English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

வயதில் மூத்த நடிகருக்கு தாயாக நடிக்க அழைப்பு! ஷாக் ஆன நடிகை ஸ்வாசிகா!

Swasika Shocked To Play Ram Charan Mother: வயதில் மூத்த ஹீரோவுக்கு தாயாக நடிக்க அழைப்பு வந்ததாக நடிகை ஸ்வாசிகா அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டார். “ராம் சரணின் அம்மா வேடமா? நான் ஹீரோயினாக வரக்கூடிய வயசுல இருக்கே!” என்று அவர் வெளிப்படையாகக் கூறியதால் சர்ச்சை கிளம்பியுள்ளது.

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Aug 25, 2025, 04:42 PM IST
    • 33 வயது மலையாள நடிகை ஸ்வாசிகாவுக்கு ராம் சரணின் (40) அம்மா வேடம் வாய்பு வந்தது.
    • பெரிய தெலுங்கு படம், இயக்குநர் புச்சி பாபு சானா, இசை ஏ.ஆர். ரஹ்மான்.
    • ஸ்வாசிகா “வேண்டாம்” என்று உடனே மறுத்தார்.
    • சமூக வலைதளங்களில் வயது முரண்பாடு குறித்து விவாதம் கிளம்பியது.

Trending Photos

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு கூடி வரும் அதிர்ஷ்டம்! தடைகள் விலகி நன்மைகள் பெருகும்!
camera icon6
Aries
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு கூடி வரும் அதிர்ஷ்டம்! தடைகள் விலகி நன்மைகள் பெருகும்!
குரு நட்சத்திரத்தில் சனி பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பதவி உயர்வு, வெற்றி, பண வரவு
camera icon10
Lord Shani
குரு நட்சத்திரத்தில் சனி பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பதவி உயர்வு, வெற்றி, பண வரவு
மைசூர் சாண்டல் சோப்க்காக நடிகை தமன்னாவுக்கு 6 கொடி சம்பளம்? என்ன காரணம் தெரியுமா?
camera icon6
Tamanna Mysore Sandal
மைசூர் சாண்டல் சோப்க்காக நடிகை தமன்னாவுக்கு 6 கொடி சம்பளம்? என்ன காரணம் தெரியுமா?
கோவையை ஒரே நாளில் சுற்றலாம்... தமிழ்நாடு அரசின் டூர் பிளான் - கட்டணம் எவ்வளவு?
camera icon8
Coimbatore
கோவையை ஒரே நாளில் சுற்றலாம்... தமிழ்நாடு அரசின் டூர் பிளான் - கட்டணம் எவ்வளவு?
வயதில் மூத்த நடிகருக்கு தாயாக நடிக்க அழைப்பு! ஷாக் ஆன நடிகை ஸ்வாசிகா!

Swasika Shocked To Play Ram Charan Mother: மலையாள நடிகை ஸ்வாசிகா (33 வயது) சமீபத்தில் வசந்தி என்னும் படத்தின் ப்ரமோஷன் நேரத்தில் பத்திரிகையாளர்களுடன் பேசியபோது, சினிமா உலகில் நடிகைகளுக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்புகளைப் பற்றி ஒரு பெரிய சர்ச்சைக்குரிய தகவலை வெளியிட்டார்.

“எனக்கு அடிக்கடி அம்மா கதாபாத்திரம் தான் கிடைக்கிறது. அதிலேயே அதிர்ச்சி என்னன்னா – 40 வயசான ராம் சரணின் அம்மாவாக நடிக்குமாறு அழைப்பு வந்தது. அது பெரிய படம், ‘பெட்டி’ (Peddi). ஆனா நான் நேரடியாக ‘வேண்டாம்’ன்னு சொல்லிட்டேன்,” என அவர் வெளிப்படையாக தெரிவித்தார்.

ரசிகர்களின் எதிர்வினை:
இந்த பேட்டி வைரலான பிறகு, சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்கள் கடும் எதிர்வினை தெரிவித்தனர். 

  • ஒருபக்கம்: “சரியான முடிவு தான். 30 வயசான நடிகையையே அம்மா வேடத்தில் போட்டுவிட்டு, அதே வயசு நடிகைகளை ஹீரோயினா காட்டுறாங்க. இது சினிமாவின் முரண்பாடு” என்று ஒருபக்கம் பாராட்டினர். “ஸ்வாசிகாவே ராம் சரணுக்கு ஜோடியாக வரலாம். அவங்க அழகும், திறமையும் ஹீரோயின்களுக்கே சவால்” என்று மற்றவர்கள் கமெண்ட் போட்டனர்.
  • மறுபக்கம்: ஆனால், சிலர் கேள்வி எழுப்பினர் – “சூர்யாவுக்கு ரெட்ரோவில் தாயாக நடித்தது பிரச்சனை இல்லையா? அப்போ ராம் சரணுக்கு ஏன் மறுத்தீங்க?”

ஸ்வாசிகா பிஸி வேலைகள்:
இவ்வருடம் ஸ்வாசிகா ரண்டாம் யாமம் (மலையாளம்), ரெட்ரோ, மாமன் (தமிழ்), உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்தார். மேலும் வசந்தி படமும் வெளியீட்டுக்கு தயாராக இருக்கிறது. சூர்யாவுடன் மீண்டும் கருப்பு படத்தில் நடிக்கிறார். போகி என்ற தமிழ் படம் காத்திருக்கிறது என்பது தகவல்.

பெட்டி – பெரும் பட்ஜெட் படம்:
ராம் சரண் – ஜான்வி கபூர் – சிவராஜ்குமார் நடிக்கும் பெட்டி, புச்சி பாபு சானா இயக்கத்தில் 2026 மார்ச் 27-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இசை: ஏ.ஆர். ரஹ்மான்.

முடிவில்:
இளமையான நடிகைகளை “அம்மா” கதாபாத்திரத்தில் திணிக்கிற இந்திய சினிமாவின் வழக்கம் மீண்டும் விவாதமாகி விட்டது. “33 வயசுல ஹீரோயினுக்கு கூட ஜோடியாக வரக்கூடிய ஸ்வாசிகாவை... ஹீரோவின் அம்மா வேடமா?” என்ற கேள்விதான் இப்போது ட்ரெண்ட் ஆகி வருகிறது.

சுருக்கமாக:

  • 33 வயது மலையாள நடிகை ஸ்வாசிகாவுக்கு ராம் சரணின் (40) அம்மா வேடம் வாய்பு வந்தது.
  • பெரிய தெலுங்கு படம், இயக்குநர் புச்சி பாபு சானா, இசை ஏ.ஆர். ரஹ்மான்.
  • ஸ்வாசிகா “வேண்டாம்” என்று உடனே மறுத்தார்.
  • சமூக வலைதளங்களில் வயது முரண்பாடு குறித்து விவாதம் கிளம்பியது.
  • சிலர்: “சரியான முடிவு, சினிமாவில் முரண்பாடு அதிகம்.”
  • சிலர் கேள்வி: “சூர்யாவுக்கு தாயாக நடித்தீர்கள், ராம் சரணுக்கு ஏன் மறுத்தீர்கள்?”
  • இந்திய சினிமாவில் இளமையான நடிகைகளை “அம்மா” கதாபாத்திரத்தில் வைக்கப்படும் பழக்கம் மீண்டும் சர்ச்சை எழுப்பியது.

மேலும் படிக்க | இரண்டாவது இன்னிங்ஸ் போல உணர்கிறேன்: லப்பர் பந்து வெற்றியால் நெகிழும் சுவாசிகா!

மேலும் படிக்க | நடிகர் சூரி நடிக்கும் 'மாமன்' படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
SwasikaramcharanMother charactercontroversyRefused

Trending News