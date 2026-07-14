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புது வீடு வாங்கிய ஸ்ருதிஹாசன்! புதுமனை விழாவில் சொந்த அப்பாவே இல்லை..போட்டோஸ்

Shruti Haasan : கமல்ஹாசனின் மகளான ஸ்ருதிஹாசன், தற்போது புதிதாக ஒரு வீட்டை வாங்கியிருக்கிறார். இது குறித்த புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. முழு தகவல் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 14, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:10 PM IST
புது வீடு வாங்கிய ஸ்ருதிஹாசன்! புதுமனை விழாவில் சொந்த அப்பாவே இல்லை..போட்டோஸ்
Image Credit: Shruti Haasan | Instagram PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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