/ஸ்ரீலீலா – திலக் வர்மா காதல்? வெளியான பரபரப்பு அறிக்கை!

நடிகை ஸ்ரீலீலா மற்றும் கிரிக்கெட் வீரர் திலக் வர்மா குறித்து பரவி வரும் காதல் வதந்திகள் முற்றிலும் பொய்யானவை, ஆதாரமற்றவை என்று ஸ்ரீலீலா தரப்பு அதிகாரப்பூர்வமாக தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
நடிகை ஸ்ரீலீலா மற்றும் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் திலக் வர்மா இருவரும் காதலித்து வருகிறார்கள் என்ற வதந்திகள் கடந்த சில நாட்களாக சமூக வலைதளங்களில் தீயாய் பரவி வந்தன. இந்நிலையில் அந்த செய்திகள் முற்றிலும் பொய்யானவை என்றும், அதில் எவ்வித உண்மையும் இல்லை என்றும் ஸ்ரீலீலாவின் தாய் டாக்டர் ஸ்வர்ணலதா திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார். இதன் மூலம் பல நாட்களாக நீடித்த வந்த ஊகங்களுக்கு இப்போது தெளிவான பதில் ரசிகர்களுக்கு கிடைத்துள்ளது. ஸ்ரீலீலாவும் திலக் வர்மாவும் கடந்த ஆண்டிலிருந்து காதலில் இருப்பதாக சமூக வலைதள பதிவுகள் கூற தொடங்கின. இதற்கு காரணமாக, 2025 டிசம்பரில் நடைபெற்ற வைகுண்ட ஏகாதசி விழாவில் ஸ்ரீலீலா தனது தாயுடன் திருப்பதி கோவிலுக்கு சென்றிருந்ததும், அதே சமயத்தில் திலக் வர்மாவும் தனது குடும்பத்துடன் அங்கு இருந்ததாக வெளியான தகவல்களும் குறிப்பிடப்பட்டன.
அதேபோல, ஐபிஎல் போட்டி ஒன்றில் திலக் வர்மாவின் குடும்பத்தினர் மற்றும் ஸ்ரீலீலாவின் தாய் ஒரே இடத்தில் காணப்பட்டதாக வெளியான தகவலும் இந்த வதந்திக்கு மேலும் எரிபொருளாக அமைந்தது. சமூக வலைதளங்களில் சிலர் இதனை நேரடியாக காதல் தொடர்பாக இணைத்து பதிவுகள் செய்தனர். ஆனால் அத்தகைய முடிவுகள் வெறும் ஊகங்களின் அடிப்படையிலானவை என்று நடிகை தரப்பிலிருந்து இப்போது தெளிவாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
டாக்டர் ஸ்வர்ணலதா கூறுகையில், "இந்த வதந்திகளில் எதற்கும் அடிப்படை இல்லை. ஸ்ரீலீலாவுக்கும் திலக் வர்மாவுக்கும் இடையே கடந்த ஒரு ஆண்டாக உறவு இருந்ததாக சொல்வதில் சிறிதளவும் உண்மை இல்லை. இது முழுக்க கற்பனையில் உருவான கதை," என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இரண்டு சம்பவங்களும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பற்றவை; ஆனால் சமூக வலைதளங்கள் அவற்றை இணைத்து தேவையில்லாமல் கதைகளை உருவாக்கிவிட்டதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
இதுதொடர்பாக வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில், “திலக் வர்மா மற்றும் ஸ்ரீலீலா குறித்து பரவும் செய்திகள் முழுமையாக ஆதாரமற்றவை மற்றும் உண்மையற்றவை. இருவரும் ஒருபோதும் தொடர்பில் இருந்ததில்லை. இந்த ஊகங்களுக்கு எந்தவிதமான உண்மையும் இல்லை. எந்த உண்மையான அடிப்படையும் இல்லாமல் இப்படியான கற்பனை கதைகளைப் பரப்பக் கூடாது” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தனிப்பட்ட விஷயங்கள் குறித்து உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவல்களை பரப்பாமல், ஊடகங்களும் சமூக வலைதள பயனர்களும் பொறுப்புடன் செயல்பட வேண்டும் என்றும் அந்த தரப்பு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
“The Rumours surrounding #TilakVarma & SreeLeela are Completely Baseless and UnTrue” pic.twitter.com/CbYnhkOyRF
ஸ்ரீலீலா தற்போது தனது கல்வி மற்றும் திரைப்பட பணிகளில் முழு கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. அதேபோல் திலக் வர்மாவும் கிரிக்கெட்டில் தனது வளர்ச்சியை நோக்கி கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இந்நிலையில், இருவரையும் பற்றிய காதல் வதந்திகள் அடிப்படையற்றவை என்பது தற்போது தெளிவாகியுள்ளது.