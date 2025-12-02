English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • 2வது திருமணத்திற்கு பிறகும்..முதல் திருமண பாேட்டோவை டெலிட் செய்யாத சமந்தா!

2வது திருமணத்திற்கு பிறகும்..முதல் திருமண பாேட்டோவை டெலிட் செய்யாத சமந்தா!

Samantha Undeleted Photo Of Naga Chaitanya : தென்னிந்திய திரையுலகில், முக்கிய நடிகையாக இருக்கும் சமந்தா தற்போது இரண்டாவது திருமணம் செய்திருக்கிறார். இதையடுத்து, அவர் டெலிட் செய்யாத பழைய புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 2, 2025, 09:54 AM IST
  • சமந்தாவிற்கு 2வது திருமணம்!
  • இன்னும் பழைய போட்டோவை டெலிட் செய்யவில்லை
  • வைரலாகும் பதிவு..

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
டிசம்பர் மாதம் திருப்புமுனை! 5 ராசிகளை கோடீஸ்வரர்களாக்கும் சதுர்கிரஹி யோகம் – பண வரவு நிச்சயம்
camera icon7
December Month Horoscope
டிசம்பர் மாதம் திருப்புமுனை! 5 ராசிகளை கோடீஸ்வரர்களாக்கும் சதுர்கிரஹி யோகம் – பண வரவு நிச்சயம்
அட கொடுமையே! இந்த 4 ராசிகளுக்கு 40 வயசானலும் திருமணம் நடக்காதாம்.. உங்க ராசி இருக்கா?
camera icon7
Zodiac Signs
அட கொடுமையே! இந்த 4 ராசிகளுக்கு 40 வயசானலும் திருமணம் நடக்காதாம்.. உங்க ராசி இருக்கா?
டிசம்பர் மாதம் வெளியாகும் 10 முக்கிய படங்கள்! எதை, எந்த தேதியில் பார்க்கலாம்?
camera icon10
December 2025 Releases
டிசம்பர் மாதம் வெளியாகும் 10 முக்கிய படங்கள்! எதை, எந்த தேதியில் பார்க்கலாம்?
2வது திருமணத்திற்கு பிறகும்..முதல் திருமண பாேட்டோவை டெலிட் செய்யாத சமந்தா!

Samantha Undeleted Photo Of Naga Chaitanya : தென்னிந்தியாவில் அதிக ரசிகர்களை பெற்ற நடிகையாகவும், ஹிட் ஹீரோக்களுக்கு ஜோடியாக நடித்தவராகவும் விளங்குகிறார் சமந்தா. இவர், பிரபல இயக்குநர் ராஜ் நிடிமொருவை திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளார். இதையடுத்து, அவர் இன்ஸ்டாவில் இருந்து டெலிட் செய்யாத பழைய போட்டோ ஒன்று இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

சமந்தா 2வது திருமணம்:

நடிகை சமந்தா, நாக சைதன்யாவை விட்டு பிறிந்த பின்பு சில வருடங்கள் சிங்கிளாக இருந்தார். பின்னர், இவர் ராஜ் நிடிமொரு என்கிற இயக்குநரை டேட்டிங் செய்து வந்தார். பாலிவுட்டின் பிரபலமான தொடராக இருக்கிறது, ‘The Family Man’. இந்த தாெடரில், சமந்தாவும் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இதன் இயக்குநர் ராஜ் நிடிமொருவும் சமந்தாவும் அப்போது பழக்கமாகி இருக்கின்றனர். இது, நாளடைவில் காதலாக உருவெடுத்தது.

சமீப நாட்களாக, ராஜ் நிடிமொருவுடன் வெளியூர்களுக்கு பயணம் செய்வது, வெளி நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வது என்றிருந்த சமந்தா, திடீரென அவரை திருமணம் செய்ததாக அறிவித்திருக்கிறார். இவர்களின் திருமணமானது கோவையில் உள்ள ஈஷா யோகா மையத்தில் இருக்கும் கோவிலில் நடந்திருக்கிறது. இருவரும் இங்கு மோதிரம் மாற்றி திருமணம் செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.

நாக சைதன்யாவுடனான திருமணம்:

நடிகை சமந்தா, நாக சைதன்யாவை 2017ஆம் ஆண்டு காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். பல படங்களில் இருவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து நடித்ததை அடுத்து, காதல் திருமணத்தில் இணைந்தனர். இருப்பினும், சில பிரச்சனைகளை காரணமாக 2021ஆம் ஆண்டில் இருவரும் விவாகரத்து பெறுவதாக அறிவித்தனர். இது ரசிகர்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. காரணம், இருவருமே, அவ்வளவு காதலில் இருந்தனர் ஏன் இப்போது பிரியும் முடிவுக்கு வந்தனர் என்கிற சந்தேகம்தான்.

இப்போது நாக சைதன்யாவிற்கும் சோபிதாவுடன் 2வது திருமணம் ஆகி விட்டது, சமந்தாவிற்கும் ராஜ் உடன் திருமணம் முடிந்து விட்டது. தனக்கு 2வது திருமணம் ஆகும் வரை, நாக சைதன்யா சமந்தாவுடன் எடுத்த புகைப்படங்களை தன் ப்ரொஃபைலில் வைத்திருந்தார். 2வது திருமணத்தை அறிவித்த பிறகுதான், அவர் அதனை நீக்கினார். ஆனால் சமந்தா, நாக சைதன்யாவுடன் இருக்கும் பெரும்பாலான புகைப்படங்களை நீக்கினாலும், ஒரு சில புகைப்படங்களை அப்படியே வைத்திருந்தார். இப்போது இரண்டாவது திருமணம் முடிந்த பிறகும் நாக சைதன்யாவுடன் நெருக்கமாக இருக்கும் ஒரு புகைப்படத்தை அவர் நீக்கவில்லை.

புகைப்படம்:

அந்த புகைப்படத்தில் நாக சைதன்யாவின் கண்ணத்தில் சமந்தா முத்தம் கொடுப்பது போன்ற காட்சி இடம் பெற்றுள்ளது. இது, சமந்தா நாக சைதன்யாவிற்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்து வெளியிட்டிருந்த புகைப்படம் ஆகும். 

அதில் அவர், “எனது எல்லாமுமான உனக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். நீ கேட்கும் அனைத்தும் உனக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக்கொள்கிறேன். உன்னை எப்போதும் நேசிக்கிறேன்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். ரசிகர்கள், இந்த பழைய போஸ்டில் சமந்தா-நாக சைதன்யா உறவு குறித்து கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | சமந்தா - ராஜ் நிடிமோரு: காதல் மலர்ந்த கதை! ஷூட்டிங்கில் ரகசியமாக வளர்ந்த உறவு

மேலும் படிக்க | சமந்தா–ராஜ் நிடிமொரு வயது வித்தியாசம்! ஆத்தாடி..இவ்வளவா? இது தெரியாம போச்சே..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
SamanthaNaga ChaitanyaSamantha PhotosRaj Nidimorusamantha wedding

Trending News