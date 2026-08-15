/விஜய்-த்ரிஷா: என்ன நடந்தாலும்..உன்ன விடமாட்டேன்! மறக்க முடியாத 5 சம்பவங்கள்..

Vijay Trisha : தமிழ் திரையுலகின் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர், த்ரிஷா. இவர் சமீப காலமாக எந்த படங்களிலும் கமிட் ஆகவில்லை என்றாலும், எந்த சர்ச்சை குறித்தும் வாயை திறக்கவில்லை என்றாலும் மாதத்தில் 5 முறையாவது ஊரே பேசும் ஹாட் டாப்பிக்காக மாறி விடுகிறார். அப்படி, சமீபத்தில் அவர் முதல்வர் விஜய் பங்கேற்ற சுதந்திர தின விழாவில் முன் வரிசையில் அமர்ந்தது, தவெக தொண்டர்கள் மற்றும் த்ரிஷா ரசிகர்கள் மத்தியில் பரபரப்பாக பேசப்படும் ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. விஜய்யும் த்ரிஷாவும் ஒன்றாக இப்படி பப்ளிக்காக வந்து பேசுபொருளான நிகழ்வுகள் குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
விஜய், முதல்வர் வேட்பாளராக சில மாதங்களுக்கு முன்பு தேர்தலுக்கு முன்பு மனு தாக்கல் செய்த சமயத்தில், அவருடைய சட்டப்பூர்வ மனைவியான சங்கீதா, தனக்கு விஜய்யிடமிருந்து விவாகரத்து வேண்டும் என்று கூறி மனு தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவில், விஜய்க்கு வேறு ஒரு நடிகையுடன் திருமணம் மீறிய உறவு இருப்பதை தான் 2021ல் கண்டுபிடித்ததாகவும், அந்த நடிகை விஜய்யுடன் இருக்கும் போட்டோக்களை பதிவிடுவது தனக்கு மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார். இது நடந்த அடுத்த நாளே, கல்பாத்தி எஸ்.சுரேஷின் மகனின் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சிக்கு, முதல்வர் விஜய், நடிகை த்ரிஷாவுடன் சென்றார். அவர்கள் இருவருமே, ஒரே மாதிரியான தங்க நிற ஆடையணிந்து வந்திருந்தது அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இது நடந்தது, மார்ச் 5ஆம் தேதியாகும்.
விஜய், தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் சார்பில் முதல்வர் வேட்பாளரக களம் கண்டார். அப்போது காலையிலேயே தன்னுடைய தாயாருடன் சென்று வாக்களித்த நடிகை த்ரிஷா, அதற்கு சில மணி நேரங்கள் கழித்து ஒரு பதிவை வெளியிட்டார். அதில், கில்லி படத்தில் வரும் விசில் மியூசிக்குடன் தான் வாக்களித்த போட்டோ ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார். அதன் பின்னர், தேர்தல் முடிவு நாளன்று, தவெக கட்சி வெற்றி பெற்றிருப்பது தெரிந்து விட்டது. அன்றைய தினத்தில் த்ரிஷா விஜய்யை சந்திப்பதற்காக அவருடைய நீலாங்கரை இல்லத்திற்கு வந்திருந்தார். இது நடந்தது, மே 4ஆம் தேதியாகும்.
தவெக வெற்றி பெற்றதை அடுத்து, விஜய் முதல்வர் ஆனார். இவருடைய பதவியேற்பு விழா, நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைப்பெற்றது. அங்கு விஜய்க்கு நெருக்கமான நண்பர்கள், குடும்பத்தினர் என அனைவரும் வந்திருந்தனர். அப்போது த்ரிஷாவும் தன்னுடைய தாயாருடன் அங்கு வந்திருந்தார். விஜய், “சி.ஜோசப் விஜய் எனும் நான்..” என உறுதி மொழி எடுக்கும் போது த்ரிஷா தன் அழுகையை அடக்கிக்கொண்டு பெருமையுடன் அவரை பார்த்தது பெரும் பேசு பொருள் ஆனது. இது நடந்தது மே 10ஆம் தேதி ஆகும்.
இந்த சமயத்தில், விஜய் முதல்வர் ஆகிவிட்டார். நடிகர் அஜித்குமாரின் தாயார் மோகினி மணி, சென்னையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் காலமானார். அப்போது, அவரது மறைவிற்கு இரங்கல் தெரிவிப்பதற்காக விஜய் உடனடியாக அவரது இல்லத்திற்கு விரைந்தார். அப்போது அவருடன் நடிகை த்ரிஷாவும் உடன் இருந்தார். இது குறித்த வீடியோக்கள் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலானது. இது நடந்தது மே 31ஆம் தேதியாகும்.
ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி, சுதந்திர தின விழா நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது. சென்னை மெரினா, தலைமை செயலகத்திற்கு அருகே கொடியேற்றப்பட்டு சுதந்திர தின விழா அணிவகுப்பு நடந்தது. இதில், நடிகை த்ரிஷா தன்னுடைய தாயாருடன் கலந்து கொண்டார். இதில் அவருக்கு முதல் இருக்கை கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது விஜய்யை பார்த்து பிறருடன் சேர்ந்து த்ரிஷா சல்யூட் அடித்த போட்டோ வைரலாகி வருகிறது.