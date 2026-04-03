விஜய்க்கு த்ரிஷா வைத்த செல்லப்பெயர்! என்ன தெரியுமா? போன்ல இப்படி சேவ் பண்ணியிருப்பாங்க..

Trisha Nickname To Vijay : தமிழ்நாட்டின், பெரும் அரசியல் கட்சியாக உருவாகி வருகிறது தமிழக வெற்றிக்கழகம். தமிழ் திரையுலகின் பிரபல நடிகராக இருந்த விஜய், இந்த கட்சியின் தலைவராக பொறுப்பேற்று இரண்டு ஆண்டுகளாகிவிட்டது. இதன் பிறகு தான் சினிமாவில் நடிக்க மாட்டேன் என்றும் அவர் கூறிவிட்டார். ஒரு பக்கம் அவர், அரசியல் களப்பணிகளில் ஈடுபட இன்னொரு பக்கம் அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்த பல சர்ச்சைகள் எழுந்துள்ளன.
விஜய் த்ரிஷா பந்தம்:
விஜய்யும் த்ரிஷாவும் முதன்முதலில் சேர்ந்து நடித்திருந்த படம், கில்லி. இந்தப் படத்தில் இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே பெரிதாக காதல் காட்சிகள் இருக்காது, இருப்பினும் இவர்களது ஜோடி பலருக்கும் பிடித்திருந்தது. இதைத்தொடர்ந்து இருவரும் மீண்டும், திருப்பாச்சி, ஆதி, குருவி உள்ளிட்ட படங்களில் இணைந்தனர்.
சில காரணங்களினால், விஜய்யும் த்ரிஷாவும் 15 ஆண்டுகள் எந்த படத்திலும் சேர்ந்து நடிக்கவில்லை. ஆனால் 2023 ஆம் ஆண்டில் வெளியான லியோ திரைப்படம் மூலம் இருவரும் மீண்டும் இணைந்து நடித்தனர். இந்த திரைப்படம் ஹிட் அடித்ததை தாெடர்ந்து, இவர்கள் இருவரும் டேட்டிங் செய்து வருவதாக ஒரு தகவல் இணையத்தில் வைரலானது. இருவரும் வெளிநாட்டில் ஷாப்பிங் செல்வது போல அந்த புகைப்படத்தில் வெளியான காட்சி இடம் பெற்றிருந்தது.
பகீர் கிளப்பிய விவாகரத்து மனு!
விஜய்க்கும் த்ரிஷாவிற்கும் இருக்கும் உறவு குறித்து இணையத்தில் தகவல்கள் பரவினாலும், அதை யாரும் நம்ப தயாராக இல்லை. இந்த சமயத்தில்தான், விஜய் மனைவி சங்கீதாவின் விவாகரத்து மனு தாக்கல் செய்தார். 1999ல் திருமணம் செய்த விஜய்க்கும் சங்கீதாவிற்கும் ஜேசன் சஞ்சய் மற்றும் திவ்யா சாஷா என இரு பிள்ளைகள் இருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், தானும் விஜய்யும் 2021ஆம் ஆண்டு முதல் பிரிந்து வாழ்ந்து வருவதாகவும், விஜய்க்கு வேறு ஒரு பிரபல நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாகவும் சங்கீதா, தனது விவாகரத்து மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார். அந்த பிரபல நடிகை, விஜய்யுடன் எடுத்த புகைப்படங்களை சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடுவதாகவும், அதனை விஜய் ஆதரிப்பதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியிருந்தார். நடிகையுடனான உறவை முறித்துக்கொள்வதாக கூறிவிட்டு, அவருடன் உறவை தொடர்ந்ததாகவும், இதனால் தாங்கள் பிரிந்து வாழ்ந்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
விஜய்க்கு த்ரிஷா வைத்த செல்லப்பெயர்!
தொடர்ந்து ஐந்து திரைப்படங்களில் ஒன்றாக நடித்த த்ரிஷா - விஜய் குறித்த கிசுகிசுக்களுக்கு தீனி போட்டார் போல, சங்கீதாவின் விவாகரத்து மனு இருந்தது. தற்போது, த்ரிஷா கொடுத்திருந்த பழைய பேட்டி ஒன்று இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அந்த பேட்டியில், கில்லி சமயத்தில் விஜய்யை நாங்கள் அனைவரும் சீட்டா என்று அழைப்போம் என த்ரிஷா கூறியிருந்தார். அதற்கு காரணம் அவர் சீட்டா ஜாக்கெட் போட்டிருப்பாராம். அதே சமயத்தில், தனது போனில் விஜய்யின் பெயரை அவர் V என்று பதிவு செய்திருப்பேன் என்று கூறியிருக்கிறார்.
த்ரிஷாவிற்கு விஜய் வைத்த செல்லப்பெயர்!
விஜய்யும், த்ரிஷாவை முழு பெயர் சொல்லி அழைக்க மாட்டாராம். தான் நடித்த படங்களுக்கு கிடைக்கும் வரவேற்பு மற்றும் விமர்சனங்கள் பற்றி, த்ரிஷா ஒருமுறை நேர்காணலில் பேசினார். அப்போது, தான் எந்த படங்களில் நடித்திருந்தாலும், அதை விஜய் பார்த்துவிட்டால் “குட் ஜாப் த்ரிஷ்” என்று தனக்கு மெசேஜ் போடுவார் என்று கூறியிருந்தார்.
தீனி போட்ட புகைப்படங்கள்:
விஜய்யிடமிருந்து விவாகரத்து வேண்டும் என்று சங்கீதா விவாகரத்து மனு கொடுத்த பிறகு, அதற்கு மறு நாளே விஜய்யும் த்ரிஷாவும் ஒரே நிற ஆடையில் ஒரு திருமண விழாவில் கலந்து கொண்டனர். அது இன்னும், பல சர்ச்சைகளுக்கு வழிவகுத்தது. இதற்கு முந்தையதாக விஜய்யின் மூன்று பிறந்தநாளிற்கு த்ரிஷா, தனது இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தில் அவருடன் எடுத்த புகைப்படத்தை பகிர்ந்து வாழ்த்துகளை தெரிவித்திருக்கிறார். அதில் ஒன்று, லியோ படத்தின் வேலைகளின் போது பதிவிடப்பட்டது. “இருவரும் ஒரே படத்தில் தானே நடிக்கின்றனர்” என்பதால் யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் வரவில்லை. அடுத்தடுத்த பிறந்தநாள் பதிவுகளில் கேப்ஷன், புகைப்படம், பாடல்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் பர்சனலாக இருந்தது. இதனால், ஒருவேளை இணையத்தில் வலம் வரும் கிசுகிசுக்கள் உண்மையாக இருக்குமோ என்கிற சந்தேகம் அனைவருக்கும் எழ ஆரம்பித்தது. இவர்கள் இருவரும், இன்னும் தங்கள் உறவு குறித்து பொதுவெளியில் எதுவும் குறிப்பிடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : விஜய் சினிமாவை ஏன் விட்டு விலகினார்?
பதில் : அரசியலில் முழுமையாக ஈடுபட வேண்டும் என்பதற்காக இனி படங்களில் நடிக்கமாட்டேன் என்று விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
கேள்வி : விஜய் – த்ரிஷா இணைந்து நடித்த முதல் படம் எது?
பதில் : த்ரிஷாவும் விஜய்யும் முதன் முதலில் ஒன்றாக சேர்ந்து நடித்த முதல் படம், கில்லி.
