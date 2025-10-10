ஹனிமூன் செல்லும் த்ரிஷா? வைரலான திருமண செய்தி..அவரே சொன்ன பதில்!

Trisha Answer To Marriage Rumors : பிரபல நடிகை திரிஷாவிற்கு திருமணம் என்று, இணையத்தில் கடந்த சில நாட்களாக தகவல்கள் பரவி வந்தது. இந்த இடத்தில் அவர் அதற்கு விளக்கம் அளித்து ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார்.
த்ரிஷாவுக்கு திருமணம் என வதந்தி:
தமிழ் சினிமாவில், சிங்கிளாக இருக்கும் நடிகைகள் ஒருவர் த்ரிஷா. 40 வயதை கடந்தும் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் இருக்கும் இவர், தனது பெரியது அதிகமாக கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இவருக்கு 20 வயது ஆன போது இருந்தே, இவரது திருமண செய்திகள் குறித்த வதந்திகள் பரவி வருவது வழக்கமாகி விட்டது.
2015 ஆம் ஆண்டு த்ரிஷா, வருண் மணியன் என்கிற தொழிலதிபரை திருமணம் செய்து கொள்ள இருந்தார். ஆனால் இந்த திருமணம் நிச்சயதார்த்தம் வரை மட்டுமே சென்றது. இருவரும் திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை. வருண்மணியின் வேறொரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார். அதிலிருந்து வருடா வருடம் திரிஷாவிற்கு திருமணம் என்று அடிக்கடி இணையத்தில் செய்திகள் பரவுவது வழக்கம். அந்த வகையில் தற்போதும் ஒரு செய்தி வைரல் ஆனது. அதில், பஞ்சாப்பை சேர்ந்த ஒரு தொழிலதிபரை த்ரிஷா திருமணம் செய்து கொண்டிருப்பதாக கூறப்பட்டது.
திரிஷா கொடுத்த நச் பதில்!
தன்னைக் குறித்து திருமண வதந்திகள் பரவி வருவதை எடுத்து திரிஷா அதற்கு நச்சென்று ஒரு பதிலை இன்ஸ்டாகிராமில் தனது ஸ்டோரி பக்கத்தில் வெளியிட்டு இருக்கிறார். அதில் “பிறர் எனக்காக எனது வாழ்க்கையை திட்டமிடுவது எனக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கிறது. அப்படியே எனது தேனிலவையும் அவர்கள் திட்டமிடுவதற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். தற்போது இவர் இப்படி வெளியிட்டு இருக்கும் பதிவால், இந்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
த்ரிஷா-விஜய் உறவு:
நடிகர் விஜய்க்கு தொழிலதிபர் மகள் சங்கீதாவுடன் 1999ல் திருமணம் ஆனது. இவர்களுக்கு ஜேசன் சஞ்சய் மற்றும் திவ்யா சாஷா இரண்டு பிள்ளைகளும் உள்ளனர். கடந்த சில ஆண்டுகளாக, தன் குடும்பத்தினரை விஜய் பிரிந்து வாழ்ந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. சங்கீதா லண்டனிலும், விஜய் சென்னையிலும் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
‘லியோ’ படத்திற்கு பிறகு விஜய்யும் த்ரிஷாவும் நெருங்கிய உறவில் இருப்பதாகவும் சினிமா வட்டாரங்களில் கிசுகிசுக்கப்படுகிறது. அந்த படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த முத்தக்காட்சி இந்த சர்ச்சைகளுக்கு வழி வகுத்தது. இந்த தகவல்கள், எந்த அளவிற்கு உண்மை என்பது தெரியவில்லை.
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில், த்ரிஷா விஜய்யுடன் எடுத்த புகைப்படங்களை வெளியிட்டு அவருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார். அந்த போட்டோக்களும் அவர் அதில் எழுதியிருந்த கேப்ஷனும் ரசிகர்களுக்கு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியது. இருப்பினும், இருவரும் இது குறித்து இதுவரை வாய்திறந்து பேசவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
