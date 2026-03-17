விரைவில் விஜய் - த்ரிஷா திருமணம்? த்ரிஷாவின் தாயார் கொடுத்த ஹிண்ட்! என்ன தெரியுமா?

Trisha Vijay Wedding Rumor : தமிழ் சினிமாவில், திரையில் பார்க்கும் போது பலருக்கு பிடித்த ஜோடியாக இருப்பது, விஜய் - த்ரிஷா. படங்களில் ஜோடியாக நடித்த இவர்கள், உண்மை வாழ்க்கையிலும் ஜோடி ஆவார்கள் என்பதை யாரும் நினைத்து பார்க்கவில்லை. காரணம், விஜய் ஏற்கனவே திருமணம் ஆனவர்.
விஜய் - சங்கீதா விவாகரத்து:
நடிகராக மட்டும் இருந்த விஜய், இப்போது தமிழ்நாட்டின் முக்கிய கட்சியாக உருவெடுத்து வரும் தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் தலைவர் ஆவார். கிட்டத்தட்ட 32 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் திரையுலகில் முக்கிய இடத்தில் இருந்த இவர், திடீரென தான் முழு நேர அரசியல் பணிகளில் ஈடுபட போவதாகவும் சினிமாவில் நடிக்கப்போவதில்லை என்றும் அறிவித்து விட்டார். இதுவே அவரது ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுக்க, அதை விட பேரதிர்ச்சி தரும் பல விஷயங்கள், அவர் அரசியலுக்கு வந்த பிறகுதான் நடந்தது.
விஜய்க்கும், லண்டன் வாழ் இலங்கை தொழிலதிபர் சொர்ணலிங்கத்தின் மகள் சங்கீதாவிற்கும் 1999 ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. இவர்களுக்கு ஜேசன் சஞ்சய் மற்றும் திவ்யா சாஷா என இரு பிள்ளைகள் உள்ளனர். கிட்டத்தட்ட 26 ஆண்டுகால திருமண வாழ்க்கைக்கு பிறகு, சங்கீதா விஜயிடமிருந்து தனக்கு விவாகரத்து வேண்டி கடந்த மாதம் மனுதாக்கல் செய்திருந்தார்.
வேறு நடிகையுடன் தொடர்பு..
சங்கீதா, தனது விவாகரத்து மனுவில் விஜய்க்கு வேறு ஒரு பிரபல நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதை, தான் 2021ஆம் ஆண்டில் கண்டுபிடித்ததாகவும் அதை பற்றி கேட்ட போது, தான் அந்த உறவை முறித்து கொள்வதாக கூறிவிட்டு விஜய் அதை தொடர்ந்ததாகவும் சங்கீதா குற்றம் சாட்டியிருந்தார். கூடவே, தன்னை சுதந்திரமாக செயல்பட விடாமல் விஜய் கட்டுப்படுத்தியதாகவும், சென்னை நீலாங்கரை வீட்டில் தன்னை தங்க அனுமதிக்கவில்லை என்றும் கூறினார். தனக்கும் அந்த வீட்டில் சம உரிமை இருப்பதாக தெரிவித்திருந்தார்.
விஜய்யுடன் எடுத்த புகைப்படங்களை அந்த குறிப்பிட்ட நடிகை சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடுவதாகவும் இதை விஜய் ஆதரிப்பதாகவும் சங்கீதா தனது மனுவில் தெரிவித்திருந்தார். சங்கீதா இப்படி விவாகரத்து மனு தாக்கல் செய்த சில நாட்களில், விஜய் ஒரு திருமண விழாவில் த்ரிஷாவுடன் கலந்து கொண்டார். அதுவும் இருவரும் ஒரே நிற உடையணிந்து கலந்து கொண்டனர். ஏற்கனவே விஜய்யும் த்ரிஷாவும் வெளிநாடு சென்ற போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் வைரலானதால் இவர்களுக்குள் நட்பை மீறிய உறவு இருப்பதாக பலரும் சந்தேகித்தனர். அந்த சந்தேகத்தை இந்த சம்பவம் மேலும் உறுதி படுத்தும் வகையில் இருந்தது.
இருவருக்கும் திருமணமா? த்ரிஷாவின் அம்மா செயல்:
சமீபத்தில், சமூக வலைதளங்களில் “விஜய்க்கும் த்ரிஷாவிற்கும் விரைவில் திருமணம்” என்கிற பதிவு ஒன்று வைரலாகி வந்தது. இதனை, த்ரிஷாவின் தாயாரான உமா லைக் செய்ததாக தெரிகிறது. இதனால் பலரும், “இருவருக்கும் விரைவில் திருமணம் நடக்கப்போவதை தான் இவர் இப்படி ஹிண்ட் கொடுக்கிறாரா என்று கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். இருப்பினும் இதை உறுதிப்படுத்தும் வகையிலான எந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியை தொடங்கிய புதிதில் அதில் த்ரிஷா முக்கிய பொறுப்பாளராக இருப்பார் என்றும், அவருக்கு முக்கிய பதவி ஒன்று வழங்கப்படும் என்றும் பேச்சு அடிப்பட்டது. இதனை, த்ரிஷாவின் தாயார் உமா முற்றிலுமாக மறுத்தார். தன் மகள் த்ரிஷாவிற்கும் அந்த கட்சிக்கும் சம்மந்தம் இல்லை என்று தெரிவித்தார். அதே போல, இந்த தகவலும் பொய்யாக இருந்தால் அவரே அதனை மறுப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
த்ரிஷா சர்ச்சைகள்:
விஜய்யுடன் த்ரிஷா வெளிவந்ததில் இருந்து, அவர் மீதான சர்ச்சைகளும் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. சமீபத்தில், நடிகர் பார்த்திபன் சமீபத்தில் ஒரு மேடையில் த்ரிஷா குறித்து பேசினார். ‘இந்த குந்தவையை வீட்டிலேயே குந்த வைப்பது நல்லது’ என்று அவர் கூறிய வீடியோ பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, த்ரிஷா பார்த்திபனின் பெயரை குறிப்பிடாமல் அவருக்கு கண்டனம் தெரிவித்தார். பார்த்திபன், இப்படி த்ரிஷா பதிவிடுவார் என தெரிந்திருந்தால், நான் மன்னிப்பே கேட்டிருக்க மாட்டேன் என்று தெரிவித்திருந்தார். இது குறித்து தனியாக ஒரு வீடியாேவே வெளியிட்டு பேசியிருந்தார்.
என்ன செய்கிறார் விஜய்?
விஜய்யின் கடைசி படமான ஜனநாயகன், சென்சார் பிரச்சனையால் இன்னும் வெளியாகாமல் இருக்கிறது. சட்டமன்ற தேர்தலில் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக நிற்கும் விஜய், அதற்கான பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார். சமீபத்தில் கரூர் விவகாரம் தொடர்பாக டெல்லியில் சிபிசிஐடி விசாரணை நடத்தப்பட்டது. இதையடுத்து, அவரது ஜனநாயகன் படத்தை மறு ஆய்வு செய்ய சென்சார் குழு முடிவெடுத்துள்ளது. இதற்கான ஸ்கிரீனிங் இன்று நடைபெறுகிறது.
