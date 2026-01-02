English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஆடையை கழற்றி..ஆட சொன்ன இயக்குநர்! பிரபல நடிகை பகீர் குற்றச்சாட்டு..

ஆடையை கழற்றி..ஆட சொன்ன இயக்குநர்! பிரபல நடிகை பகீர் குற்றச்சாட்டு..

Tanusree Dutta Accusations Against Director : பிரபல நடிகை தனுஸ்ரீ தத்தா, தன்னை ஒரு இயக்குநர் ஆடையை கழற்றி ஆட சொன்னதாக கூறியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 2, 2026, 01:11 PM IST
Tanusree Dutta Accusations Against Director : தமிழில் ஒரு சில படங்களிலேயே நடித்திருந்தாலும், பிரபல நடிகையாக இருப்பவர் தனுஸ்ரீ தத்தா. இவர், தன்னை ஒரு இயக்குநர் ஆடையை கழற்றி நடனமாட சொன்னதாக பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார்.

இந்திய அளவில் பிரபலமாக இருக்கும் நடிகைகளுள் ஒருவராக இருக்கிறார், தனுஸ்ரீ தத்தா. பாலிவுட் ஹீரோயினான இவர், தமிழில் விஷாலுடன சேர்ந்து ‘தீராத விளையாட்டு பிள்ளை’ படத்தில் மூன்று ஹீரோயின்களுள் ஒருவராக நடித்திருக்கிறார். இவர், சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணலில் தெரிவித்திருக்கும் விஷயங்கள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தனுஸ்ரீ தத்தா:

நடிகை தனுஸ்ரீ, தனது நேரடியாக பேசும் தன்மைக்கு பெயர் பெற்றவர், தனுஸ்ரீ தத்தா. பல இந்தி படங்களில் முக்கிய வேடங்களில், முன்னணி ஹீரோக்களுக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ள இவர் 2018ஆம் ஆண்டு #Me Too பிரச்சாரம் மூலம் பலர் கவனத்தை ஈர்த்தார். பாலியல் வன்புணர்வுக்கு ஆளாக்கப்பட்ட பலர் இந்த பிரச்சாரம் மூலம் சில பிரபலங்களின் முகத்திரையை கிழித்தெரிந்தனர். அதே போல, இவரும் பிரபல இந்தி நடிகர் நானா படேகர் மீது குற்றச்சாட்டுகளை வைத்தார். சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணலில் கலந்து கொண்ட இவர், ஒரு இயக்குநருக்கு எதிராக பகீர் குற்றச்சாட்டுகளை வைத்துள்ளார்.

இயக்குநர் மீது பகீர் குற்றச்சாட்டு!

தனுஸ்ரீ தத்தா, சமீபத்திய நேர்காணலில் தனக்கு படப்பிடிப்பில் ஏற்பட்ட கசப்பான சம்பவம் குறித்து பகிர்ந்திருக்கிறார். படப்பிடிப்பில், தன்னிடம் மிகவும் கடுமையான முறையில் நடந்து கொண்டதாக கூறினார். அவர் தன்னிடம்,”நீங்க அவ்வளவு பெரிய ஆள் இல்ல..ஏன் இவ்வளவு முரட்டுத்தனமா பேசுறீங்க..உங்க ஆடைகளை கழற்றிவிட்டு ஆடுங்கள்” என்று கூறியதாக தெரிவித்திருக்கிறார். அப்போது, தான் அமைதி ஆகி விட்டதாகவும், அங்கு நின்ற மற்றவர்கள் இந்த சம்பவத்தால் வேதனை பட்டதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். அவர் சொன்னது தவறு என அனைவரும் கருதியதாகவும், மீடூ பிரச்சாரத்தின் போது அனைவரும் தன்னை ஆதரித்ததாகவும், அந்த இயக்குநரும் அமைதியாக இருந்ததாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். இவரது இந்த பகீர் குற்றச்சாட்டு, பலரையும் திடுக்கிட செய்துள்ளது.

அழுது கொண்டே பதிவிட்ட வீடியோ..!

நடிகை தனுஸ்ரீ, சில நாட்களுக்கு முன்பு தன் வீட்டிற்குள் ஒளிந்து கொண்டு, அழுதுகொண்டே பதிவிட்ட வீடியோ இணையத்தில் வைரலானது. அதாவது,  தான் தனது சொந்த வீட்டிற்குள்ளேயே கொடுமைப்படுத்த படுவதாகவும், தன் வீட்டருகே குடித்தனம் இருப்பவர்கள் தன்னை தொடர்ந்து துன்புறுத்தி வருவதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். 

அருகில் வசிப்பவர்கள், வேண்டுமென்றே அறிமுகமற்ற பலரை வேலைக்காரர்களாக நியமித்ததாகவும் அவர்கள் தன் வீட்டில் இருந்து பல பொருட்களை திருடியதாகவும் குற்றம் சாட்டியிருந்தார். மேலும், தான் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாகிறேன் என தெரிவித்த அவர், இது குறித்து காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்க இருப்பதாக கூறியிருந்தார். இதனால், தன் உடல் நலம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறிய அவர், கடந்த நான்கைந்து ஆண்டுகளாகவே இந்த கொடுமை தனக்கு அரங்கேறி இருப்பதாக கூறியிருந்தார்.

மேலும் படிக்க | விஷால் படத்தில் குத்தாட்டம் போட்ட நடிகையா இவர்... ஆளே மாறிட்டாங்க!

மேலும் படிக்க | வீட்டிலேயே வன்கொடுமை! அழுதுகொண்டே பதிவிட்ட பிரபல நடிகை..என்ன ஆச்சு?

