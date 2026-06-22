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CM விஜய் பிறந்தநாள்..வாழ்த்து சொல்லாத த்ரிஷா! ரசிகர்கள் ஏமாற்றம்..இப்படி ஆயிடுச்சே..

முதல்வர் விஜய்யின் பிறந்தநாளுக்கு, நடிகை த்ரிஷா பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் சொல்லாததால், ரசிகர்கள் பலரும் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 22, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:24 PM IST
CM விஜய் பிறந்தநாள்..வாழ்த்து சொல்லாத த்ரிஷா! ரசிகர்கள் ஏமாற்றம்..இப்படி ஆயிடுச்சே..
Image Credit: Vijay Trisha | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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