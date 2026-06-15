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வெளிநாட்டு காதலரை பிரேக்-அப் செய்த சுனைனா! கமுக்கமா இருக்காரே..

Sunaina Khalid Al Ameri Break Up : தமிழ் திரையுலகில், பிரபலமான ஹீரோயினாக இருப்பவர், சுனைனா. இவர், வெளிநாட்டு இன்ஸ்டா பிரபலமான காலித் அமேரியை டேட்டிங் செய்து வந்தார். இந்த நிலையில், இதையடுத்து, இவர்கள் இருவரும் பிரேக்-அப் செய்து விட்டதாக ஒரு தகவல் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. 

Written ByYuvashree
Published: Jun 15, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 12:02 PM IST
வெளிநாட்டு காதலரை பிரேக்-அப் செய்த சுனைனா! கமுக்கமா இருக்காரே..
Image Credit: Sunaina Khalid Al Ameri Break Up | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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