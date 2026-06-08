/வீரப்பன் சொன்ன மேட்டர்..சுகன்யா தொடர்ந்த வழக்கு! 30 வருடம் கழித்து வந்த தீர்ப்பு!

அசின், த்ரிஷா எல்லாம் வருவதற்கு முன்பு, 80 மற்றும் 90களில் தமிழில் டாப் நடிகைகளுள் ஒருவராக இருந்தவர், சுகன்யா. இவர் குறித்து வீரப்பன் பேசிய சில விஷயங்கள் 30 வருடங்களுக்கு முன்பு பெரிதாக பேசப்பட்ட நிலையில், அதன் தொடர்பான வழக்கில் இவருக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வந்துள்ளது.
பாரதிராஜா இண்ட்ரோ செய்த கதாநாயகிகளுள் ஒருவர், சுகன்யா. அவர் இயக்கிய புது நெல்லு புது நாத்து படத்ஹ்டில் ஹீரோயினாக அறிமுகமான இவர், சினிமா பின்னணியுள்ள குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவர். சினிமாவிற்குள் வருவதற்கு இவருக்கு பரதநாட்டியத்தில் பயங்கர நாட்டம் இருந்தது. அடிப்படையில் இவரும் ஒரு பரத நாட்டிய கலைஞர்தான்.
சுகன்யா நடித்த நடிகர்கள் எல்லாம் இப்போது நாம் ‘லெஜெண்ட் நடிகர்கள்’ என பெருமையாக கூறும் நடிகர்களுக்கு ஜோடியாகத்தான். விஜயகாந்துடன் சின்ன கவுண்டர், கமல்ஹாசனுடன் மகாநதி, இந்தியன், சத்யராஜுடன் வால்டர் வெற்றிவேல் உள்ளிட்ட பல ஹீரோக்களுடன் பல படங்களில் ஜோடியாக நடித்திருக்கிறார். சீரியல்கள் மட்டுமன்றி ஆனந்தம், அபூர்வ ராகங்கள், சிவகாமி, இவை அல்லாமல்தனியாக ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சிகள் என்று தற்போது வரை சினிமா தொடுதலுடன் இருக்கிறார்.
வீரப்பனின் இந்த பேட்டியை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த சுகன்யா, இந்த பேட்டியால் தன்னுடைய நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்பட்டதாகவும், சினிமா வாய்ப்புகள் பாதிப்படைந்ததாகவும் கூறி, தனக்கு பத்து லட்சம் அந்த குறிப்பிட்ட தொலைக்காட்சி நஷ்ட ஈடு வழங்க வேண்டும் என்று வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். இந்த வழக்கானது, 30 வருடங்களுக்கும் மேலாக விசாரிக்கப்பட்டிருந்தது. இது குறித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சமீபத்தில் உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்திருக்கிறது. அதில், சுகன்யாவிற்கு அந்த குறிப்பிட்ட தொலைக்காட்சி தரப்பிலிருந்து 10 லட்சத்து 500 ரூபாய் நஷ்ட ஈடாக வழங்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தது. மேலும், இந்த நேர்காணலின் அவதூறான பகுதிகளை மீண்டும் ஒளிபரப்பக்கூடாது என்ற நிரந்தர தடை உத்தரவும் தொடரும் என்றும் தீர்ப்பளித்தது.
2015ல், சென்னை நகர சிவில் நீதிமன்றம் நடிகை சுகன்யாவிற்கு சாதகமாக வழங்கிய தீர்ப்பை எதிர்த்து அந்த குறிப்பிட்ட செனல், மேல்முறையீடு செய்திருந்தது. இந்த மேல்முறையீடு மனுவை நீதிபதில் கே.குமரேஷ் பாபு தள்ளுபடி செஉதிருந்தார். மேலும், பேட்டியில் கூறப்பட்ட தகவல்களை ஒளிபரப்பும் முன்பு சரிபார்க்க வேண்டிய பொறுப்பு தொலைக்காட்சி நிறுவனத்திற்கு இருப்பதாகவும், அந்த பொறுப்பை மீறியதால் தீங்கிழைக்கும் நோக்கம் நிரூபிக்கப்பட்டிருப்பாதகவும் அவர் கூறியிருந்தர்.
நடிகை சுகன்யாவிற்கு ஸ்ரீதர் என்பவருடன் திருமணம் நடந்தது. திருமணம் செய்து கொண்டு இவர் வெளிநாட்டில் செட்டில் ஆகிவிட்டார். ஆனால், திருமணம் முடிந்த சில வருடங்களிலேயே இருவருக்குள்ளும் பிரச்சனை வந்ததால், இருவரும் விவாகரத்து பெற்றனர். அதன் பிறகு சுகன்யா சிங்கிளாக வாழ்ந்து வருகிறார். எந்த படங்களிலும் சரியாக நடிக்காத இவர் குறித்து இப்படியொரு செய்தி வந்திருப்பது பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.