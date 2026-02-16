English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • விஜய் - த்ரிஷா பற்றி நயினார் நாகேந்திரன் அவதூறு கருத்து! கண்டனம் தெரிவித்த த்ரிஷா..

விஜய் - த்ரிஷா பற்றி நயினார் நாகேந்திரன் அவதூறு கருத்து! கண்டனம் தெரிவித்த த்ரிஷா..

Trisha Condemns Nainar Nagendran : பிரபல நடிகை த்ரிஷா, தன்னை பற்றி நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்த கருத்துகளுக்கு பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 16, 2026, 02:01 PM IST
  • நயினார் நாகேந்திரன் அவதூறு பேச்சு
  • த்ரிஷா கண்டனம்
  • என்ன கூறியிருக்கிறார்..

விஜய் - த்ரிஷா பற்றி நயினார் நாகேந்திரன் அவதூறு கருத்து! கண்டனம் தெரிவித்த த்ரிஷா..

Trisha Condemns Nainar Nagendran : சில தினங்களுக்கு முன்பு பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்த நயினார் நாகேந்திரனிடம் விஜய்யின் அரசியல் செயல்பாடு குறித்து கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர், “முதலில் அவர் த்ரிஷா வீட்டை வெளியே வர வேண்டும்” என்று கூறினார். இது தீயாக பரவிய நிலையில், த்ரிஷா அவருக்கு கண்டனம் தெரிவித்து பதிவிட்டுள்ளார்.

த்ரிஷாவின் பதிவு!

மாநில அரசியல் துறையில் உயர்ந்த நிலையை வகிக்கும் ஒருவரால் இத்தகைய அருவருப்பான மற்றும் பொருத்தமற்ற கருத்து வெளியிடப்படும் என்று என் ஒருபோதும் எதிர்பார்க்கவில்லை. திரிஷா தரப்பில் அறிக்கை:

த்ரிஷா எந்த அரசியல் கட்சியுடனும் தொடர்புடையவர் அல்ல என்றும், அத்தகைய தொடர்பு கொள்ளும் எண்ணமும் இல்லையெனவும் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது

மேலும், கடந்த காலங்களிலும் தொடர்ந்து தெரிவித்துவருவது போல, அரசியல் தொடர்பான விஷயங்களில் அவர் எப்போதும் நடுநிலையான நிலைப்பாட்டையே கடைப்பிடித்து வருகிறார்

தனது தொழில் மற்றும் திறமையால் மட்டுமே அடையாளப்படுத்தப்பட விரும்புகிறார்; எந்தவொரு அரசியல் சார்பு குற்றச்சாட்டுகளாலும் அல்ல

உயர்ந்த பொறுப்புப் பதவியில் இருப்பவர்கள் பொதுவெளியில் கருத்து தெரிவிக்கும் போது பொறுப்புடனும் சமநிலையுடனும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

த்ரிஷாவிற்கு தொடர்பில்லாத விஷயங்களில் அவரது பெயரை இழுத்துக் கொள்ள வேண்டாம் என கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. இதனை த்ரிஷா தரப்பு நித்யேஷ் நட்ராஜ் வழக்கறிஞர் கூறியிருக்கிறார். இதனை, த்ரிஷா தனது சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டுள்ளார்.

நயினார் பேசியது என்ன?

சேலத்தில் நடைப்பெற்ற தவெக நிகழ்வில், விஜய் “எம்ஜிஆர் ஆரம்பித்த அண்ணா திமுகவை இபிஎஸ் வைத்துள்ளார். அண்ணா ஆரம்பித்த திமுக-வை ஸ்டாலின் வைத்துள்ளார். என்னை போல, தனித்து கட்சி ஆரம்பித்து அரசியல் செய்ய முடியுமா?” என்று கேட்டிருந்தார். இது குறித்து சில தினங்களுக்கு முன்பு பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனிடம் கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அப்போது, “பாவம் விஜய் அனுபவமே இல்லாமல் இருக்கிறார். முதலில் அவர் வீட்டில் இருந்து வெளியே வரட்டும், த்ரிஷாவிடமிருந்து வெளியே வரட்டும். அவர் குடும்பத்தோடு நல்ல உறவில் இருக்க வேண்டும். நல்ல தலைவர்கள் வழி நடத்திய இயக்கத்தை நல்ல முறையில் சொல்ல வேண்டும். வீட்டில் இருந்து அவர் வெளியே வர வேண்டும்” என்று பேசியிருந்தார். இது, பல்வேறு தரப்பினர் இடையே பெரும் கண்டனத்திற்குள்ளானது. 

தவெக தரப்பில் இருந்து சிடிஆர் நிம்ரல் குமார் அதற்கு பதிலடி கொடுத்திருந்தார். நயினார் நாகேந்திரனுக்கு பொது அறிவு இருக்கிறதா என தெரியவில்லை என்று கேட்டிருந்தார். தமிழக வெற்றிக்கழகம் ஒரு இடத்தில் கூட வெற்றி பெறாது என நயினார் பேசியிருந்ததற்கு அவர் இந்த பதிலை அளித்தார். அதே போல, இது போன்ற தலைவர்கள், தரக்குறைவான பேச்சை குறைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறியிருந்தார்.

நயினார் நாகேந்திரன் விளக்கம்:

பிப்ரவரி 16ஆம் தேதியான இன்று, நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்திருந்தார். அப்போது அவர் த்ரிஷா குறித்து பேசியதற்கும், அதற்கு எழும் கண்டனங்கள் குறித்தும் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், “என்னை பொறுத்தவரை தனிப்பட்ட முறையில் யாருடைய மனதும் புண்படக்கூடாது என நினைப்பேன். அவ்வளவுதான்” என்று தெரிவித்திருந்தார். இவரது இந்த பேச்சும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

