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இன்ஸ்டாவில் மட்டும் லட்ச லட்சமாய் சம்பாதிக்கும் ஸ்ரீலீலா! ஒரு ரீல்ஸிற்கு இவ்வளவா!

தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகைகளுள் ஒருவராக விளங்குபவர், ஸ்ரீலீலா. இவருடைய சமூக வலைதள சம்பளம் குறித்த விவரம், தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 10, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:30 PM IST
இன்ஸ்டாவில் மட்டும் லட்ச லட்சமாய் சம்பாதிக்கும் ஸ்ரீலீலா! ஒரு ரீல்ஸிற்கு இவ்வளவா!
Image Credit: Sreeleela | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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