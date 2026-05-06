த்ரிஷாவின் சொத்துகள்: சென்னையில் பங்களா.. ஆடம்பர கார்கள்! அடேங்கப்பா இத்தனை கோடியா..

Trisha Krishnan Net Worth : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக வலம் வருபவர், த்ரிஷா. இவருடைய பிறந்தநாள் சமீபதில் முடிந்தது. அன்றைய நாளில்தான், தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியும் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. இதையடுத்து, த்ரிஷாவிற்கு பலரும் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்ததாேடு, இந்த நாளில் இன்னொரு செலிப்ரேஷனும் இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டிருந்தனர். இதையடுத்து, விஜய்யின் வெற்றியை ஏன் அனைவரும் த்ரிஷாவை செலிப்ரேட் செய்ய சொல்கிறார்கள் என்கிற கேள்வி அனைவரிடமும் இருந்தது.
த்ரிஷாவின் பிறந்தநாளன்று தவெக வெற்றி!
கடந்த ஏப்ரல் 23ஆம் தேதியன்று தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்து முடிந்தது. இதன் முடிவுகள் மே 4ஆம் தேதி வெளியானது. அன்றைய தேதியில்தான் தமிழ் நடிகை த்ரிஷாவிற்கும் பிறந்தநாள் ஆகும். இந்த நாளில், ஒரு புறம் தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலானோர் விஜய்யின் இந்த வெற்றியை கொண்டாட, இன்னும் சிலர் த்ரிஷாவிற்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து பதிவிட்டனர்.
இரட்டிப்பு வாழ்த்து தெரிவித்த பிரபலங்கள்!
தமிழ் திரையுலக பிரபலங்களும், த்ரிஷாவின் நண்பர்களுமான செலிப்ரிட்டிகள் பலர் த்ரிஷாவின் பிறந்தநாளுக்கு இரட்டிப்பு வாழ்த்துகளை தெரிவித்திருந்தனர். நடிகை லக்ஷமி மஞ்சு, த்ரிஷாவிற்கு தெரிவித்திருந்த வாழ்த்து பதிவில், “அழகி த்ரிஷாவிற்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். பிறந்தநாளை கொண்டாட எப்படிப்பட்ட நாள் இது! இந்த யுனிவர்ஸ் உனக்காக பெரிய வெற்றியை பிறந்தநாள் பரிசாக கொடுத்துள்ளது. டபுள் செலிப்ரேஷன் இன்னிக்கு இருக்கு” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். அதே சமயத்தில், நடிகை சார்மி மற்றும் அவரது கணவரும் இயக்குநருமான பூரி ஜெகன்நாத், ”உனது ஸ்பெஷலான நாளில், ஸ்பெஷலான செலிப்ரேஷன் இருக்கு. நீ அதிர்ஷ்டக்காரி. உனது இந்த பிறந்தநாள் வரலாற்று புத்தகத்தில் பதிவு செய்யப்படும்” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இவர்கள் மட்டுமன்றி, ராதிகா சரத்குமாரும் த்ரிஷாவின் பிறந்தநாள் பரிசு இன்ஸ்டா ஸ்டோரியில் “என்னவொரு பிறந்தநாள் பரிசு” என்று பதிவு செய்திருந்தார்.
த்ரிஷாவின் சொத்து மதிப்பு!
நடிகை த்ரிஷா, கிட்டத்தட்ட 22 வருடங்களுக்கும் மேலாக தமிழில் லீடிங்கில் இருக்கும் ஹீரோயினாக இருக்கிறார். பள்ளியில் படிக்கும் பாேதே, மிஸ் சென்னை பட்டம் பெற்று பின்பு மாடலிங் துறைக்குள் நுழைந்தார். பின்பு அவருக்கு மெதுமெதுவாக பட வாய்ப்புகள் கிடைத்தது. பின்னர் இப்போது South Queen எனும் அந்தஸ்து வரும் அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளார். இவரது சொத்து மதிப்பு குறித்த விவரங்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.
த்ரிஷாவிற்கு தற்போது சுமார் ரூ.85 கோடி வரை சொத்து மதிப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவை அவர் தனது படத்திற்கு வாங்கிய சம்பளங்களில் இருந்து சேர்த்தவை என கூறப்படுகிறது. இவர், ஒரு படத்திற்கு கிட்டத்தட்ட 5 கோடி வரை சம்பளம் வாங்குவதாகவும், அவரது சென்னையில் இருக்கும் பங்களா வீடு சுமார் ரூ.10-12 கோடி வரை மதிப்பிருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. த்ரிஷா, ஹைதராபாத்தில் ஒரு நிலம் வைத்திருப்பதாகவும் இதன் மதிப்பு ரூ.6-7 கோடி வரை இருக்கும் எனவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. த்ரிஷா, மெர்சிடீஸ் பென்ஸ், BMW 5 சீரிஸ், ரேஞ்ச் ரோவர் உள்ளிட்ட பல லட்சம் மதிப்புள்ள கார்களை சொந்தமாக வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
எந்த படங்களிலும் கமிட் ஆகாத த்ரிஷா!
நடிகை த்ரிஷா, கடந்த சில மாதங்களாக எந்த படத்திலுமே கமிட் ஆகாமல் இருக்கிறார். கடைசியாக அவர் நடித்த கருப்பு திரைப்படம் மட்டும் இன்னும் ரிலீஸிற்கு ரெடியாக இருக்கிறது. இந்த சமயத்தில், அவர் வேறெந்த படங்களிலும் கமிட் ஆகாமல் இருக்கிறார். இதனால், அவர் அரசியலில் நுழைவாரோ என்கிற கேள்வி பலருக்கும் எழுந்துள்ளது. இருப்பினும் த்ரிஷா தனக்கு அரசியலில் ஆர்வம் இருப்பதாக எங்கும் குறிப்பிடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்..LIK to வாழா 2-எந்த படத்தை எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?
மேலும் படிக்க | கடைசி வரை நிறைவேறாமல் போன ஆர்.பி.செளத்ரியின் ஆசை! விஜய்தான் காரணம்..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ