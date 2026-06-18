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“கடினமான நாட்களும்..சிறந்த பாடங்களே” ஸ்ருதிஹாசன் சொன்ன மோட்டிவேஷன்!

ஆர்வம் மற்றும் விடாமுயற்சி குறித்து பேசிய நடிகை ஸ்ருதிஹாசன், 'கடினமான நாட்களும் மதிப்புமிக்க பாடங்களாக அமைகின்றன’ என்று தெரிவித்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்துகொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Jun 18, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:53 PM IST
“கடினமான நாட்களும்..சிறந்த பாடங்களே” ஸ்ருதிஹாசன் சொன்ன மோட்டிவேஷன்!
Image Credit: Shruti Haasan | Zee Cinema File Photo

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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“கடினமான நாட்களும்..சிறந்த பாடங்களே” ஸ்ருதிஹாசன் சொன்ன மோட்டிவேஷன்!
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