சமந்தாவுக்கு இருக்கும் இன்னொரு பெயர்! நெருக்கமானவங்க இப்படிதான் கூப்பிடுவாங்களாம்..

Samantha : தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக வலம் வந்தவர், சமந்தா. தற்போது நடிப்பதை நிறுத்திவிட்டாலும் இவருக்கென்றிருக்கும் ரசிகர் பட்டாளம் இன்னும் குறையாமல் இருக்கிறது. இதையடுத்து, இவர் இன்று தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இவர், குறித்து யாரும் அறியாத செய்தியை இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 28, 2026, 03:54 PM IST
Samantha : தென்னிந்திய திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக இருந்தவர், சமந்தா. இவருக்கென்று பல லடசம் பேர்கொண்ட ரசிகர் கூட்டம் இருக்கிறது. குறிப்பாக தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில்தான் இவரை பலருக்கும் பிடிக்கும். இவருக்கு, ஏப்ரல் 28ஆம் தேதியான இன்று பிறந்தநாள். இந்த நாளில் இவர் குறித்த பல விஷயங்கள் வைரலாகி வருகிறது. அதில் குறிப்பாக, அவருக்கு வேறு ஒரு பெயர் இருக்கிறது என்கிற விஷயம் குறித்து அனைவரும் பேசி வருகின்றனர்.

திரையுலகில் இருந்து பிரேக் எடுத்த சமந்தா!

நடிகை சமந்தா, தமிழில் விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா திரைப்படம் மூலம் அறிமுகமானார். அதன் பிறகு, மாஸ்கோவின் காவிரி, பானா காத்தாடி உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்து கவனம் ஈர்த்தார். விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா திரைப்படத்தின் தெலுங்கு ரீ-மேக் ஆன ‘யே மாயா சேசாவே’ என்கிற திரைப்படம் இவருக்கு பெரிய பிரபலத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது. இதையடுத்து, இவர் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் இருக்கும் பல ஹிட் ஹீரோக்களுடன் ஜோடியாக நடிக்க ஆரம்பித்தார்.

சமந்தாவிற்கும் நாக சைதன்யாவிற்கும் 2017ல் காதல் திருமணம் நடந்தது. ஆனால், சில வெளியில் சொல்லப்படாத காரணங்களுக்காக இருவரும் 2021ல் விவாகரத்து பெற்று விட்டனர். அதன் பிறகு தனி ஹீரோயின் கதைகளில் சமந்தா நடித்து வந்தார். அப்போது, மயோசிடிஸ் நாேயால் பாதிக்கப்பட்ட இவர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ‘சிட்டெல்’ என்கிற தொடரில் நடித்து முடித்து விட்டு தான் பிரேக் எடுக்கப்போவதாக தெரிவித்தார். அதன் பிறகு தான் நடித்த சுபம் படத்தில் கேமியோ ரோலில் நடித்தாரே தவிர, சினிமாவில் அதன் பிறகு தலை காட்டவே இல்லை.

சமந்தாவின் இன்னொரு பெயர்:

நடிகை சமந்தா, ஒரு பேட்டியில் தனக்கு இன்னொரு பெயர் இருப்பதாக கூறியிருந்தார். அந்த பெயர், அவரது பெற்றோர் அவருக்கு வைத்த பெயர் கிடையாது, அவராக தேர்ந்தெடுத்து வைத்துக்கொண்டது. அவருக்கு, ‘யசோதா’ என்கிற பெயருடன் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறதாம். இந்த பெயரை வைத்துதான், அவரது நெருங்கிய உறவினர்கள், நண்பர்கள் ப்ரைவேட்டாக இருக்கும் போது அழைப்பார்களாம். இதனால்தான், 2022ஆம் ஆண்டில் இவர் நடித்த படத்திற்கு ‘யசோதா’ என பெயர் வைக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்த பெயரை கேட்கும் போது கேமராக்களில் இருந்து விலகி தனக்கு வேறொரு தனிப்பட்ட வடிவத்தை இந்த பெயர் காெடுப்பதாக அவர் கூறியிருக்கிறார்.

இரண்டாவது திருமணம்:

நடிகை சமந்தாவிற்கு, கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் ராஜ் நிடிமொரு என்கிற இயக்குநருடன் திருமணம் நடந்தது. இவர்கள் இருவரும் சிட்டெல் தொடரில் இணைந்து வேலை பார்த்த போது நெருக்கம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அதே சமயத்தில், ராஜ் நிடிமொரு ஏற்கனவே திருமணம் ஆனவராக இருந்தார். இவர், தனது மனைவியை விட்டு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் பிரிந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த சமயத்தில் சமந்தாவை டேட்டிங் செய்து, இப்போது அவரை திருமணமும் செய்து கொண்டார். இவர்களின் திருமணம், ஈஷா யோகா மையத்தில் நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் முன்னிலையில் சிம்பிளாக நடந்தது. இந்த திருமணத்தின் மீது பலருக்கு விமர்சனங்கள் இருந்தாலும் இவர் தனது கணவருடன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார்.

சமந்தா பற்றி தெரியாத தகவல்கள்:

சமந்தா, வெறும் நடிகை மட்டும் கிடையாது. தொழிலதிபராகவும் இருக்கிறார். சமீபத்தில் வாசனை திரவிய பிராண்ட் ஒன்றை ஆரம்பித்தார். தனியாக, மருத்துவர்களுடன் கலந்துரையாடும் பாட்காஸ்டும் செய்து வருகிறார். இதை கேட்பவர்கள் பல லட்சம் பேர் இருக்கின்றனர். 2014ல் பிரத்யூஷா எனும் NGOவை தொடங்கினார். இதன் மூலம் நலிவற்ற பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு உதவி செய்து வருகிறார். இதுவரை இதன் மூலம் கிட்டத்தட்ட 150 பேர் பயன்பெற்றுள்ளனர். 

முதல் ரேங்க் வாங்கும் பெண்:

சமந்தா, பள்ளியில் படிக்கும் போதில் இருந்தே நன்றாக படிக்கும் ஆளாக இருந்திருக்கிறார். இவர், ஆங்கிலோ இந்தியன் என்பதால், இவரது வீட்டில் பெரும்பாலும் ஆங்கிலம் பேசுவார்கள். அதைத்தாண்டி, இவர் முதல் ரேங்க் எடுத்து விட்டு தன் தந்தையிடம் ரேங்க் கார்டை நீட்டினாலும், ‘இந்த இந்திய படிப்பில் நீ இது எடுப்பது என்ன பெரிய விஷயமா?’ என்று கூறுவாராம். 

டயாபிட்டீஸ்:

சமந்தா, தன் உடல் நலம் குறித்து வெளிப்படையாக இருக்கிறார். இவருக்கு மயோசிட்டிஸ் என்கிற ஆட்டோஇம்யூன் கண்டீஷன் இருந்தது என்பதை அவர் தெரிவித்திருந்தார். அதே போல, அவருக்கு டயபிட்டீஸும் இருந்தது. 2012ல் இவருக்கு போலிமார்ஃபஸ் என்கிற சரும பிரச்சனையும் வந்தது. உடலுக்கு அழற்ச்சி தராத டயட்டை மட்டுமே பின்பற்றுகிறாராம். 

