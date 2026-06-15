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22 வயது நடிகை உயிரிழப்பு! சோகத்தில் திரையுலகம்..இதோ முழு விவரம்

Sanchita Ugale : கும் கும் பாக்யா என்கிற இந்தி தொடரில் நடித்து பிரபலமானவர், சஞ்சிதா உகாலே. 22 வயதே ஆன இவர், தற்போது விபரீத முடிவு எடுத்து தன் உயிரை மாய்த்துக்கொண்டதாக தகவல் பரவி வருகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Jun 15, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:01 PM IST
22 வயது நடிகை உயிரிழப்பு! சோகத்தில் திரையுலகம்..இதோ முழு விவரம்
Image Credit: Sanchita Ugale | Instagram

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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