட்டிக்கொண்டது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

கடை திறப்பு விழாவில் சமந்தா!

தென்னிந்திய திரையுலகின் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர், சமந்தா. கடந்த சில வருடங்களாக சினிமாவில் நடிப்பதில் இருந்து பிரேக் எடுத்திருக்கும் சமந்தா, சில நாட்களுக்கு முன்னர் இரண்டாம் திருமணம் செய்து கொண்டார். பிரபல இயக்குநர் ராஜ் நிடிமொருவை காதலித்து வந்த அவர், ஈஷா யோகா மையத்தில் இருக்கும் கோவிலில் அவரை கரம் பிடித்தார். இதற்கு முன்னர் 2017ஆம் ஆண்டில் நாக சைதன்யாவை காதலித்து திருமணம் செய்த சமந்தா, 2021ல் அவரை விட்டு பிரிந்தார்.

திருமணம் முடித்து, இப்போது கடைத்திறப்பு விழாக்கள், வெளி நிகழ்ச்சிகளில் சமந்தா கலந்து கொண்டு வருகிறார். அப்படித்தான், சமீபத்தில் ஹைதராபாத்தில் நடந்த ஒரு கடைத்திறப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டார்.

ரசிகர்கள் கூட்டத்தில் சிக்கிய சமந்தா!

சமந்தா, கடைத்திறப்பு விழாவிற்கு சென்று, கடையை திறந்து வைத்துக்கொண்டிருந்த போது அவரை பார்க்க ரசிகர்கள் சூழ்ந்து கொண்டனர். அவர் கடைக்குள் இருக்கும் போதே செல்ஃபி எடுக்க முயன்றனர். அவர் திரும்ப வரும் போது, பல நூறு ரசிகர்கள் அவரை சூழ்ந்து கொண்டனர். அனைவரும் அவருடன் போட்டோ எடுக்கவும் முயற்சி செய்தார்கள். இதனால், அவர்களுக்கு இடையே சிக்கிக்கொண்ட சமந்தா, என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் திகைத்தார். தன்னுடன் வந்த பாதுகாவலரின் கையை பிடித்துக்கொண்டு அவர் வேகமாக சென்றாலும், ரசிகர்கள் அவரை பின்தொடர்ந்து வந்தனர். பின்பு அவசரமாக காரில் ஏறி, கிளம்பி சென்று விட்டார். இது குறித்த வீடியோ, தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

நிதி அகர்வாலுக்கு நடந்த சம்பவம்!

பிரபல நடிகை நிதி அகர்வால், பிரபாஸின் ‘தி ராஜா சாப்’ படத்தில் நாயகியாக நடித்திருக்கிறார். ஹைதராபாத்தின் லூலூ மாலில், அப்படத்தின் இரண்டாவது பாடல் வெளியீட்டு விழா நடைப்பெற்றது. அதில் கலந்து கொண்ட நிதி அகர்வாலை பார்ப்பதற்காக ரசிகர்கள் பலர் அங்கு குவிந்தனர். நிகழ்ச்சியை முடித்துக்கொண்டு திரும்பிய நிதி அகர்வால், ரசிகர்களின் கூட்டத்தில் சிக்கிக்கொண்டார். அவருடன் பலர் செல்ஃபி எடுக்க முந்தியடித்ததும், அவரை பார்க்க முயற்சி செய்ததும், கடும் கூட்ட நெரிசலை உருவாக்கியது. பல நூறு பேருக்கு இடையில் சிக்கிய நிதி அகர்வாலின் ஆடைகள் கூட நழுவியது. நிதி அகர்வாலின் பாது காவலர்களுக்கும் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை. பின்பு, நிதி அகர்வாலை அங்கு நின்று கொண்டிருந்த காரில் ஏற்றி அனுப்பினர். உள்ளே ஏறிய நிதி அகர்வால், அப்செட்டாகி, அழுதவாறு முகத்தை முடிய வீடியோ இணையத்தில் வைரலானது.

வழக்குப்பதிவு:

நிதி அகர்வாலுக்கு நேர்ந்த விஷயம், வீடியோவாக வைரலான நிலையில், ஹைதராபாத் காவல் துறையே முன்வந்து இது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்ததாக தெரிவித்தது. இது குறித்த விசாரணையும் தற்போது நடைப்பெற்று வருகிறது. 

இதை நிறுத்தியே ஆக வேண்டும்!

நிதி அகர்வாலுக்கும் சமந்தாவிற்கும் இப்படி அடுத்தடுத்து நேர்ந்த சம்பவம், இணையவாசிகளை கொந்தளிக்க செய்துள்ளது. நடிகைகளுக்கு எதிரான இது போன்ற சம்பவங்கள பாலியல் துன்புறுத்தலாக கருத வேண்டும் என்றும் ஒரு சிலர் பேசி வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : பார்வதி-கம்ருதின் காதல் கதம் கதம்! Chair-ஐ தூக்கிப்போட்டு சண்டை!

மேலும் படிக்க | நடிகை நிதி அகர்வாலை நசுக்கி தள்ளிய ரசிகர்கள்! படவிழாவில் பரபரப்பு-வீடியோ

