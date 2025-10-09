English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

த்ரிஷாவுக்கு டும் டும் டும்? பஞ்சாப் மாப்பிள்ளையா.. வைரலாகும் செய்தி!

Trisha Krishnan: பிரபல நடிகை த்ரிஷா பஞ்சாப்பை சேர்ந்த ஒருவரை திருமணம் செய்துக்கொள்ள இருப்பதாக தகவல்கள் பரவி வருகிறது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 9, 2025, 11:56 PM IST

Trisha Krishnan: தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவரான த்ரிஷா கிருஷ்ணன் 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழ் திரைப்பட உலகில் கதாநாயகியாக விளங்கி வருகிறார். 1999 இல் 'ஜோடி' என்ற படத்தின் மூலமாக அறிமுகமான இவர், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் ஹிந்தி படங்களில் தன் திறமையை நிரூபித்து, இளம் நடிகைகளை சவால் விடும் வகையில் நடித்து வருகிறார்.

திரை பயணம்

சென்னையில் பிறந்த த்ரிஷா மாடலிங்கில் தொடங்கி, மிஸ் சேலம் மற்றும் மிஸ் சென்னை போன்ற போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றார். 2001-ல் மிஸ் இந்தியா போட்டியில் "பியூட்டிஃபுல் ஸ்மைல்" விருது பெற்ற இவர், தெலுங்கு படங்களில் 'உன் மனசு எனக்கு தெரியும்' மூலம் ரசிகர்களை ஈர்த்தார். பின்னர் பல படங்களில் நடித்து வருகிறார், கடந்த காலத்தில் வாய்ப்புகள் குறைந்த போது தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு கவனம் செலுத்த திரும்பினார்.

தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பின்னணிகள்

த்ரிஷாவுக்கு திருமண நிச்சயதார்த்தம் செய்திருந்த போதிலும், சில காரணங்களால் அது ரத்தானது. பின்னர் மீண்டும் திரும்பி திரையுலகில் 'பொன்னியின் செல்வன்', 'தி கோட்' போன்ற முன்னனி நடிகர்களின் படங்களில் நடித்து, மீண்டும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.

வதந்திகள் 

இந்த நிலையில் கடந்த சில வருடங்களாக தளபதி விஜய்யுடன் கூடிய காதல் வாழ்வு பற்றிய பல வதந்திகள் பரவும் நிலையில், அவரது இன்ஸ்டாகிராம் பதிவில் நட்பு போல தோன்றிய உறவுகளையும் தவறாக பார்ப்பவர்கள் உள்ளனர் என்ற கருத்தை வெளிப்படுத்தினார். கீர்த்தி சுரேஷ் திருமணத்தில் இருவரும் ரகசியமாக கலந்துகொண்டதாகவும், விஜய் விவாகரத்து செய்ய உள்ளதாகவும் செய்திகள் வந்ததும் இந்த வதந்திகளுக்கு ஆதாரங்களாக சேர்க்கப்பட்டன.

பஞ்சாப் மாப்பிள்ளையா?

சமூக வலைத்தளங்களில், த்ரிஷா விரைவில் அவர் பிறந்த ஊரான பஞ்சாப் மாநிலத்தில் உள்ள சண்டிகரைச் சேர்ந்த ஒரு தொழிலதிபருடன் திருமணம் செய்ய ஒப்புக் கொடுத்தார் என்றும், அவர் ஆஸ்திரேலியாவில் வணிகம் செய்து வருகிறார் என்றும் தகவல் பரவுகிறது. இருவரின் குடும்பங்களும் நெருக்கமாக இருப்பதால், பெரியவர்கள் இந்த திருமணத்தை  ஏற்றுக் கொண்டு முன்னெடுக்கின்றனர் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

த்ரிஷா கிருஷ்ணனின் திரைபணியும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையும் இப்பொழுது முக்கிய மாற்றங்களின் முன்னிலையாக உள்ளது. இந்த தகவல்கள் சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலாக பரவிக்கொண்டிருப்பதோடு, த்ரிஷாவின் பதிலைப் பெற்ற பிறகு அதிகாரப்பூர்வமான உறுதி கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

