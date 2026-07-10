/இன்ஸ்டாவில் மட்டும் லட்ச லட்சமாய் சம்பாதிக்கும் ஸ்ரீலீலா! ஒரு ரீல்ஸிற்கு இவ்வளவா!

உலகம் வேகமாக வளர்வதற்கும், பல்வேறு தகவல்கள் நமக்கு வேகமாக கிடைக்கப்பெறுவதற்கும், சமூக வலைதளம் என்கிற ஒன்று நம் அனைவருடைய வாழ்விலும் தேவையான இருக்கிறது. ஒரு சிலர், இதிலேயே Content Creation செய்து, தற்போது மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ்களை தங்களுக்காக சேர்த்து, அதன் மூலம் பெரிதாக சம்பாதித்தும் வருகின்றனர். இப்படி Content Creator-களாக இருப்பவர்கள், நடிகைகளாகவும் இருக்கின்றனர். நடிகைகளும், பிற பிராண்டுகளுடன் இணைந்து வேலை பார்ப்பதாலும், சமூக வலைதள விளம்பரங்களில் நடித்து தருவதாலும் அவர்களுக்கென்று ஆயிரத்தில் ஆரம்பித்து கோடிகள் வரை சம்பளம் கொடுக்கப்படுகிறது. அப்படி, நடிகை ஸ்ரீலீலாவும் பயங்கரமாக சம்பாதித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
கன்னட மொழி படத்தில் நடித்து திரையுலகிற்குள் நுழைந்தவர், ஸ்ரீலீலா. 2019ல் கிஸ் என்கிற படத்தில் முதன் முதலில் ஹீரோயினாக நடித்த இவர், தற்போது தென்னிந்திய திரையுலகின் தவிர்க்க முடியாத நடிகைகளுள் ஒருவராக மாறியிருக்கிறார்.
இந்தியராக இருந்தாலும், அமெரிக்காவில் பிறந்த இவர், மருத்துவரான தன்னுடைய தாயாரால் தனியாக வளர்க்கப்பட்டார். இளம் வயதிலேயே பரதநாட்டியம் பாேன்ற சில கலைகளை கற்று வளர்ந்த ஸ்ரீலீலா, சமீபத்தில்தான் எம்.பி.பி.எஸ் டிகிரியை படித்து முடித்திருந்தார். ஸ்ரீலீலா நடித்தத்தில் பகவந்த் கேசரி, ஸ்கந்தா, குண்டூர் காரம், உஸ்தாத் பகத் சிங் உள்ளிட்ட பல படங்கள் ஹிட் ஆகியிருக்கின்றன.
ஸ்ரீலீலா, இன்ஸ்டாவிலும் அதிக ஃபாலோவர்ஸ்களை கொண்ட செலிப்ரிட்டிகளுள் ஒருவராக இருக்கிறார். இவரை சமூக வலைதளங்களில் மட்டும் சுமார் 16.6 மில்லியன் பேர் ஃபாலோ செய்து வருகின்றனர். அப்படியென்றால், கிட்டத்தட்ட 1.66 கோடி பேர் ஸ்ரீலீலாவை ஃபாலோ செய்து வருகிறார்கள். இவருடைய ப்ரொஃபைலை திறந்து பார்த்தால் பெரும்பாலும், அவை பிராண்ட் கொலாப்ரேஷன்களாகவும், விளம்பர படங்களாகவும் இருக்கும். அவர் செய்திருக்கும் போட்டோ ஷூட்களும் கூட பிராண்ட்களுக்கானதாக இருக்கும்.
ஸ்ரீலீலா, இன்ஸ்டாவில் ஒரு ஸ்பான்ஸரின் பிராண்டுக்கு கொடுக்கும் விளம்பரங்களுக்கு சுமார் ரூ.5 லட்சம் முதல் 10 லட்சம் வரை வாங்குகிறாராம். ஒரு மாதத்திற்கு குறைந்த அளவு பிராண்ட்களே வருகிறது என்று வைத்துக்கொண்டாலும், அவர் கிட்டத்தட்ட ரூ.50 லட்சம் வரை சம்பாதிப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதை கேட்ட பலர், வாயை பிளந்துள்ளனர்.
நடிகை ஸ்ரீலீலா, தமிழ் படங்களிலும் தற்போது நடித்து வருகிறார். கடைசியாக, அவர் ஹீரோயினாக நடித்திருந்த ‘பராசக்தி’ திரைப்படம் வெளியானது. இதில், இவருடைய நடிப்பு பெரிதாக பேசப்பட்டது. இவருடன் நடித்த சிவகார்த்திகேயன், அதர்வாவும், ஸ்ரீலீலாவுடன் நடிப்பது எளிமையாக இருந்ததாக தெரிவித்திருந்தனர். இந்த நிலையில், ஸ்ரீலீலா இன்னொரு தமிழ் படத்திலும் கமிட் ஆகியிருக்கிறார்.
‘ஓம்’ எனும் படத்தை, ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தில் தனுஷ் ஹீரோவாக நடிக்கிறார். இதில் சாய் பல்லவி ஒரு முக்கிய கதாப்பாத்திரத்திலும், ஸ்ரீலீலா இன்னொரு முக்கிய கதாப்பாத்திரத்திலும் நடிக்கின்றனர். இந்த படம், மிக விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.