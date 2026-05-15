/தளபதி பற்றிய கேள்வி..த்ரிஷா வெட்கப்பட்டு சொன்ன பதில்! என்ன தெரியுமா?

Trisha Vijay Viral : சூர்யாவின் ‘கருப்பு’ திரைப்படத்தின் முதல் நாள் முதல் காட்சியை த்ரிஷா ரோகிணி திரையரங்களில் ரசிகர்களுடன் கண்டுகளித்தார். அவர் கிளம்பும் போது ரசிகர் ஒருவர் விஜய் குறித்து கேட்டதற்கு அவர் வெட்கப்பட்டு சொன்ன பதில் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
Trisha Vijay Viral : தென்னிந்திய திரையுலகில், முக்கிய நடிகையாக வலம் வருபவர் த்ரிஷா. ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யாவிற்கு ஜோடியாக இவர் நடித்திருக்கும் கருப்பு திரைப்படம் மே 15ஆம் தேதி வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த படத்தின் முதல் நாள் முதல் காட்சியை காண, த்ரிஷா, ஆர்.ஜே.பாலாஜி, கார்த்தி, சாய் அபயங்கர் உள்ளிட்ட பலர் ரோகிணி திரையரங்கிற்கு வந்திருந்தனர். அப்போது, அவரது காரை ரசிகர்கள் சூழ்ந்து கொண்டனர். அந்த சமயத்தில், ஒரு ரசிகர், “தளபதியை கேட்டதாக சொல்லுங்கள்” என்று த்ரிஷாவிடம் சொன்னதற்கு அவர் கொடுத்த ரியாக்ஷன் வைரலாகி வருகிறது.
‘கருப்பு’ திரைப்படத்தை ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கியிருக்கிறார். இவரே, இத்திரைப்படத்தின் வில்லனாகவும் நடித்துள்ளார். சூர்யா ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் இந்த படத்தில் த்ரிஷா ‘ப்ரீத்தி’ எனும் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இந்த படம் மே 14ஆம் தேதி வெளியாக இருந்தது. ஆனால், நிதி பிரச்சனைகள் காரணமாக, முதலில் இப்படத்தின் ஸ்பெஷல் ஷோ (காலை 9 மணி) காட்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டன. அந்த நாள் முழுவதும் இப்பிரச்சனை தீராததால், இதில் சூர்யாவே தலையிட்டு தேவைப்பட்ட நிதியளித்து படத்தை அடுத்த நாளான மே 15 அன்று ரிலீஸ் செய்ய காரணமாக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தின் FDFS காட்சியை பார்க்கதத்தான் த்ரிஷா ரோகிணி திரையரங்கிற்கு படக்குழுவினருடன் வந்திருந்தார்.
|விஜய் த்ரிஷா நடித்த படங்கள்
|வெளியான ஆண்டு
|கில்லி
|2004
|திருப்பாச்சி
|2005
|குருவி
|2008
|ஆதி
|2006
|லியோ
|2023
|தி கோட் (ஒரு பாடல் மட்டும்)
|2025
ரோகிணி திரையரங்கில் இருந்து ‘கருப்பு’ படத்தை பார்த்துவிட்டு த்ரிஷா கிளம்பும் போது, ரசிகர்கள் பலரும் அவருடைய காரை சூழ்ந்தனர். கார் முன்னே செல்ல முடியாமல் நின்று கொண்டிருந்தது. அப்போது, காரின் ஜன்னல் அருகே நின்றிருந்த ரசிகர் ஒருவர், “த்ரிஷா, தளபதியை கேட்டதா சொல்லுங்” என்றார். அதற்கு த்ரிஷா உடனே, “கண்டிப்பா” என்று கூறிவிட்டு வெட்கப்பட்டு சிரித்துக்கொண்டே தலை குணிந்து கொண்டார். விஜய் குறித்து ரசிகர் சொன்னதற்கு த்ரிஷா கொடுத்துள்ள ரியாக்ஷன் தற்போது வீடியோவாக இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
"Thalapathy ah kettenu sollunga"— Deepu (@deepu_drops) May 15, 2026
Trisha replies, "Kandipa" pic.twitter.com/CLZUTP3QIn
விஜய்யும் த்ரிஷாவும் முதன் முதலாக ‘கில்லி’ திரைப்படத்தில் ஒன்றாக நடித்தனர். இந்த படத்திற்கு பிறகு, திருப்பாச்சி, ஆதி, குருவி உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் நடித்தனர். தொடர்ச்சியாக இவர்கள் ஒன்றாக படங்களில் நடித்த பிறகு, பத்திரிகைகளில் கிசுகிசுக்கள் எழுந்தன. இதையடுத்து, கிட்டத்தட்ட 15 வருடங்களாக எந்த படங்களிலும் சேர்ந்து நடிக்காமல் இருந்தனர். பின்னர், லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் 2023ல் உருவான ‘லியோ’ திரைப்படத்தில் ஜோடியாக நடித்தனர். இந்த படத்தில், இருவருக்கும் ஒரு லிப் லாக் காட்சி இருந்தது. இது, அந்த சமயத்தில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
சமீபத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக்கொண்டார். இந்த விழாவிற்கு த்ரிஷா வந்திருந்தது குறித்து பலரும் பலவாராக பேசிக்கொண்டனர். விஜய்யிடமிருந்து விவாகரத்து வேண்டும் என்று மனு தொடுத்த சங்கீதாவும், விஜய்யின் சொந்த பிள்ளைகளான ஜேசன் சஞ்சய் மற்றும் திவ்யா சாஷாவும் இந்த விழாவில் கலந்து கொள்ளவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒரு பக்கம் விஜய் முதல்வரானது அவருடைய ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சிதான் என்றாலும், இன்னொரு பக்கம் த்ரிஷாவுடனான அவரது உறவு குறித்தும் பலரும் விமர்சித்து வருகின்றனர்.