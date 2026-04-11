ஸ்ரீலீலாவை வறுத்தெடுக்கும் நெட்டிசன்கள்! மாதவிடாய் குறித்து பேச்சு..MBBS படித்தவர் இப்படி பேசலாமா?

Sreeleela Periods Controversy: தென்னிந்தியாவின் இளம் நடிகைகளுள் முக்கியமானவராக இருக்கிறார், ஸ்ரீலீலா. இவர் சமீபத்தில் மாதவிடாய் குறித்து பேசியது கண்டங்களை சம்பாதித்து வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 11, 2026, 03:10 PM IST
  • மாதவிடாய் குறித்து பேசிய ஸ்ரீலீலா!
  • வெடித்த சர்ச்சை
  • இதோ முழு விவரம்..

Sreeleela Periods Controversy: தெலுங்கு திரையுலகில் முக்கிய நடிகைகளுள் ஒருவராக இருக்கிறார ஸ்ரீலீலா. இவர், எம்பிபிஎஸ் பட்டம் முடித்த நடிகையாவார். இவர், சமீபத்தில் பேசிய பேச்சு கடும் கண்டனங்களை எதிர்கொண்டு வருகிறது.

ஸ்ரீலீலா:

சமீபத்திய சென்சேஷனல் நடிகைகளுள் ஒருவராக இருக்கிறார், ஸ்ரீலீலா. இவர் பெரும்பாலும் நடித்தது தெலுங்கு திரைப்படங்கள்தான். குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி இப்போது ஹீரோயினாக வலம் வரும் அவர், முதன் முதலாக கிஸ் என்கிற படம் மூலமாக ஹீரோயினாக எண்ட்ரி கொடுத்தார். தொடர்ந்து, பெல்லி சண்டாட், தமாக்கா, பகவந்த் கேசரி உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் நடித்தார். திரையுலகிற்கு வந்த சில காலங்களிலேயே, பாலையா, மகேஷ் பாபு உள்ளிட்ட முக்கிய நடிகர்களுடன் நடித்து விட்ட ஸ்ரீலீலா, கடந்த சில ஆண்டுகளாக முக்கிய நடிகையாக வலம் வருகிறார்.

ஸ்ரீலீலா, அமெரிக்காவில் பிறந்தவர். பெங்களூருவில் வைத்துதான் இவரது குடும்பத்தினர் இவரை வளர்த்தனர். மருத்துவர்கள் குடும்பத்தில் பிறந்த இவர், பரதநாட்டியமும் சிறு வயதில் பயின்றிருக்கிறார். பின்பு, மருத்துவ படிப்பிலும் பட்டம் பெற்றார்.

மாதவிடாய் குறித்து பேச்சு..

சமீபத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றிருந்த ஸ்ரீலீலா, அங்கு பெண்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் மாதவிடாய் குறித்து பேசினார். ”மாதவிடாய் பெண்களான நமக்கு பிரச்சனையாக இருக்க கூடாது. நான் மாதவிடாயின் போது பல பாடல்களுக்கு நடனமாடியிருக்கிறேன். அந்த பாடல்களும் ஹிட் அடித்திருக்கின்றன. ஆண்களை போலவே நாமும் சம உரிமை வேண்டுமென பேசுவதால், மாதவிடாயை ஒரு பிரச்சனையாக பேசுவது சரியா? நாம் இந்த விஷயத்தில் சிந்தனையை இன்னும் கொஞ்சம் உயர்த்திக்கொள்ள வேண்டும். இந்த மனத்தடையை நாம் ஒரு சாக்குப்போக்காக சொல்லக்கூடாது” என்று பேசியிருந்தார்.

மேலும், உஸ்தாத் பகத் சிங் வெற்றி விழாவில் பேசிய அவர், “பெண்கள் மாதவிடாயை ஒரு சாக்கு போகாக சொல்லக்கூடாது. என்னுடைய பல பாடல்கள் ஹிட் அடித்துள்ளன. அந்த பாடலுக்கு நான் என்னுடைய பீரியட்ஸ் காலங்களில்தான் அதிகம் நடனமாடியிருக்கிறேன். ஆணும் பெண்ணும் சமம் என சமத்துவம் பேசும் போது பெண்கள் மாதவிடாயை ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக பார்க்க கூடாது” என்று கூறியிருந்தார்.

சமூக வலைதளங்களில் கண்டனம்..

ஸ்ரீலீலா, பெண்களுக்கு மோட்டிவேஷன் தரும் என்று நினைத்து பேசிய இந்த விஷயம் அவருக்கே பேக்ஃபயர் ஆகியிருக்கிறது. இவரது பேச்சை, சமூக வலைதளங்களில் போட்டு பலரும் கிழித்தெடுத்து வருகின்றனர். காரணம், மாதவிடாயின் போது வயிறு வலி ஏற்படுவது என்பது, ஒவ்வொருவருக்கும் மாறும். ஒரு சில பெண்களுக்கு மாதவிடாயின் போது அசௌகரியமாக இருக்குமே அன்றி, வலி இருக்காது. ஆனால் ஒரு சில மகளிருக்கு படுக்கவும் முடியாமல், உட்காரவும் முடியாமல், நிற்கவும் முடியாமல் இருக்கும் அளவிற்கு வயிற்று வலி ஏற்படும். இதனால் யாருமே மாதவிடாய் விஷயத்தை பொறுத்தவரை எதையும் பொதுமைப்படுத்தக்கூடாது. ஆனால், ஸ்ரீலீலா பேசியது அப்படி பொதுமைப்படுத்தும் வகையிலும், மாதவிடாய் காலத்தில் பெண்கள் அனுபவிக்கும் வலியை இழிவுப்படுத்தும் வகையிலும் இருப்பதாக சிலர் கூறி வருகின்றனர்.

டாக்டர் பட்டம் பெற்றவர் இப்படி பேசலாமா?

ஸ்ரீலீலா, சமீபத்தில்தான் MBBS பட்டப்படிப்பை முடித்தார். பொது மக்களை விட, இப்படிப்பட்ட மருத்துவர்களுக்குதான் மனிதர்களின் உடல்நிலை குறித்த பல விஷயங்கள் தெரியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு மருத்துவரே, இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்டை விட்டிருப்பது பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. சிலர், “இவர் என்னதான் மருத்துவருக்கு படித்தாரோ, இப்படி பேசுகிறாரே” என்று கூறி வருகின்றனர்.

ராஷ்மிகா பேசியது..

இதற்கு முன், ராஷ்மிகா மந்தனா மாதவிடாய் குறித்து பேசியது சர்ச்சையானது. “ஆண்களுக்கும் மாதவிடய் வர வேண்டும். அப்போதுதான் அவர்களுக்கு அந்த வலி புரியும்” என்று பேசியிருந்தார். ஒரே தெலுங்கு திரையுலகை சேர்ந்த இந்த இரு நடிகர்களும் இப்படி பேசியிருப்பது பெரும் முரணாகவும், அவர்களின் எண்ண ஓட்டங்களையும் எடுத்துக்காட்டுவதாக இணையவாசிகள் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:

கேள்வி : யார் இந்த ஸ்ரீலீலா?

பதில் : ஸ்ரீலீலா தெலுங்கு திரையுலகில் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவர். குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி, தற்போது ஹீரோயினாக பல படங்களில் நடித்துள்ளார். மேலும், அவர் MBBS பட்டம் பெற்றவரும் ஆவார்.

கேள்வி : ஸ்ரீலீலா எந்த விஷயத்தால் சர்ச்சையில் சிக்கினார்?

பதில் : மாதவிடாய் குறித்து அவர் கூறிய கருத்துகள் சமூக வலைதளங்களில் விமர்சனத்துக்கு உள்ளானது.

கேள்வி : மாதவிடாய் குறித்து அவர் என்ன கூறினார்?

பதில் : மாதவிடாய் பெண்களுக்கு ஒரு தடையாக இருக்கக் கூடாது, அதை ஒரு “சாக்குப் போக்கு” போல பயன்படுத்தக் கூடாது, பெண்களும் ஆண்களைப் போல சமமாக செயல்பட வேண்டும் என்று அவர் கூறினார்.

