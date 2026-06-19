/60 வயதில் Facebook காதலரை மணந்த பிரபல நடிகை! பழகிய 75 நாட்களில் திருமணம்..

Suhashini Mulay : திரையுலகை சேர்ந்த முக்கால்வாசிப்பேர் தங்கள் வாழ்வில் ஓரளவிற்கு செட்டில் ஆன பிறகுதான், திருமணம் செய்து கொள்வர். ஒரு சில பேர், திருமணமே செய்து கொள்ளாமல் காலத்தை ஓட்டுவர். இதையடுத்து, ஒரு நடிகை சமீபத்தில் 60 வயதில் தன்னுடைய ஃபேஸ்புக் காதலரை திருமணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
பாலிவுட்டின் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர், சுஹாசினி முலே . இவர், அமீர் கானின் லகான் திரைப்படத்தில் முடித்ததன் மூலம் பிரபலமானார். இவர், தேசிய விருது பெற்றிருக்கிறார். தன்னுடைய வாழ்நாளில் பல வருடங்களை திருமணமே செய்யாமல் கழித்தார். அப்போது ஏன் திருமணம் செய்துகொள்ளவில்லை என்று கேட்ட போது, அவர் தனக்கு தகுந்தவர் கிடைக்கவில்லை என்றும் கூறியிருந்தார்.
தனியாக இருந்தாலும், தனிமையில் இல்லாத பெண்ணாக இருந்த இவர் பெண்கள் சம உரிமையுடன் இருக்க வேண்டும், முற்போக்கு சிந்தனை உடையவராக இருக்க வேண்டும், போராட்ட குணம் கொண்டவராக இருக்க வேண்டும் என்றும் எண்ணம் கொண்ட அவர், தனக்கு ஒத்த எண்ணங்கள் உடைய ஒருவரை தேடிக்கொண்டிருந்தார்.
சட்டென திருமணம் செய்யக்கூடாது என்று யோசித்த அவர், பொறுமையாக காத்திருந்தார். தன் கொள்கைகளை விட்டுக்கொடுக்க முன்வராத அவர், தன்னுடன் நடித்த சக கலைஞர் ஒருவர் தொழில்முறை வாய்ப்புகளுக்காக முகநூலில் பேஸ்புக் கணக்கை தொடங்க சொல்லி கூறியிருக்கிறார். அவரும், சமூக ஊடக பக்கத்தில் எந்த கணக்கும் இல்லையே என்று யோசித்து புதிதாக முகநூலில் கணக்கு ஒன்றை தொடங்கியிருக்கிறார்.
பேஸ்புக்கில் நுழையும் போது சுஹாசினி முலே க்கு, இதுதான் தன் வாழ்வை மாற்றப்போகிறது என்பது அவருக்கு தெரியவில்லை.
பேஸ்புக் கணக்கை சுஹாசினி முலே தொடங்கிய பிறகு, அவருக்கு சஜ்ஜஷன்ஸ் மூலம் அத்துல் குர்து என்பவர் வந்திருக்கிறார். இவர், ஒரு இயற்பியல் விஞ்ஞானி என்பது சுஹாசினி முலே க்கு பயோவை பார்த்த போது தெரிந்துள்ளது.
அவர், புகழ்பெற்ற லார்ஜ் ஹாட்ரான் கொலைடர் எனும் திட்டத்தில் பணியாற்றி ஓய்வுபெற்று இருக்கும் அணுசக்தி விஞ்ஞானி என்பது அவருக்கு தெரிந்திருக்கிறது. சுஹாசினி முலே க்கு, அறிவியல் மீது பேரார்வம் இருந்திருக்கிறது. இருப்பினும், விஞ்ஞானிகளை படிப்பாளிகள் என்று நினைத்த சுஹாசினி முலே , ”இவங்கல்லாம் கூட பேஸ்புக்கில் இருப்பார்களா..?” என்று யோசித்திருக்கிறார். பின்பு, அதுல் குர்துவிட “LHC என்றால் என்ன?” என கேட்டிருக்கிறார். இப்படித்தான் அவர்களுக்கிடையே பழக்கம் தொடங்கியிருக்கிறது.
LHC என்றால் என்ன? என தொடங்கிய இவரது மெசேஜ், “சங்கீத ஸ்வரங்களாக..” பல நாட்கள் தொடங்கியிருக்கிறது. ஆரம்பத்தில் இருவரும் அறிவியல் ரீதியாக பேச, பின்பு நாளடைவிவ் இருவருக்கும் பிடித்தவை என்ன, பிடிக்காதவை என்ன, குணாதிசயம் எப்படி, பாய்ஃபிரண்ட்/கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் எப்படியிருக்க வேண்டும் என நீண்டுள்ளது. பின்பு, இருவரும் தங்களின் வாழ்க்கை முறைகள் பகிர ஆரம்பித்திருக்கின்றனர்.
டீன் ஏஜ் காதலர்கள், எப்படி ஒருவரை பிடித்திருக்கிறது என்றால் சூசகமாக ஹிண்ட் கொடுப்பார்களோ, அதே போல அதுல் குர்துவும், தான் ஒரு வாழ்க்கைத்துணையை தேடிக்கொண்டிருப்பதாக சுஹாசினி முலே யிடம் ஹிண்ட் கொடுத்திருக்கிறார்.
சுஹாசினி முலேக்கு இந்த ப்ரப்போசல் கொஞ்சம் நெருடலைக்கொடுத்துள்ளது. அதெப்படி பேஸ்புக்கில் பழகிய நபரை நம்பி, கல்யாணம் வரை செல்வது என யோசித்திருக்கின்றார். பின்னர், பிற நண்பர்களின் அறிவுரைப்படி, அதுல் குர்து யார், அவர் பின்னணி என்ன, உண்மையான ஆளாக இருக்கிறாரா என விசாரிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்.
அனைத்து தகவல்களும் நம்பகமாக இருக்கவே, “சரி வாங்க, வெளிய போவோம்” என டேட்டிங் அழைத்துள்ளார். நேரில் சந்தித்து பேசியவுடன், இருவருக்கும் பரஸ்பர புரிதல் இருப்பது தெரிய வந்திருக்கிறது. உடனடியாக, திருமண தேதியை குறித்து விட்டனர்.
சுஹாசினி முலே, தான் 75 நாட்களுக்கு முன்பு பேஸ்புக்கில் பேசத்தொடங்கிய நபரை, திருமணம் செய்துகொள்ள சம்மதம் தெரிவித்திருக்கிறார். இவர்களுக்கு 2011ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 16ஆம் தேதி திருமணம் நடந்தது. தற்போது, அதுல் குர்துவுடன் 15 ஆண்டுகளாக மகிழ்ச்சியான திருமண வாழ்க்கையில் இருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.