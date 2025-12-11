சமந்தாவின் புது மாமியார்-மாமனார் இவங்கதான்! நாத்தனார் பதிவிட்ட போட்டோ..

Samantha With Raj Nidimoru Photo : தென்னிந்திய திரை உலகில் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர், சமந்தா. இவர் சமீபத்தில் பிரபல இயக்குனர் ராஜ் நிடிமொருவை திருமணம் செய்து கொண்டார். இதையடுத்து இவரது புதிய குடும்ப புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.
திருமணம் செய்துகொண்ட சமந்தா:
நடிகை சமந்தா, திரைப்பட இயக்குனர் ராஜ்நிடிமொருவை சமீபத்தில் காதல் திருமணம் செய்தார். கடந்த சில ஆண்டுகளாக டேட்டிங் செய்த இவர்கள் இருவரும், சில நாட்களுக்கு முன்பு கோவையில் உள்ள ஈஷா மையத்தில் இருக்கும் கோவிலில் திருமணம் செய்து கொண்டனர். இவர்களின் திருமணம், பலர் மத்தியில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியது. இந்த நிலையில், சமந்தா தனது புது குடும்பத்தினருடன் எடுத்த புகைப்படம் வெளியாகி இருக்கிறது.
புதிய குடும்பத்தினர்:
சமந்தா, தற்போது புதிய குடும்பத்திற்கு மருமகளாக சென்றிருக்கிறார். ராஜ் நிடிமொரு மற்றும் அவரது தந்தை-தாய், தங்கை, தங்கை மகன்கள் உள்ளிட்டோருடன் அவர் எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
இந்த புகைப்படத்தை, சமந்தாவின் நாத்தனாரான ஷீத்தம் நிடிமொரு பதிவிட்டிருக்கிறார். கேப்ஷனில், பகிந்த அன்பு, இரட்டிப்பானது என்று பதிவிட்டுள்ளார். ஒரு பக்கம் தனது தாய் இன்னொரு பக்கம் சமந்தாவிற்கு நடுவில் ராஜ் நிடிமொரு நிற்கிறார். இவர்களின் இந்த புகைப்படமானது, தற்போது இணையவாசிகளிடையே பெரிதாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.
வெற்றியை நோக்கி சமந்தா..
நடிகை சமந்தா, 2017ல் தனது காதலர் நாக சைதன்யாவை கரம் பிடித்தார். ஆனால் இவர்களின் திருமணம், 2021ல் முடிவிற்கு வந்தது. இந்த திருமண முறிவிற்கு பின்னர், சமந்தா ஆரோக்கிய ரீதியாக பல பிரச்சனைகளை சந்தித்தார். கூடவே, அவரது படங்களும் தோல்வியடைந்தன. சில காலம் திரையுலகில் இருந்து பிரேக் எடுப்பதாக அறிவித்த சமந்தா, இப்போது வரை ஹீரோயினாக நடிக்கவில்லை. இதற்கிடையில் அவரது இந்தி சீரிஸ் மட்டும் வெளியானது. இதையடுத்து, சமந்தா புது தயாரிப்பு நிறுவனத்தையும் திறந்திருக்கிறார். இதன் மூலம் வெளியாகும் படங்களும் நல்ல வரவேற்பினை பெற்று வருகின்றன.
ராஜ் நிடிமொரு குறித்த சர்ச்சை..
இயக்குநர் ராஜ் நிடிமொரு, முன்னரே திருமணம் ஆனவர். ஷியாமிலி என்பவருடன் எட்டு ஆண்டுகளாக திருமண உறவில் இருந்த இவர், சில வருடங்களுக்கு முன்பு அவரை பிரிந்ததாக கூறப்படுகிறது. இவருக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டதா இல்லையா என்பது இன்னும் பெரிய புதிராகவே உள்ளது. விவாகரத்தான சமந்தா, ஏற்கனவே விவாகரத்தான ஒருவரை கரம்பிடித்ததில் பலருக்கும் மகிழ்ச்சி என்றாலும், சமந்தாவால்தான் அவர் மனைவியை பிரிந்திருக்க கூடுமோ என்கிற சந்தேகத்தையும் முன்வைக்கின்றனர். எனவே, ராஜ் நிடிமொரு குறித்த விஷயங்கள் பல இன்னும் கேள்விக்குறியாகவே இருக்கின்றன.
