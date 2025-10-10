English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஹனிமூன் செல்லும் த்ரிஷா? வைரலான திருமண செய்தி..அவரே சொன்ன பதில்!

Trisha Answer To Marriage Rumors : நடிகை த்ரிஷாவுக்கு திருமணம் என்று செய்திகள் வைரலானதை அடுத்து, அவரே அதற்கு பதில் சொல்லி ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார். முழு தகவல், இதோ.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 10, 2025, 06:01 PM IST
  • த்ரிஷாவுக்கு கல்யாணமா?
  • அவரே சொன்ன பதில்..
  • முழு தகவல்

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 10 வெள்ளிக்கிழமை : அதிர்ஷ்ட பலன்கள்
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 10 வெள்ளிக்கிழமை : அதிர்ஷ்ட பலன்கள்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : புதிதாக எத்தனை பேருக்கு கிடைக்கும்?
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : புதிதாக எத்தனை பேருக்கு கிடைக்கும்?
கழட்டிவிடப்படும் நடராஜன்... இந்த 3 பௌலர்களை குறிவைக்கும் டெல்லி!
camera icon8
Delhi Capitals
கழட்டிவிடப்படும் நடராஜன்... இந்த 3 பௌலர்களை குறிவைக்கும் டெல்லி!
தோனி விளையாடுவது உறுதி... CSK கழட்டிவிடும் இந்த 5 வீரர்கள் - மினி ஏலத்தின் முரட்டு பிளான்!
camera icon8
IPL 2026
தோனி விளையாடுவது உறுதி... CSK கழட்டிவிடும் இந்த 5 வீரர்கள் - மினி ஏலத்தின் முரட்டு பிளான்!
ஹனிமூன் செல்லும் த்ரிஷா? வைரலான திருமண செய்தி..அவரே சொன்ன பதில்!

Trisha Answer To Marriage Rumors : பிரபல நடிகை திரிஷாவிற்கு திருமணம் என்று, இணையத்தில் கடந்த சில நாட்களாக தகவல்கள் பரவி வந்தது. இந்த இடத்தில் அவர் அதற்கு விளக்கம் அளித்து ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

த்ரிஷாவுக்கு திருமணம் என வதந்தி:

தமிழ் சினிமாவில், சிங்கிளாக இருக்கும் நடிகைகள் ஒருவர் த்ரிஷா. 40 வயதை கடந்தும் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் இருக்கும் இவர், தனது பெரியது அதிகமாக கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இவருக்கு 20 வயது ஆன போது இருந்தே, இவரது திருமண செய்திகள் குறித்த வதந்திகள் பரவி வருவது வழக்கமாகி விட்டது.

2015 ஆம் ஆண்டு த்ரிஷா, வருண் மணியன் என்கிற தொழிலதிபரை திருமணம் செய்து கொள்ள இருந்தார். ஆனால் இந்த திருமணம் நிச்சயதார்த்தம் வரை மட்டுமே சென்றது. இருவரும் திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை. வருண்மணியின் வேறொரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார். அதிலிருந்து வருடா வருடம் திரிஷாவிற்கு திருமணம் என்று அடிக்கடி இணையத்தில் செய்திகள் பரவுவது வழக்கம். அந்த வகையில் தற்போதும் ஒரு செய்தி வைரல் ஆனது. அதில், பஞ்சாப்பை சேர்ந்த ஒரு தொழிலதிபரை த்ரிஷா திருமணம் செய்து கொண்டிருப்பதாக கூறப்பட்டது. 

திரிஷா கொடுத்த நச் பதில்!

தன்னைக் குறித்து திருமண வதந்திகள் பரவி வருவதை எடுத்து திரிஷா அதற்கு நச்சென்று ஒரு பதிலை இன்ஸ்டாகிராமில் தனது ஸ்டோரி பக்கத்தில் வெளியிட்டு இருக்கிறார். அதில் “பிறர் எனக்காக எனது வாழ்க்கையை திட்டமிடுவது எனக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கிறது. அப்படியே எனது தேனிலவையும் அவர்கள் திட்டமிடுவதற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். தற்போது இவர் இப்படி வெளியிட்டு இருக்கும் பதிவால், இந்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

Trisha

த்ரிஷா-விஜய் உறவு:

நடிகர் விஜய்க்கு தொழிலதிபர் மகள் சங்கீதாவுடன் 1999ல் திருமணம் ஆனது. இவர்களுக்கு ஜேசன் சஞ்சய் மற்றும் திவ்யா சாஷா இரண்டு பிள்ளைகளும் உள்ளனர். கடந்த சில ஆண்டுகளாக, தன் குடும்பத்தினரை விஜய் பிரிந்து வாழ்ந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. சங்கீதா லண்டனிலும், விஜய் சென்னையிலும் வாழ்ந்து வருகின்றனர். 

‘லியோ’ படத்திற்கு பிறகு விஜய்யும் த்ரிஷாவும் நெருங்கிய உறவில் இருப்பதாகவும் சினிமா வட்டாரங்களில் கிசுகிசுக்கப்படுகிறது. அந்த படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த முத்தக்காட்சி இந்த சர்ச்சைகளுக்கு வழி வகுத்தது. இந்த தகவல்கள், எந்த அளவிற்கு உண்மை என்பது தெரியவில்லை.

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில், த்ரிஷா விஜய்யுடன் எடுத்த புகைப்படங்களை வெளியிட்டு அவருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார். அந்த போட்டோக்களும் அவர் அதில் எழுதியிருந்த கேப்ஷனும் ரசிகர்களுக்கு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியது. இருப்பினும், இருவரும் இது குறித்து இதுவரை வாய்திறந்து பேசவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | த்ரிஷாவுக்கு டும் டும் டும்? பஞ்சாப் மாப்பிள்ளையா.. வைரலாகும் செய்தி!

மேலும் படிக்க | த்ரிஷாவிற்கு திருமணத்தில் விருப்பம் இருக்கிறதா-இல்லையா? அவரே சொன்ன பதில்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
TrishaMarriage RumorsWeddingTrisha RelationshipTrisha Wedding

Trending News