48 வயது நடிகைக்கு மறுமணம் செய்ய ஆசைப்படும் மகள்! மாப்பிள்ளைக்கு விதிக்கப்படும் கண்டீஷன் என்ன?

Surekha Vani Daughter Supritha : திரையுலகில், சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் நடித்து வருபவராக இருப்பவர், சுரேகா வாணி. இவருக்கு, தற்போது 48 வயதாகிறது. இவருக்குதான், மறுமணம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்று அவரது மகள் விரும்புகிறார். இது குறித்த முழு விவரம்..இதோ
சுரேகா வாணி:
ஒரு சில நடிகைகள், துணை நடிகைகளாக வந்தாலும், படம் பார்ப்பவர்களின் மனதில் அழியாத முகமாக பதிந்து விடுவர். அப்படி பதிந்து போனவர்தான், சுரேகா வாணி. இவர் தமிழில் உத்தமபுத்திரன், காதலில் சொதப்புவது எப்படி, தெய்வத்திருமகன் உள்ளிட்ட பல்வேறு படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.
தெலுங்கிலும், இவர் பொம்மரில்லு, ரெடி, பாட்ஷா, பிருந்தாவனம் உள்ளிட்ட பல ஹிட் படங்களில் நடித்திருக்கிறார். இவரது கணவர் சுரேஷ் தேஜா, 2019ல் உயிரிழந்தார். அதன் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சினிமாவை விட்டு விலகிவிட்டார். இப்போது பெரிதாக படங்களில் நடிப்பதில்லை.
மகள் ஹீரோயின்!
சுரேகா, தனது மகள் சுப்ரிதாவுடன் தோழி போன்று பழகுவார். அடிக்கடி, இவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து போட்டோக்களை வெளியிடுவர். சுரேகாவின் மகள் சுப்ரிதா இப்போது படங்களில் நடித்து வருகிறார். அவரது தெலுங்கு படமான அமராவதிகி ஆஹ்வானம் என்கிற திரைப்படம் வெளியானது. இந்த படத்தின் ப்ரமோஷனுக்காக நடைப்பெற்ற பேட்டிகளில், சுப்ரிதா பேசியிருக்கும் விஷயங்கள் வைரலாகி வருகிறது.
கணவர் உயிரிழப்பு!
நடிகை சுரேகா வாணியின் கணவர் பெயர், சுரேஷ் தேஜா. இவர், 2019ஆம் ஆண்டில் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வந்தார். பின்பு, திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிழிழந்தார். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இரவு பார்ட்டியில் தெலுங்கு தயாரிப்பாளர் கேபி சௌத்ரியுடன் சுரேகா நெருக்கமாக இருக்கும் போட்டோக்கள் இணையத்தில் வைரலாகின. இதையடுத்து, இவர்கள் இருவரும் காதல் உறவில் இருப்பதாக செய்திகள் பரவியது. இதனை இருவரும் மறுக்கவோ, மறைக்கவோ இல்லை.
தாய்க்கு மறுமணம்!
சுப்ரிதா, தனது நேர்காணல்களில், தன் தாய்க்கு மறுமணம் செய்து வைக்க விரும்புவதாக தெரிவித்தார். தன்னுடைய திருமணம் நடக்கும் முன்பு, தன் அம்மாவிற்கு திருமணம் செய்து வைக்க ஆசைப்படுவதாகவும், இதற்காக சொந்தக்காரர்களிடம் பேசி விட்டதாகவும் சுப்ரதா தெரிவித்தார். மேலும், அவர்கள் இதற்கு சம்மதம் தெரிவித்ததை அடுத்து, தன் அம்மாவிற்கு வரப்போகும் மாப்பிள்ளை எப்படியிருக்க வேண்டும் என்பது குறித்தும் பேசினார்.
தன் அம்மாவை அன்பாக பார்த்துக்கொள்ளும் ஒருவர் வேண்டும் என்றும், அவரது விருப்பங்களை மதித்து, அவரது உணர்ச்சிகளுக்கு மதிப்பளிக்கும் ஒருவர் தன் தாய்க்கு துணையாக வேண்டும் என்றும் கூறியிருக்கிறார். இதைத்தாண்டி, தன் அப்பா இடத்தை வேறு யாருக்கும் தரக்கூடாது என தன் தாய் நினைப்பதாகவும், அதையும் தான் மதிப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
சுரேகா வாணி சிக்கிய சர்ச்சை:
சுரேகா வாணி, 2023ல் சில சர்ச்சைகளில் சிக்கினார். அந்த ஆண்டில், கே.பி.சௌத்ரி ஒரு போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்கில் தொடர்புடையவராக கருதப்பட்டார். இதனால் ஹைதராபாத் போலீஸார் அவரை கைது செய்தனர். அவரது காண்டேக்ட் லிஸ்டில் சுரேகா வாணியின் பெயரும் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, தனக்கும் இதற்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை எனவும், தன் குடும்பத்தை பாதிக்கும் எந்த சர்ச்சையிலும் தன்னை இழுக்க வேண்டாம் எனவும் அவர் தெரிவித்தார். மேலும், அவரது கணவர் இறந்தது முதலே, அவர் இரண்டாவது திருமணம் செய்துகொள்ள இருப்பதாக கூறப்பட்டது. இதையும் அவர் முற்றிலும் மறுத்தார். இணையத்தில் கூட, தன் மகளுடன் ஒன்றாக போட்டோக்கள் பதிவிடும் போது, அவரை பற்றி ட்ரோல்கள் அதிகரிக்கும். இதை அவர் பெரும்பாலான சமயங்களில் கண்டுகொள்வதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
