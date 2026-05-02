“வடிவேலுவுடன் நடிப்பதற்கு பிச்சையெடுத்து வாழலாம்” நடிகை சோனா பரபரப்பு பேட்டி!

Sona Vadivelu : தமிழ் சினிமாவை தாண்டி, பிற மொழிகளிலும் கவர்ச்சிக்குறிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்து வருபவர் சோனா. 90களில் கோலிவுட்டில் அறிமுகமான இவர், பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார். இவருக்கு பெரும் புகழை பெற்று தந்தது, ‘குசேலன்’ திரைப்படம்தான். இந்த படஹ்ட்தில் அவர், ’சலூன் கடை சன்முகம்’ கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்த வடிவேலுவுக்கு மனைவியாக நடித்திருப்பார். இந்த படத்தில் இவரது கதாப்பாத்திரமும் பெரிதாக பேசப்பட்டது. இதையடுத்து, “வடிவேலுவடன் நடிப்பதற்கு பிச்சையெடுத்து சாப்பிடலாம்” என கூறியிருக்கும் சம்பவம், சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
வடிவேலுவுடன் நடிக்க மறுத்த சோனா!
நடிகை சோனா, பூவெல்லாம் உன் வாசம் திரைப்படத்தின் மூலமாக திரையுலகிற்குள் நுழைந்தார். தொடர்ந்து ஷாஜஹான், ஆயுதம், வில்லன் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் நடித்தார். இவருக்கு வருவது பெரும்பாலும் கவர்ச்சி கதாப்பாத்திரங்களாகத்தான் இருக்கும். அல்லது, அவருக்கு கொடுக்கப்படும் கதாப்பாத்திரங்களில் ஏதேனும் கவர்ச்சிக்குரிய காட்சிகள் வைக்கப்படலாம். குறிப்பாக மிருகம் படத்தில் அந்த கவர்ச்சிக்காகவே இவரை வைத்திருப்பர். குசேலன் படத்திலும் அப்படித்தான், இவர் வடிவேலுவின் மனைவியாக நடித்திருப்பார். இதில் அவரது பெயர் சோனா.
சமீபத்தில், “வடிவேலுவுடன் நடிப்பதை விட பிச்சை எடுத்து வாழலாம்” என்று சோனா பேசியிருப்பது பெரும் பேசுபொருளாகி வருகிறது. ஒரு பிரபல யூடியூப் சேனலுக்கு பேட்டியளித்த சோனா, வடிவேலு ஒரு மிகச்சிறந்த நகைச்சுவை நடிகர் என்பதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்று கூறினார். ஆனால், அவருடன் வேலை செய்த அனுபவமானது தனக்கு மிகவும் மோசமாக இருந்ததாகவும், ‘குசேலன்’ படத்தின் போது அவர் நடந்து கொண்டது தனக்கு பலவித பாதிப்பை ஏற்படுத்தியதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். அந்த அனுபவம்தான், ஆவருடன் மீண்டும் சேர்ந்து நடிக்க தான் மறுத்ததற்கு காரணம் எனவும் கூறினார்.
“பிச்சை எடுப்பதே மேல்..”
அந்த திரைப்படத்திற்கு பிறகு, தான் 16க்கும் மேலான திரைப்படங்களில் அவருடன் சேர்ந்து நடிக்க வந்த வாய்ப்புகளை நிராகரித்ததாகவும் சோனா கூறினார். தனது சுயமரியாதை மிகவும் முக்கியம் என்பதால் அந்த படங்களில் அவர் நடிக்கவில்லை என்று தெரிவித்தார். கூடவே, “ரோட்டில் நின்று பிச்சை எடுத்தாலும் பரவாயில்லை, ஆனால் நான் மரியாதையையே இழந்து சம்பாதிக்கும் பணம் தனக்கு தேவையில்லை” என்று தெரிவித்தார். வடிவேலு நடிப்பில் லெஜண்ட்தான் என்றாலும், மனிதராக அவரைப்பற்றி தான் எதுவும் பேச விரும்பவில்லை என்று கூறினார்.
இதற்கு முன்னர், தான் நடிக்கும் படத்தில் தன்னுடன் நடிக்கும் துணை கதாப்பாத்திரங்களை தனக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால், இயக்குநர்களிடம் அவர்களை பற்றி கூறி, அவர்களை படத்தில் இருந்து நீக்குமளவிற்கு வடிவேலு நடந்து கொள்வார் என்று பல காலங்களாக செய்திகள் வலம் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. அந்த நடிகர்கள், வேறு எந்த இயக்குநரின் படத்திலும் கூட அவர் நடிக்க விடமாட்டாராம். இந்த சமயத்தில், சோனாவும் இப்படி பேசியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சிங்கமுத்துவுடனான பிரச்சனை..
வடிவேலு, சோனாவை மட்டுமல்ல திரையுலகை சேர்ந்த பலரை அப்செட் ஆக்கியிருக்கிறார். கடந்த காலங்களில், தங்களுக்குள் இருந்த பண பரிவர்த்தனை மற்றும் சினிமா வாய்ப்புகள் தொடர்பாக இருவருக்கும் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டன. யூடியூப் சேனல்களுக்கு பேட்டி கொடுத்த சிங்கமுத்து, வடிவேலுவின் வெற்றிக்கு தானே காரணம் என்றார். மேலும், சிங்கமுத்து தனது நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிப்பதாக கூறி, அவர் மீது வடிவேலு ரூ.5 கோடி மான நஷ்ட வழக்கு தொடர்ந்தார். இவரைத்தாண்டி இன்னும் பல செலிப்ரிட்டிகள் வடிவேலு மீது தங்களுக்கு இருக்கும் அதிருப்தியை தெரிவித்திருக்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ