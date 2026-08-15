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விஜய்-த்ரிஷா: என்ன நடந்தாலும்..உன்ன விடமாட்டேன்! மறக்க முடியாத 5 சம்பவங்கள்..

Vijay Trisha : நடிகை த்ரிஷா, சமீபத்தில் சுதந்திர தின விழா அனிவகுப்பில் கலந்து கொண்ட சம்பவம் பேசுபொருளாகி இருக்கும் நிலையில், அவர் இதற்கு முன்னர் விஜய்யுடன் பப்ளிக்காக தோன்றிய சில சம்பவங்கள் குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Aug 15, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 04:19 PM IST
விஜய்-த்ரிஷா: என்ன நடந்தாலும்..உன்ன விடமாட்டேன்! மறக்க முடியாத 5 சம்பவங்கள்..
Image Credit: Vijay Trisha | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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