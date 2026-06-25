Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிவித்த சமந்தா! மீண்டும் சினிமாவில் இருந்து பிரேக்..

கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிவித்த சமந்தா! மீண்டும் சினிமாவில் இருந்து பிரேக்..

Samantha Pregnancy : நடிகை சமந்தா, தான் கர்ப்பமாக இருப்பதை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறார். இதனால் அவர் சினிமாவில் இருந்து மீண்டும் பிரேக் எடுப்பதாக அறிவித்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 25, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:41 AM IST
கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிவித்த சமந்தா! மீண்டும் சினிமாவில் இருந்து பிரேக்..
Image Credit: Samantha Pregnancy | X Fan Source: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிவித்த சமந்தா! மீண்டும் சினிமாவில் இருந்து பிரேக்..
Samantha1 min ago
2
CM Vijay40 min ago
3
Venezuela Earthquake1 hr ago
4
Live News1 hr ago
5
LPG2 hrs ago