கூலி படத்தில் ரஜினிக்கு மனைவியாக வருபவர்..யார் தெரியுமா? ‘இந்த’ நடிகைதான்!

Rajinikanth Wife In Coolie Movie : ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள கூலி படம், சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு வெளியாகி இருக்கிறது. இதற்கு ரசிகர்கள் கலவையான விமர்சனங்களை கொடுத்து வருகின்றனர். இந்த சமயத்தில், இப்படத்தில் ரஜினிக்கு மனைவியாக வரும் ஒரு நடிகை குறித்தும் பேசி வருகின்றனர். அந்த நடிகை யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
குறிப்பு: இந்த செய்தியில் கூலி திரைப்படத்தின் கதை மற்றும் அதில் இடம் பெற்றுள்ள கதாப்பாத்திரங்கள் குறித்து எழுதப்பட்டுள்ளது. எனவே, நீங்கள் இன்னும் படம் பார்க்கவில்லை என்றால், இதை படிக்க வேண்டாம். இங்கு படத்தின் ஸ்பாய்லர்ஸ் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கூலி படத்தின் கதை:
கூலி படத்தின் கதையை கண்டிப்பாக ஒரு வரியில் சொல்ல இயலாது. வேண்டுமானால், இது கடத்தல்காரர்களுக்கும் ஹீரோவிற்கும் இடையே நடக்கும் தனிப்பட்ட போர் என்று சொல்லலாம். இதில், ஹீரோவுக்கு சில நிமிட ஃப்ளேஷ் பேக் காட்சிகளும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இடையில், நண்பரின் குடும்பத்தை காப்பதற்கான போராட்டம், தேவையற்று வில்லன்களின் வலையில் சிக்குதல், பின்பு OG கேங்ஸ்டராக ரஜினி மாறுதல் போன்ற பாணியில் கதை பயணிக்கும்.
படத்தில் ரஜினியின் மனைவி:
ரஜினிக்கு ஒரு மனைவி இருந்ததாகவும், அவர் கேஸ் வெடித்து இறந்து விட்டதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். அவரது மனைவியுடன் ரஜினி இருக்கும் ஒரே ஒரு புகைப்படம் மட்டும் கிடைக்கும். அந்த புகைப்படத்தில் இருப்பது யாரென்று ஆரம்பத்தில் படத்தில் காண்பிக்க மாட்டார்கள். கடைசியில், ஒரு உண்மை வெளிபடும் போது, அந்த போட்டோவை காண்பிப்பார்கள். அதை திரையில் பார்த்த போது, “அட..இந்த நடிகையா..?” என்று தோன்றியது.
யார் அந்த நடிகை?
அந்த நடிகை வேறு யாருமில்லை, பிரபல நடிகை ஷோபனாதான் என்று கூறப்படுகிறது. இது, திரையில் சில வினாடிகள் மட்டுமே காண்பிக்கப்படவதால் ரசிகர்கள் பலரால் “ஷோபனாதான்” என்று உறுதியாக சொல்ல முடியவில்லை. இருப்பினும், தன் படங்களில் நடிகர்களின் பழைய படங்களின் ரெஃபரன்ஸ்களை வைப்பதில் கை தேர்ந்தவர் லோகி. அப்படித்தான் தளபதி படத்தில் வந்திருந்த ரஜினிகாந்தின் ஒரு ஃப்ரேமையும் வைத்திருந்தார். அந்த படத்தில் ஷோபனா அவருக்கு காதலியாக நடித்திருப்பார். கடைசியில் அவர்களால் சேர முடியாமல் போய்விடும். எனவே, அந்த ஆசையை நிறைவேற்ற, லோகி கூலி படத்தில் ரஜினியின் மனைவியாக ஷோபனாவை காட்டியிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தில் ஷோபனா ஒரு காட்சியில் கூட நடிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
படத்தில் உள்ள சர்பரைஸ்…
ஆரம்பத்தில் இருந்தே கூலி திரைப்படம் எல்சியுவில் இருக்கிறதா இல்லையா என்கிற கேள்வி எழுந்தது. இதற்கு விளக்கமளிக்கும் வகையில் ஒரு பதிவை வெளியிட்ட லோகேஷ் கனகராஜ், ‘கூலி படம் ஸ்டாண்ட் அலோன்’ திரைப்படம் என்று கூறியிருந்தார். இதைத்தாண்டி படத்தில் இருக்கும் இன்னும் சில கதைகள், ட்விஸ்டாக இருக்கின்றன.
கலவையான விமர்சனங்கள்:
ஒரு சிலர், படம் அருமையாக இருப்பதாக கருத்துகளை கூற, சினிமா விமர்சகர்களோ படம் சுமார்தான் என்று கூறி வருகின்றனர். படத்தில் ரத்தம் அதிகமாக தெரிப்பதால், அதை கொஞ்சம் குறைத்திருக்கலாம் என்கிற கருத்தும் எழுந்துள்ளது. 3 நாட்கள் சென்ற பின்பு படத்தின் உண்மை நிலவரம் என்னவென்பது தெரியும்.
