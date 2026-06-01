/த்ரிஷாவின் காஸ்லி Handbag! இதன் விலை என்ன தெரியுமா? வைரலாகும் தகவல்..

Trisha Handbag Price : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர் த்ரிஷா. இவர் எங்கு சென்றாலும் தன் கூடவே ஒரு ஹேண்ட் பேக்கையும் எடுத்து வருவார். அந்த ஹேண்ட் பேக்கின் விலை என்ன தெரியுமா? இதோ இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற நடிகையாக விளங்குகிறார், த்ரிஷா. இவரை பலரும் ‘South Queen’ என்று பலரும் அழைக்கின்றனர். இவருடைய கைப்பை குறித்த செய்தி தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.
நடிகை த்ரிஷா மட்டுமல்ல, இருக்கும் அனைத்து பெண்களும், தங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை தங்களுடைய ஹேண்ட் பேக்கில் போட்டு எடுத்துக்கொண்டு சென்று விடுவர். இதை, த்ரிஷாவும் ஃபாலோ செய்வார். இவர், 2026 தேர்தலுக்கு முன்பாக Louis Vuitton நிறுவனத்தின் கைப்பையை வைத்திருந்தார். இதன் விலை, சுமார் ரூ.2.5 லட்சம் என்று கூறப்படுகிறது. இதனை, பெரும்பாலும் நடிகைகளும் பணக்கார வீட்டு பெண்களும்தான் இதனை உபயோகிப்பர். த்ரிஷாவும் இதனை எங்கு சென்றாலும் எடுத்து செல்வார்.
த்ரிஷா, 2026ஆம் ஆண்டில், அதாவது இந்த மார்ச் மாதத்திற்கு பிறகு த்ரிஷா, வேறு ஒரு ஹேண்ட் பேக்கை உபயோகித்து வருகிறாராம். இந்த ஹேண்ட் பேக்கின் பிராண்ட், Hermes Kelly என்று கூறப்படுகிறது. இதன் விலை மட்டும் சுமார் ரூ.25 லட்சமாம். அது மட்டும் இல்லை, இந்த ஹேண்ட் பேக் இந்தியாவிலேயே கிடைக்காதாம். இந்த ஹேண்ட் பேக்கை இந்தியாவில் அதிகம் உபயோகிக்கும் ஒரே பணக்கார பெண், முகேஷ் அம்பானியின் மனைவி நீடா அம்பானிதான் என்று கூறப்படுகிறது. அதன் விலை சுமார் ரூ.15 கோடியாம். இவரைப்போன்று, இந்த பிராண்டை த்ரிஷாவும் உபயோகிப்பது குறித்து அனைவரும் பேசி வருகின்றனர்.
இந்த பைகள் மெஷின்களால் தயாரிக்கப்படுபவை அல்ல. பிரான்ஸ் நாட்டில் உள்ள மிகச்சிறந்த கைவினைஞர்களால், பல மணி நேரம் செலவிடப்பட்டு, முழுக்க முழுக்க கையாலேயே தைக்கப்படுபவை.
இதில் பயன்படுத்தப்படும் லெதர் மற்றும் தங்க/பிளாட்டினம் பூசப்பட்ட பூட்டுகள் (Hardware) இதன் மதிப்பை வாழ்நாள் முழுக்க அப்படியே வைத்திருக்கும்.
நாம் நினைத்து உடன், Hermes ஷோரூமிற்குச் சென்று 'கெல்லி' அல்லது 'பிர்கின்' (Birkin) வகை பைகளை வாங்கிவிட முடியாது. எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும், அந்த நிறுவனத்தின் விசுவாசமான வாடிக்கையாளராக இருந்தால் மட்டுமே இந்த பையை வாங்க முடியும். சில சமயம் இந்த பையைப் பெற பல மாதங்கள் முதல் வருடங்கள் வரை காத்திருக்க வேண்டும். த்ரிஷா போன்ற டாப் ஸ்டார்களால்தான் இதை எளிதில் பெற முடியும் என்பதை இதில் சேர்க்கலாம்.
த்ரிஷா வெறும் நடிப்பில் மட்டுமல்ல, ஃபேஷனிலும் எப்போதுமே தனித்துவமான ரகங்களைத்தான் தேர்ந்தெடுப்பார். லூயி விட்டான் (Louis Vuitton), ஹெர்ம்ஸ் (Hermes) போன்ற பிராண்டுகள் சர்வதேச அளவில் டாப் செலிபிரிட்டிகள் மட்டுமே பயன்படுத்தும் ரகம்.