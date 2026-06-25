/கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிவித்த சமந்தா! மீண்டும் சினிமாவில் இருந்து பிரேக்..

Samantha Pregnancy : தென்னிந்திய திரையுலகில், முக்கிய நடிகையாக வலம் வருபவர் நடிகை சமந்தா. இவர், கடந்த சில வருடங்களாக எந்த படங்களிலும் நடிக்காமல் இருந்தார். நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு ‘மா இண்டி பங்காரம்’ எனும் திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். இந்த படம், மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பினை பெற்றிருக்கும் நிலையில், அவர் தான் கர்ப்பமாக இருப்பதை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறார்.
நடிகை சமந்தா, சில வருடங்களுக்கு முன்பாக தன்னுடைய முன்னாள் காதல் கணவர் நாக சைதன்யாவை பிரிந்தார். இதையடுத்து, தொடர் தோல்வி படங்கள், மயோசிடிஸ் நோய் பாதிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு இன்னல்களை சந்தித்த அவர், தான் சினிமாவில் இருந்து பிரேக் எடுக்கப்போவதாக அறிவித்து விட்டு சென்றுவிட்டார். அதன் பிறகு படத்தயாரிப்புகளில் இறங்கிய இவர், ‘சுபம்’ என்கிற படத்தை முதன்முறையாக தயாரித்திருந்தார்.
நீண்ட பிரேக்கிற்கு பிறகு சமந்தா நடித்திருந்த படம், ‘மா இண்டி பங்காரம்’ என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார். நந்தினி ரெட்டி இயக்கியிருக்கும் இந்த படம், ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லராக உருவாகியிருந்தது. இந்த படத்தை ராஜ் நிடிமொரு தயாரித்திருந்தார். இந்த திரைப்படம் நல்ல வெற்றியை பெற்றிருப்பதை தொடர்ந்து, பத்திரிகையாளர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விழா நடைப்பெற்றது. இதில், தான் கர்ப்பமாக இருக்கும் விஷயத்தை சமந்தா அதிகாரப்பூர்மாக அறிவித்து இருக்கிறார்.
‘மா இண்டி பங்காரம்’ திரைப்படத்தின் வெற்றியை கொண்டாடும் விதமாக, சில தினங்களுக்கு முன்னர் படக்குழுவினர் கேக் வெட்டினர். அதில், கலந்து கொண்ட சமந்தாவின் வயிறு பெரிதாக இருந்தது. ஒரு சிலர், அவர் டைட்டான டி-ஷர்ட் அணிந்திருப்பதால் அப்படி இருக்கலாம் என்று கூற, இன்னும் சிலர் அவர் இதைப்பார்த்தால் அப்படி தெரியவில்லை என்று தெரிவித்து வந்தனர். இதற்கு, சமந்தாவின் பதில் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
தன்னுடைய கர்ப்ப காலம் குறித்தும் சினிமா வாழ்க்கை குறித்தும் நடிகை சமந்தா ‘மா இண்டி பங்காரம்’ திரைப்படத்தின் வெற்றி விழாவில் பேசினார். அப்போது, தான் சினிமா பிரேக் எடுத்தது குறித்து குறிப்பிட்ட அவர், இன்னும் கொஞ்ச நாட்களில் கர்ப்ப கால விடுப்பும் எடுக்கப்போவதாகவும், குறிப்பிட்டார். அதன் பின்னர், தான் மீண்டும் நடிக்க வருவேன் என்றும் உறுதியளித்திருக்கிறார்.
மா இண்டி பங்காரம் திரைப்படம், ஜூன் 19ஆம் தேதி வெளியானது. இதில் கௌதமி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர். சமந்தா, இதில் ஆக்ஷன் கதாநாயகியாக நடித்திருந்தது பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது. மேலும், இப்படம் கடந்த 4 தினங்களில் மட்டும் சுமார் ரூ.50 கோடி வரை வசூலித்திருக்கிறது. இப்படத்தின் மேக்கிங் வீடியோ சமீபத்தில் வெளியாகி இருக்கும் நிலையில், இதில் நடிப்பதற்காக சமந்தா எடுத்திருக்கும் ரிஸ்க் குறித்து அனைவரும் பேசி வருகின்றனர்.
தன் கணவர் ராஜ் நிடிமொரு குறித்து காதலுடன் பேசிய சமந்தா, தாங்கள் எது செய்தாலும் ஒன்றாகத்தான் செய்வோம் என்றும், தான் இந்த உறவில் இருப்பதால் இன்னும் மேம்பட்ட மனிதராக உணர்வதாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.