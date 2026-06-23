/பிரேக்கப்பா? Never! விஜய் பிறந்தநாளுக்கு... மிட்நைட்டில் திரிஷா கொடுத்த சர்ப்ரைஸ்!

Trisha birthday wish for CM Vijay: முதலமைச்சர் விஜய் நேற்று (ஜூன் 22) அவரது 52வது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார். இந்நிலையில், விஜய்க்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்து நடிகையும் அவரது தோழியுமான திரிஷா இன்று (ஜூன் 23) அவரது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
குறிப்பாக, முதலமைச்சர் விஜய்யின் முன் 5 பிறந்தநாள் கேக்கள் இருக்க, விஜய்க்கு அருகே திரிஷா அமர்ந்திருக்கும் புகைப்படத்தையும் திரிஷா அவரது பதிவில் பதிவிட்டுள்ளார். மேலும் அவரது பதிவில், "அனைத்தையும் அர்த்தமுள்ளதாக்கும் நபருக்கு, பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்" என குறிப்பிட்டுள்ளார். விஜய் பிறந்தநாளில் நள்ளிரவு 12 மணிக்கு எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
விஜய் அவரது 52வது பிறந்தநாளை நேற்று கொண்டாடினார். அவருக்கு அரசியல் தலைவர்கள், அமைச்சர்கள், திரை கலைஞர்கள், பிரபலங்கள், அதிகாரிகள் என பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்தனர். அவரது ரசிகர்கள், தொண்டர்கள், பொதுமக்கள் ஆகியோர் சமூக வலைதளங்கள் மூலமாகவும் தங்களின் வாழ்த்துகளை பகிர்ந்து வந்தனர்.
அந்த வகையில், முதலமைச்சர் விஜய்க்கு அவரின் தோழி திரிஷாவிடம் இருந்து பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் வரவில்லை என நெட்டிசன்கள் பலரும் சமூக வலைதளங்களில் பேசி வந்தனர். விஜய்யின் பிறந்தநாள்களுக்கு கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தனது சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வரும் திரிஷா இந்தாண்டு வாழ்த்து தெரிவிக்காதது பெரிதும் கவனிக்கப்பட்டது.
இந்தச் சூழலில், நடிகை திரிஷா முதலமைச்சர் விஜய்யை இன்ஸ்டாகிராமில் Unfollow செய்துவிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின. அதுமட்டுமின்றி, அவர்களுக்கு இடையே பிரச்னை என்றும் அவர்களின் நட்பில் விரிசல் ஏற்பட்டுவிட்டதாகவும் தகவல்கள் பரவின.
அதன் காரணமாகவே திரிஷா, விஜய்க்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவிக்கவில்லை என பலரும் பேசி வந்தனர். ஆனால், ஒரே ஒரு பதிவை போட்டு திரிஷா ஒட்டுமொத்த வதந்திகளையும் உடைத்திருக்கிறார் என்றே சொல்ல வேண்டும்.
To the person who makes it all worth itJune 23, 2026
திரிஷா வெளியிட்டுள்ள அந்த புகைப்படத்தில், திரிஷாவை விஜய் அன்புடன் பார்ப்பதும், விஜய்யின் முன் 5 கேக்குகள் இருப்பதும், அவற்றை பார்த்து விஜய் முகத்தில் ஒளிமயமான புன்னகை இருப்பதையும் பார்க்க முடிகிறது. இந்த புகைப்படம் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
விஜய் மற்றும் திரிஷா ஆகியோர் இணைந்து இதுவரை கில்லி (2004), திருப்பாச்சி (2005), ஆதி (2006), குருவி (2008), லியோ (2023) என ஐந்து திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். விஜய்க்கு கடைசியாக ரிலீஸ் ஆன The Greatest Of All Time திரைப்படத்தில் ஒரு பாடலில் திரிஷா, விஜய்யுடன் இணைந்து நடனமாடியிருந்தார். இதன்மூலம், விஜய் - திரிஷா இடையே நீண்டநாள் நட்பு நீடிக்கிறது என்பதை புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.
விஜய் மற்றும் திரிஷா ஆகியோர் காதலில் இருப்பதாக பரவலாக சமூக வலைதளங்களில் பேசப்பட்டாலும், இதுகுறித்து அவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது. அதேநேரத்தில், விஜய்யிடம் இருந்து விவாகரத்து கோரி அவரது மனைவி சங்கீதா செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்திருப்பதும் இங்கு கவனிக்கத்தக்கது.