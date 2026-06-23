Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /பிரேக்கப்பா? Never! விஜய் பிறந்தநாளுக்கு... மிட்நைட்டில் திரிஷா கொடுத்த சர்ப்ரைஸ்!

பிரேக்கப்பா? Never! விஜய் பிறந்தநாளுக்கு... மிட்நைட்டில் திரிஷா கொடுத்த சர்ப்ரைஸ்!

CM Vijay - Trisha : முதலமைச்சர் விஜய்யின் பிறந்தநாளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து நடிகை திரிஷா இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். மேலும், 5 கேக்களுடன் விஜய்யும் திரிஷாவும் அமர்ந்திருக்கும் புகைப்படத்தையும் திரிஷா பதிவிட்டுள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 23, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:32 PM IST
பிரேக்கப்பா? Never! விஜய் பிறந்தநாளுக்கு... மிட்நைட்டில் திரிஷா கொடுத்த சர்ப்ரைஸ்!
Image Credit: Image Credit : Trisha birthday wish for CM Vijay | Image Source : Instagram/@trishakrishnan

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
பிரேக்கப்பா? Never! விஜய் பிறந்தநாளுக்கு... மிட்நைட்டில் திரிஷா கொடுத்த சர்ப்ரைஸ்!
CM Vijay50 min ago
2
Ravi mohan2 hrs ago
3
thiruchendur2 hrs ago
4
EPFO2 hrs ago
5
Puducherry2 hrs ago