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வீரப்பன் சொன்ன மேட்டர்..சுகன்யா தொடர்ந்த வழக்கு! 30 வருடம் கழித்து வந்த தீர்ப்பு!

டாப் நடிகைகளுள் ஒருவராக இருந்தவர், சுகன்யா. இவர் குறித்து 30 வருடங்களுக்கு முன்பு வீரப்பன் ஒரு பேட்டியில் கூறியிருந்த விஷயம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியதை அடுத்து இது குறித்த வழக்கில் அவருக்கு சார்பாக தீர்ப்பு வந்துள்ளது.

Written ByYuvashree
Published: Jun 08, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:54 AM IST
வீரப்பன் சொன்ன மேட்டர்..சுகன்யா தொடர்ந்த வழக்கு! 30 வருடம் கழித்து வந்த தீர்ப்பு!
Image Credit: Suganya | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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