/புது வீடு வாங்கிய ஸ்ருதிஹாசன்! புதுமனை விழாவில் சொந்த அப்பாவே இல்லை..போட்டோஸ்

Shruti Haasan : தமிழ் திரையுலகின் முக்கிய நடிகராகவும், லெஜண்ட் கலைஞராகவும் இருப்பவர் கமல்ஹாசன். இவருக்கு சற்றும் சளைக்காதவராக இருக்கிறார், ஸ்ருதிஹாசன். இவர், தற்போது தன் பெயரில் புதிதாக ஒரு வீட்டை வாங்கியிருக்கிறார். இதோ அது குறித்த முழு விவரம்.
நடிகை ஸ்ருதிஹாசன் முதலில் குழந்தை நட்சத்திரமாகவும், பின்பு பாடகியாகவும் தமிழ் திரையுலகிற்குள் நுழைந்தார். பின்பு, அவருக்கு ஏழாம் அறிவு திரைப்படம் மூலம் ஹீரோயினாக நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. தன்னை எங்கும் கமல்ஹாசன் மகள் என பெரிதாக அடையாளப்படுத்திக்கொள்ளாத ஸ்ருதிஹாசன், பள்ளிகளில் படிக்கும் போதிலிருந்தே தன்னை யாரும் வித்தியாசமாக பார்த்து விடக்கூடாது என்பதற்காக தன் தந்தையின் வேலையையே டாக்டர், இன்ஜினியர் என வெவ்வேறு வேலைகளை சொல்லியிருக்கிறாராம். தன் சொந்த திறமையால் ஜெயிக்க வேண்டும் என்று நினைத்த ஸ்ருதிஹாசன், தான் ஒரு நடிகை என்பதை தாண்டி பாடகி என்பதையும் நிரூபித்து வருகிறார்.
ஸ்ருதி, சினிமாவில் நடிப்பதோடு மட்டுமன்றி பல்வேறு ஆல்பம் பாடல்களையும் பாடியிருக்கிறார். ஸ்ருதிஹாசன், சென்னையில் புதிதாக ஒரு வீட்டை வாங்கியிருக்கிறார். இதற்காக அவர் பெரிதாக யாரையும் சேர்க்கவில்லை. எளிதாக வீட்டில் தன் தோழிகளுடன் பூஜை செய்து, அந்த வீட்டில் குடி புகுந்திருக்கிறார். இது குறித்து சில புகைப்படங்களை அவருடைய தோழி வெளியிட்டிருக்கிறார்.
Gantyyy என்கிற இன்ஸ்டா கணக்கிலிருந்து இந்த பதிவுகளானது வெளியாகியிருக்கிறது. அதில் இரு தோழிகளுடன் ஸ்ருதிஹாசன் சிம்பிளாக பூஜை செய்வது, எந்த ஆரவாரமும் இல்லாமல் இருக்கும் மொமன்ட்ஸ் பதிவாகியிருக்கிறது. “Back to her roots” என்று குறிப்பிட்டுள்ள ஸ்ருதியின் தோழி, சென்னையில் புதிய வீடு வாங்கியதற்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்திருக்கிறார்.
சில வருடங்களுக்கு முன்பு, ஸ்ருதிஹாசன் ஒரு நேர்காணல் கொடுத்திருந்தார். அதில், தனக்கென சொந்தமாக வீடு எதுவும் இல்லை என்றும், மும்பை மற்றும் ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட இடங்களில் வீட்டில் வசித்து வருவதாக கூறியிருந்தார். இப்போது அவர் தன்னுடைய சொந்த வீட்டை சென்னையில் வாங்கியிருப்பதால் பலரும் இது குறித்து பெரிதாக பேசி வருகின்றனர்.
ஸ்ருதிஹாசன் சமீபத்திய படங்கள்:
நடிகை ஸ்ருதிஹாசன், கடைசியாக 2025ஆம் ஆண்டில் கூலி திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். அதன் பிறகு, ‘பெத்தி’ திரைப்படத்தில் ஒரு பாடலுக்கு மட்டும் நடனம் ஆடியிருந்தார். தற்போது விஜய் சேதுபதியுடன் ‘ட்ரெயின்’ திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார். இந்த படத்தை மிஷ்கின் இயக்கியிருக்கிறார். இப்படம், ஆகஸ்ட் மாதத்தில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அடுத்ததாக, தெலுங்கு மொழியில் ஆகாசம்லோ ஒகா தாரா என்கிற படத்தில் நடித்திருக்கிறார். இதன் ஷூட்டிங் தற்போது நடந்து வருகிறது.
ஸ்ருதிஹாசன் தற்போது குடிபெயர்ந்து இருக்கும் வீட்டின் புதுமணை புகுவிழாவிற்கு தன் தந்தை கமல்ஹாசன், தங்கை அக்ஷரா உள்பட எந்த உறவினர்களையும் அழைக்கவில்லை. தோழிகள் மட்டுமே உடன் இருந்தனர். இதற்கு பின்னால் சில காரணங்கள் இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.