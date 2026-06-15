/வெளிநாட்டு காதலரை பிரேக்-அப் செய்த சுனைனா! கமுக்கமா இருக்காரே..

Sunaina Khalid Al Ameri Break Up : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகையாக வலம் வந்தவர், சுனைனா. இவர் நடித்த காதலில் விழுந்தேன், மாசிலாமணி உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இதையடுத்து, அவர் சமீபத்தில் டேட்டிங் செய்து வந்த அவருடைய காதலரை பிரேக் அப் செய்து விட்டதாக ஒரு தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தை சேர்ந்த (UAE) இணையதள பிரபலமாக இருப்பவர், காலித் அமேரி. இவர், இந்தியா மட்டுமன்றி பல உலக பிரபலங்களை வைத்து, அவர்களை நேர்காணல் எடுத்து தன்னுடைய தளங்களில் பதிவேற்றி வந்திருக்கிறார். இந்தியாவிலும் மிகவும் பிரபலமான ஆளாக இருக்கிறார். இந்த நிலையில், இவரும் தமிழ் நடிகை சுனைனாவும் காதலித்து வந்ததாக தகவல் வெளியானது. ஒருமுறை, சுனைனா மோதிரம் அணிந்த தன்னுடைய விரலை போட்டோ எடுத்து பதிவிட்டதில் இருந்து இவர்களின் காதல் கிசுகிசு பரவத்தொடங்கியது.
ஆரம்பத்தில் சுனைனாவும் அமேரியும் இது குறித்து எதுவும் வாய்திறக்கவில்லை என்றாலும், அவர்கள் இருவரும் இன்ஸ்டாவில் ஒருவரையொருவர் ஃபாலோ செய்து வருவது மட்டும் அனைவருக்கும் தெரிந்தது. சில மாதங்களுக்கு முன்னதாக காலித் அமேரி தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார். இவரது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தை சுனைனா சர்ப்ரைஸாக ப்ளான் செய்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அந்த பிறந்தநாள் விழாவில் எடுக்கப்பட்ட போட்டோக்களை பகிர்ந்த அமேரி, தன்னுடைய ப்ரைஃபைலில் அமேரி பகிர்ந்திருந்தார்.
தற்போது பிரபலங்கள், தங்கள் உறவை முறித்துக்கொள்வதற்கு முன்பு தங்களுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில்தான் ஹிண்ட் கொடுக்கின்றனர். தங்களுடைய காதல் துணையுடன் இருக்கும் புகைப்படங்களை நீக்குவது, அவர்களை இன்ஸ்டாகிராமில் அன்ஃபாலோ செய்வது, உள்ளிட்ட விஷயங்களை செய்வர். அப்படித்தான், காலித்தும் சுனைனாவும் செய்துள்ளனர். காலித், தன்னுடைய இன்ஸ்டா கணக்கில் சுனைனாவை அன்பாலோ செய்திருக்கிறார். சுனைனாவும் அதையே செய்திருக்கிறார். அதோடு நின்று விடாமல், அவருடன் எடுத்த புகைப்படங்கள் அனைத்தையும் நீக்கியிருக்கிறார். இதனால், இவர்கள் இருவருக்குள்பிரேக் அப் ஆகிவிட்டதை பலரும் கன்ஃபார்ம் செய்து வருகின்றனர். இவர்களின் இந்த முடிவு பலரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளக்கியுள்ளது.
சுனைனா காதலித்து வந்த காலித் அமேரி, ஏற்கனவே திருமணம் ஆனவர். இவருடைய முதல் மனைவியின் பெயர், சலாமா முகம்மது. இவர்களுக்கு 2007ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. இவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து, அடிக்கடி நகைச்சுவையாக தங்களுடைய திருமண வாழ்க்கை குறித்து ரீல்ஸ்களை பதிவிட்டு வந்துள்ளனர். இவர்களுக்கு இரு மகன்களும் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
திருமணம் முடிந்த சில ஆண்டுகளில் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இருவருக்கும் அடிக்கடி சண்டை வந்துள்ளது. பின்னர் திருமண வாழ்க்கையில் இருந்து இருவரும் பிரிந்த பிறகு, 2024ஆம் ஆண்டில் விவாகரத்து பெற்றுள்ளனர்.
இதற்கான காரணம் குறித்து கேட்கையில், இருவரும் தங்களுக்கு சரியான துணை இல்லை என்று ஒருவரையொருவர் பற்றி யோசித்ததாகவும், தங்களுடைய திருமண வாழ்க்கை போர் அடித்ததால், பிரிந்து விட்டதாகவும் தெரிவித்திருந்தனர்.
சுனைனா, காலித் உடன் காதல் உறவில் இருக்கிறார் என்பது தெரிந்தவுடன், பலரும் “திருமணம் ஆன ஒருவருடன் இவர் ஏன் உறவில் இருக்கிறார்?” என்கிற கேள்வி எழுந்து வந்தது. இப்போது அவர்கள் பிரேக் அப் செய்ததற்கான காரணமும், அவருடைய 0முன்னாள் திருமணம் போன்றே இந்த உறவும் சென்றதால் இருக்குமோ என்கிற கேள்வியும் நிலவுகிறது.