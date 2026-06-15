/22 வயது நடிகை உயிரிழப்பு! சோகத்தில் திரையுலகம்..இதோ முழு விவரம்

Sanchita Ugale : வட இந்திய சின்னத்திரையில் மிகவும் பிரபலமான நடிகையாக இருந்தவர், சஞ்சிதா உகாலே. இவர், இந்தியில் மிகவும் பேமஸான கும் கும் பாக்யா மற்றும் வாக்லே கி துனியா உள்ளிட்ட தொடர்களில் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார். 22 வயதே ஆன இவர், தற்போது தன் உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
சஞ்சிதா உகாலே, அச்சோலே கிராமம் என்கிற இடத்தில் தங்கி வந்துள்ளார். இவர், கடந்த ஜூன் 14ஆம் தேதி, அதாவது நேற்று, தன் வீட்டில் உயிரை மாய்த்துக்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்து பேசிய, இவ்வழக்கின் காவல் ஆய்வாளர் வினோத் பாக், சஞ்சிதா தன் அறையை தாழிட்டுக்கொண்டு, நேற்று இரவு மாலை 7 முதல் 7.30 மணிக்குள் ஒரு புடவையை உபயோகித்து மின்விசிறியில் அதை மாட்டி, தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டதாக கூறி வருகின்றனர்.
அவரது குடும்பத்தினர் அனைவரும் வசை விறார் மருத்துவமனைக்கு அவரை சேர்த்துளனர். அங்கு, மருத்துவர்கள், ஏற்கனவே சஞ்சிதா இறந்து விட்டதாக பரிசோதித்து விட்டு கூறியிருக்கின்றனர். இது குறித்து தகவலறிந்து நேராக வந்த போலீசார், இந்த இறப்பு குறித்த வழக்கில் விசாரணையை தொடங்கியிருக்கின்றனர்.
இந்த இறப்பு குறித்த முதல் தகவல் அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட பிறகு, காவல் துறையினர் சஞ்சிதாவின் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர். உயிரிழந்தவரின் தந்தை கொடுத்த புகாரின் படி, சஞ்சிதா இறந்தது விபத்து என்கிற பெயரில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சஞ்சனா இப்படியொரு முடிவை எடுக்க காரணம் என்ன என்பது குறித்த தகவல், இன்னும் யாருக்கும் தெரியவில்லை. இருப்பினும் அனைத்து கோணங்களிலும் இந்த வழக்கு குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
22 வயதே ஆன சீரியல் நடிகை சஞ்சனாவுக்கு இப்படி ஒரு முடிவு நேர்ந்திருப்பது தெரிந்து, ஒட்டுமொத்த சீரியல் உலகும் சோகத்தில் உள்ளது. இவர் நடித்து வந்த டெலிவிஷன் தொடர் குறித்தும் அனைவரும் தேடி வருகின்றனர்.
சஞ்சிதா உகாலே, ஓடிடியில் வெளியான சில தொடர்களில் இருந்து வளர்ந்தவர். இதைத்தாண்டி, ஜீ டிவியில் நீண்ட நாட்களாக ஒளிபரப்பாகி வந்த கும் கும் பாக்யா திரைப்படம் நல்ல வெற்றியை பெற்றது. அதிலும் இவர் முக்கிய கேரக்டரில் நடித்திருந்தார். பின்னர், டில்வாலே துலாஹ் லே ஜாயேங்கே என்கிற இந்தி தொடரில், லீட் ரோலில் நடித்தார். இதைத்தாண்டி, சவ்வா படத்திலும், சைலன்ஸ் 2 என்கிற ப்ராஜெக்டிலும் வேலை பார்த்திருக்கிறார்.