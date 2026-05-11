கோடிகளில் புரளும் த்ரிஷா: தற்போதைய சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா?

தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சராக தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் பொறுப்பேற்றுள்ளார். அரசியலில் விஜய் ஒருபுறம் தீவிரமாக பயணிக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில், மறுபுறம் அவருக்கும் நடிகை த்ரிஷாவுக்கும் இடையேயான நட்பு குறித்து சமூக வலைதளங்களில் பல விவாதங்கள் எழுந்து வருகின்றன. விஜய்யின் பதவியேற்பு விழாவில் த்ரிஷா கலந்து கொண்டு ஆனந்த கண்ணீர் வடித்த வீடியோ வைரலானதை தொடர்ந்து, தற்போது த்ரிஷாவின் சொத்து மதிப்பு, அவர் வாங்கும் சம்பளம் மற்றும் அவர் வைத்துள்ள சொகுசு கார்களின் விவரங்கள் இணையத்தில் ட்ரெண்டாகி வருகின்றன.
மேலும் படிக்க | காதலை சொல்லாமல் சொன்ன த்ரிஷா! விஜய் பதவியேற்பு விழா சம்பவம்..இதை பார்த்தீங்களா?
தென்னிந்தியாவின் நம்பர் 1 நடிகை த்ரிஷா
1999ம் ஆண்டு ஜோடி திரைப்படத்தில் ஒரு சிறிய கதாபாத்திரத்தின் மூலம் கோலிவுட்டில் அறிமுகமான த்ரிஷா கிருஷ்ணன், கடந்த 24 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழ், தெலுங்கு என தென்னிந்திய திரையுலகில் முன்னணி நாயகியாக வலம் வருகிறார். இளம் நடிகைகள் பலரும் சினிமாவுக்குள் நுழைந்தாலும், இன்றுவரை முன்னணி நடிகர்களின் முதல் தேர்வாகத் த்ரிஷாவே இருந்து வருகிறார். குறிப்பாக, பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் மாபெரும் வெற்றிக்கு பிறகு அவரது மார்க்கெட் மளமளவென உயர்ந்துள்ளது.
தற்போது 43 வயதாகும் த்ரிஷா திருமணம் செய்துகொள்ளாமல் தனது தாயார் உமா மற்றும் பாட்டியுடன் வசித்து வருகிறார். விஜய்யுடன் இணைந்து பல பிளாக்பஸ்டர் படங்களில் நடித்துள்ள இவர், கடைசியாக விஜய் நடிப்பில் வெளியான லியோ படத்திலும் அவருக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார்.
த்ரிஷாவின் சொத்து மதிப்பு மற்றும் சம்பளம்
தென்னிந்தியாவிலேயே அதிக சம்பளம் வாங்கும் நடிகைகளில் ஒருவரான த்ரிஷா, ஒரு திரைப்படத்திற்கு சுமார் 3 முதல் 4 கோடிகள் வரை சம்பளம் பெறுகிறார். லியோ படத்திற்காக அவருக்கு அதிகபட்சமாக 5 கோடி ரூபாய் சம்பளம் வழங்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. திரைப்படங்கள் தவிர்த்து, விளம்பரங்கள் மற்றும் பிராண்ட் எண்டார்ஸ்மென்ட் மூலமாகவே ஆண்டுக்கு சுமார் 9 கோடி ரூபாய் வரை அவர் சம்பாதிக்கிறார்.
தகவல்களின்படி, நடிகை த்ரிஷாவின் தற்போதைய மொத்த சொத்து மதிப்பு சுமார் 85 கோடி ரூபாய் ஆகும். ரியல் எஸ்டேட் துறையிலும் அவர் பல கோடிகளை முதலீடு செய்துள்ளார். சென்னையில் அவருக்கு சொந்தமாக 10 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஒரு சொகுசு பங்களா உள்ளது. அதேபோல ஹைதராபாத்திலும் சுமார் 6 முதல் 7 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பிரம்மாண்ட வீடு அவருக்கு இருக்கிறது.
மேலும் படிக்க | குஷியுடன் விஜய் பதவியேற்புக்கு வந்த த்ரிஷா.. சங்கீதாவும் பங்கேற்பு.. அடடா!
த்ரிஷாவின் கார் கலெக்ஷன்
சொகுசு பங்களாக்கள் ஒருபுறம் இருக்க, த்ரிஷாவுக்கு விலையுயர்ந்த கார்கள் என்றால் மிகவும் பிடிக்கும். அவர் பயன்படுத்தும் கார் கலெக்ஷனின் மொத்த மதிப்பு மட்டுமே சுமார் 3 முதல் 4 கோடி ரூபாய் என்று கூறப்படுகிறது.
Mercedes-Benz S-Class: த்ரிஷாவிடம் உள்ள சொகுசு கார்களிலேயே அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் இந்த காரின் மதிப்பு சுமார் 80 லட்சம் ரூபாய்.
BMW 5 Series: பல முன்னணிப் பிரபலங்கள் பயன்படுத்தும் இந்த கார் த்ரிஷாவிடமும் உள்ளது. இதன் விலை தோராயமாக 75 லட்சம் ரூபாய்.
Range Rover Evoque: பயணங்களுக்கு வசதியான ரேஞ்ச் ரோவர் எவோக் மாடல் காரையும் த்ரிஷா வைத்துள்ளார். இதன் மதிப்பு சுமார் 60 லட்சம் ரூபாய் ஆகும்.
BMW Regal: இது தவிர சுமார் 5 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பிஎம்டபிள்யூ ரீகல் என்ற விலையுயர்ந்த கார் ஒன்றும் அவரிடம் இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மேலும் படிக்க | த்ரிஷா எடுத்த புது அவதாரம்! கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காத ரசிகர்கள்..
|காரின் பெயர் (மாடல்)
|தோராயமான விலை
|Mercedes-Benz S-Class
|ரூ. 80 லட்சம்
|BMW 5 Series
|ரூ. 75 லட்சம்
|Range Rover Evoque
|ரூ. 60 லட்சம்
|BMW Regal
|ரூ. 5 கோடி
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. நடிகை த்ரிஷாவின் மொத்த சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு?
ஊடகங்களில் வெளியான தகவல்களின்படி, நடிகை த்ரிஷாவின் தோராயமான மொத்த சொத்து மதிப்பு சுமார் 85 கோடி ரூபாய் ஆகும்.
2. த்ரிஷா ஒரு திரைப்படத்திற்கு எவ்வளவு சம்பளம் பெறுகிறார்?
தென்னிந்தியாவின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவரான த்ரிஷா, ஒரு திரைப்படத்திற்குச் சுமார் 3 கோடி முதல் 5 கோடி ரூபாய் வரை சம்பளமாகப் பெறுகிறார்.
3. விஜய் பதவியேற்பு விழாவில் த்ரிஷா பங்கேற்றாரா?
ஆம், சென்னை நேரு உள்விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்ற முதலமைச்சர் விஜய்யின் பதவியேற்பு விழாவில் நடிகை த்ரிஷா தனது தாயாருடன் நேரில் கலந்துகொண்டார்.