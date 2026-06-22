/CM விஜய் பிறந்தநாள்..வாழ்த்து சொல்லாத த்ரிஷா! ரசிகர்கள் ஏமாற்றம்..இப்படி ஆயிடுச்சே..

தமிழ் திரையுலகின் டாப் நடிகராக இருந்த விஜய், தமிழக வெற்றிக்கழகம் எனும் கட்சியை ஆரம்பித்த மூன்றே ஆண்டுகளில் முதல்வர் பதவியில் அமர்ந்து விட்டார். ஒரு காலத்தில் நடிகராக இருந்த இவர், தற்போது முதல்வர் நாற்காலியில் அமர்ந்து தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய முடிவுகளை எடுத்து வருவது குறித்து, அவருடைய பிறந்தநாளான ஜூன் 22ஆம் தேதி (இன்று) அவருடைய தொண்டர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் அனைவரும் சிலாகித்து பேசி வருகின்றனர். இதையடுத்து, விஜய்யின் பிறந்தநாளுக்கு நடிகை த்ரிஷா வாழ்த்து தெரிவிக்காதது குறித்து ரசிகர்கள் கிசுகிசுத்து வருகின்றனர்.
முதல்வர் விஜய், தன்னுடைய 52வது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார். முதல்வரான பின் கொண்டாடும் முதல் பிறந்தநாள் என்பதால் பிரதமர் மோடி, ராகுல் காந்தி முதல், முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், பிற கட்சி பிரதிநிதிகள் மற்றும் தலைவர்கள் என அனைவரும் அவருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்தனர். இத்தனை பேர் இத்தனை வாழ்த்துகளை தெரிவித்தாலும், ரசிகர்கள் அனைவரும் காத்திருந்தது என்னவோ, ஒரே ஒரு நடிகையின் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளுக்காகத்தான்.
‘லியோ’ திரைப்படம் வெளியான போதிலிருந்து, விஜய்யுடன் எடுத்த புகைப்படங்களை த்ரிஷா பதிவிட்டு வருகிறார். இது ஆரம்பத்தில் பெரிதாக மக்களின் கவனத்தை பெறவில்லை. பின்னர், அடுத்த ஆண்டே அவரருடன் லிஃப்டிற்குள் எடுத்த செல்ஃபியை பகிர்ந்தார். இதுதான் அனைத்து சர்ச்சைகளுக்கும் காரணமாக இருந்தது. இந்த புகைப்படத்தை எங்கு எடுத்தார்கள் என்கிற கேள்வி எழுந்தது.
கடந்த ஆண்டு, த்ரிஷாவின் நாய் குட்டியை விஜய் எடுத்து கொஞ்சுவது போன்ற போட்டோவை த்ரிஷா பகிர்ந்து பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்திருந்தார். இது, இவர்கள் இருவருக்கும் உள்ளிருந்த உறவு என்ன என்கிற சந்தேகத்தை ரசிகர்களுக்கு கிளப்பியது. ஆனால் இந்த வருடமோ, த்ரிஷா விஜய்க்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவிக்காதது ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
த்ரிஷா, கடந்த சில நாட்களாக எந்த போட்டோ அல்லது வீடியோவையும் வெளியிடவில்லை. இவர், விஜய்க்கு என்ன வாழ்த்து தெரிவிக்க போகிறார் என்று எதிர்ப்பார்த்து ரசிகர்கள் காத்துக்கொண்டிருந்தனர். ஆனால், அவர் எதுவுமே பதிவிடாதது சிலருக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்திருக்கிறது.
விஜய்யின் விவாகரத்து வழக்கு, நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருப்பதும், த்ரிஷாவுடனான வதந்திகளே காரணம் என்றும் கூறி, சிலர் அவதூறு பரப்பி வந்தனர். விஜய், தற்போது பகிரங்கமான ஒரு இடத்தில் இருக்கிறார். இந்த சமயத்தில், இது போன்ற வாழ்த்துகள் தெரிவித்தால் அது தேவையற்ற அரசியல் மற்றும் தனிநபர் விமர்சனங்களுக்கு வழிவகுத்து விடும் என்பதற்காகவே த்ரிஷா எந்த பதிவையும் சமூக வலைதளங்களில் மௌனத்தை கடைப்பிடித்திருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
விஜய், கடந்த மே 10ஆம் தேதி முதல்வராக பதவியேற்றார். அப்போது, அந்த விழாவில் அவருடைய நண்பர்கள் பல பேர் கலந்து கொண்டனர். அதில் முக்கியமாக த்ரிஷாவும் கலந்து கொண்டார். விஜய் பேசுகையில் த்ரிஷா கண்கலங்கி அழுதது, அவர் எந்த புடவையில் இந்த விழாவிற்கு வந்தாரோ, அதே புடவையை இன்ஸ்டாவில் பதிவிட்டு “காதல்” பாடல் வைத்தது என்று இவர்களுக்கு இடையேயான சர்ச்சை நீண்டு கொண்டே இருந்தது. இருப்பினும், முதல்வர் விஜய்யோ, த்ரிஷாவோ தங்களின் உறவு குறித்து (ஒருமுறை திருமணத்திற்கு, அஜித் தாயாரின் மறைவிற்கும் ஒன்றாக சென்றதை தவிர) வேறு எதையும் கூறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.