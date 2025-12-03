விவாகரத்து வாங்காத ராஜ் நிடிமொரு? உஷாரான சமந்தா! அவர் செய்திருக்கும் வேலை..

Samantha Husband Raj Nidimoru Not Divorced Yet : தென்னிந்தியாவில் அதிக ரசிகர் கூட்டத்தை கொண்ட நடிகைகளுள் ஒருவராக இருக்கிறார் சமந்தா. கடந்த சில நாட்களாக திரையுலகில் இருந்து பிரேக் எடுத்திருக்கும் இவர், தற்போது இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளார். இவர்களின் திருமணம், சிம்பிளாக வித்தியாசமாக நடந்துள்ளது. இதையடுத்து, ராஜ் நிடிமொரு இன்னும் விவாகரத்து வாங்காதது பற்றி பலரும் பேசி வருகின்றனர். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
சமந்தா-ராஜ் நிடிமொரு திருமணம்:
சமந்தாவும், பிரபல இயக்குநர் ராஜ் நிடிமொருவும் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு சந்தித்தனர். ஆரம்பத்தில் நட்பாக தொடங்கிய இவர்களின் பழக்கம் பின்பு காதலாக மாறியிருக்கிறது. இருவரும் அவ்வப்போது வெளியூர்களுக்கு பயணம் செய்வது, வெளி நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வது என்றிருந்தனர். இதையடுத்து, இருவரும் திடீரென திருமணம் செய்து கொண்டதாக அறிவிப்பு வெளியானது.
ஈஷாவில் நடந்த திருமணம்:
சமந்தா, கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஈஷா யோகா மையத்தில் அவ்வப்போது செல்லும் பழக்கம் கொண்டவராக இருக்கிறார். சத்குருவையும் அவ்வப்போது சந்தித்து பேசுவார். இதையடுத்து, ஈஷாவில் உள்ள லிங்க பைரவி கோயிலில் இவருக்கு திருமணம் நடந்தது. இதையடுத்து, மக்கள் பலர் “ஏன் எப்போதும் போன்ற வழக்கமான திருமண முறைகள் எதுவுமே இல்லை?” என்று கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தனர். இதைத்தாண்டி, இவர்கள் மோதிரம் மாற்றிக்கொண்டது போன்ற போட்டோவை பார்த்தவர்கள், “இந்த முறையிலும் திருமணம் செய்து காெள்ளலாமா?” என்று கேள்வி கேட்டு வந்தனர்.
ஏற்கனவே திருமணம் ஆனவர்:
சமந்தாவை தற்போது திருமணம் செய்து கொண்டுள்ள ராஜ் நிடிமொருவிற்கு ஏற்கனவே திருமணம் ஆகியிருக்கிறது. இவரும், ஷியாமிலி என்பவரும் 8 வருட திருமண வாழ்க்கைக்கு பிறகு பிரிந்தனர். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருவரும் பிரிந்து வாழ தாெடங்கியதாகவும், அதன் பின்னர் சமந்தாவும் ராஜும் தங்கள் உறவை தாெடங்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் ரசிகர்கள் பலர், சமந்தா ஏற்கனவே திருமணமான ஒருவரை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளது குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசி வருகின்றனர்.
ராஜ் நிடிமொருவிற்கு, ஷியாமிலி இன்னும் விவாகரத்து தரவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, எதிர்காலத்தில் வரும் நீதி பிரச்சனையை தவிர்க்க சமந்தா செய்திருக்கும் விஷயம் குறித்தும் பலர் பேசி வருகின்றனர். அவர் கேப்ஷனில் வெறும் தேதியை மட்டும் குறிப்பிட்டிருக்கிறாரே தவிர, “திருமணம் நடந்தது” என்று குறிப்பிடவில்லை. இன்னும் ராஜ் நிடிமொரு முதல் மனைவியிடமிருந்து விவாகரத்து பெறாததால், பிரச்சனைகளை தவிர்க்க அவர் இதனை குறிப்பிடவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதைத்தாண்டி, ராஜ் நிடிமொருவும் தனது இரண்டாவது திருமணம் குறித்து ஆன்லைனில் எங்கும் பேசவில்லை. இது இணையத்தில் வைரலாகும் தகவல்தானே தவிர, ராஜ் நிடிமொரு விவாகரத்து வாங்கினாரா இல்லையா என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதையும் அவர் வெளியிடவில்லை.
பூதசுத்தி விவாஹா முறை:
இந்த, பூதசுத்தி விவாஹா முறை, வழக்கமான திருமணங்களை போன்று இருக்காதாம். லிங்க பைரவி சன்னிதிகளிலோ அல்லது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடங்களிலோ வழங்கப்படும் ‘பூத சுத்தி விவாஹா’ திருமண செயல்முறை, தம்பதியருக்கு இடையில் ஆழமான பிணைப்பை ஏற்படுத்தும் யோக விஞ்ஞானத்துடன் வழங்கப்படுகிறது. இதன் மூலம், பஞ்சபூதங்கள் சுத்திகரிக்கப்பட்டு, இருவருக்குமான திருமண உறவு ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் இணையும் தம்பதியர் தங்களது எண்ணம், உணர்ச்சி மற்றும் உடல் தாண்டிய இணைப்பை உணர்வதற்காக இது நடத்தப்படுகிறது.
