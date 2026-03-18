நடிகை த்ரிஷாவின் முன்னாள் காதலர்கள்! இதில் இத்தனை நடிகர்களா? ஷாக்கிங் லிஸ்ட்..

Trisha Ex Boyfriends List : தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக வலம் வருபவர், த்ரிஷா. 40 வயதை கடந்தும் சிங்கிளாக வளம் வரும் இவர், சமீபத்தில் விஜய்யுடன் இணைத்து பேசப்படுகிறார். இதற்கு காரணம், அவர் விஜய்யுடன் ஒரு திருமணத்திற்கு ஒரே நிற ஆடையணிந்து கலந்து கொண்டதுதான். இந்த நிலையில், த்ரிஷாவின் முன்னாள் காதலர்கள் யார் யார் என்பது குறித்தும் பலர் தேடி வருகிறது.
ராணா டகுபதி:
தெலுங்கில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர், ராணா டகுபதி. இவரும் த்ரிஷாவும் இளம் வயதில் இருந்தே நீண்ட கால நண்பர்களாக இருந்திருக்கின்றனர். இவர்கள், சில வருடம் டேட்டிங்கும் செய்தனர். அதன் பிறகு தங்களுக்குள் செட் ஆகவில்லை என்று பிரிந்து விட்டனர். ஆனால், இப்போதும் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பெருமையாக பேசுவர். எந்த நேர்காணலிலும் ஒருவரை ஒருவர் விட்டுக்கொடுத்தது கிடையாது.
வருண் மணியன்:
த்ரிஷா, திருமணம் வரை சென்ற ஒரெ உறவு இதுதான். கிட்டத்தட்ட 11 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, தொழிலதிபரான வருண் மணியனுக்கும் த்ரிஷாவிற்கும் நிச்சயதார்த்தம் நடந்தது. இரு வீட்டார் சம்மதத்துடன் நடைப்பெற்ற இந்த நிச்சயதார்த்தம் திருமணம் வரை செல்லவில்லை. அதற்குள் இருவருக்கும் மனஸ்தாபம் ஏற்பட இருவரும் பிரிந்தனர். திருமணமும் நின்றது. திருமணத்திற்கு பின், த்ரிஷா நடிக்கக்கூடாது என்று சொன்னதுதான், இந்த திருமணம் நிற்க காரணம் என்று கூறப்படுகிறது.
பிரபாஸ்:
த்ரிஷா, தெலுங்கில் பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார். அப்போது பிரபாஸ் உடனும் அவருக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டது. இவர்கள், தங்கள் இருவரையும் இப்போது வரை காதலர்கள் என்று எங்குமே அடையாளப்படுத்திக்கொண்டது கிடையாது. ஆனால், இவர்கள் காதலிப்பதாக ‘வர்ஷம்’ என்கிற படத்தில் நடிக்கும் போது கிசுகிசு எழுந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
விஜய்:
விஜய்யும் த்ரிஷாவும் முதன்முதலில் ஒன்றாக சேர்ந்து நடித்தப்படம், கில்லி. இந்த படத்திற்கு பிறகு, திருப்பாச்சி, ஆதி, குருவி போன்ற படங்களில் ஒன்றாக நடித்திருக்கின்றனர். இவர்கள் ஒன்றாக நடித்த சமயங்களில் இவர்கள் இருவரையும் இணைத்து பல கிசுகிசுக்கள் எழுந்தன. அந்த சமயத்தில் விஜய் திருமணம் ஆகியிருந்தது. குழந்தையும் பிறந்து விட்டது. எனவே, இருவரும் கிட்டத்தட்ட 15 ஆண்டுகளாக எந்த படத்திலும் நடிக்காமல் இருந்தனர். கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ‘லியோ’ திரைப்படம் வெளியானது. இந்த படத்தில் இருவரும் கணவன் மனைவியாக நடித்திருந்தனர்.
லியோ படத்தில் விஜய்க்கும் த்ரிஷாவிற்கும் முத்தக்காட்சி இருந்தது, கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, இருவரும் வெளிநாட்டில் ஷாப்பிங் சென்ற போட்டோ லீக் ஆகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. விஜய் மனைவி சங்கீதாவும், லண்டனில் செட்டில் ஆனதாக விஷயம் கசிந்ததால், ஒருவேளை இவர்கள் இருவருக்குள் நட்பை தாண்டிய உறவு இருக்குமோ என்று பலரும் சந்தேகித்து வந்தனர்.
சில நாட்களுக்கு முன்பு, சங்கீதா விஜய்யிடமிருந்து விவாகரத்து வேண்டும் என்று மனுதாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், விஜய்க்கு வேறு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாகவும், அதை தான் 2021ல் கண்டு பிடித்த போது அதனை கத்தரிப்பதாக கூறிவிட்டு தொடர்ந்து அந்த உறவில் இருந்ததாகவும் குற்றம் சாட்டியிருந்தார். அந்த நடிகை, தன் கணவருடன் இருக்கும் புகைப்படங்களை பதிவிடுவதை விஜய் ஆதரிப்பதாகவும், இந்த பிரச்சனையை முடிக்க இரு முறை பேச்சுவார்த்தைக்கு முயன்றபோதும அதற்கு அவர் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை என்றும் சங்கீதா தெரிவித்திருந்தார்.
விவாகரத்து பிரச்சனை சர்ச்சை முடிவதற்குள், த்ரிஷாவுடன் ஒரு திருமண விழாவில் விஜய் ஒன்றாக கலந்து கொண்டார். இதனால், இருவரும் காதலிப்பதாக பலரும் கூறி வருகின்றனர். இருப்பினும், இவர்கள் இருவரும் தங்களுக்குள் என்ன உறவு என்பதை இன்னும் வெளியில் சொல்லவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பொறுப்பு துறப்பு: மேற்கூறிய தகவல்கள், இணையத்தில் இருந்த தரவுகளை மட்டுமே வைத்து எழுதப்பட்டது. இந்த செய்தியை ஜீ தமிழ் நியூஸ் (ZEE TAMIL NEWS) உறுதிப்படுத்தவில்லை, இதற்கு எங்களின் நிறுவனம் பொறுப்பேற்காது.
மேலும் படிக்க | விரைவில் விஜய் - த்ரிஷா திருமணம்? த்ரிஷாவின் தாயார் கொடுத்த ஹிண்ட்! என்ன தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | பெரிய சிக்கலில் ஜனநாயகன் திரைப்படம்! சென்சார் மறுஆய்வு முடிந்ததும் வந்த புது பிரச்சனை..
