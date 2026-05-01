  • ‘கருப்பு’ படக்குழுவினர் மீது த்ரிஷா அதிருப்தி? சமீபத்தில் வெளியான சர்ச்சை பதிவு!

Trisha Cryptic Post About Karuppu : விரைவில் வெளியாகப்போகும் ‘கருப்பு’ திரைப்படம் குறித்து த்ரிஷா வெளியிட்டுள்ள பதிவு, சர்ச்சைகளை கிளப்பியுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 1, 2026, 07:22 PM IST
Trisha Cryptic Post About Karuppu : சூர்யா, சமீபத்தில் நடித்திருந்த திரைப்படம் ‘கருப்பு’. இந்த படத்தை ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கியிருக்கிறார். இப்படம், வரும் மே மாதம் வெளியாவதையொட்டி இது குறித்து நடிகை த்ரிஷா தனது எக்ஸ் தள பதிவில் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவு வைரலாகி வருகிறது.

கருப்பு திரைப்படம்:

ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா, ‘கருப்பு’ திரைப்படத்தில் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். கமர்ஷியல் திரைப்படமாக உருவாகி வரும் இந்த படத்தை ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ளது. இந்த படத்தில் சூர்யாவிற்கு ஜோடியாக த்ரிஷா நடித்துள்ளார். கூடவே நட்டி, ஷிவதா, ஆர்.ஜே.பாலாஜி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இது, சூர்யாவின் 45வது படமாகும். இந்த படம், இன்னும் சில தினங்களில் தியேட்டரில் வெளியாக இருக்கிறது.

கருப்பு இசை வெளியீட்டு விழா:

சில தினங்களுக்கு முன்னதாக, கருப்பு திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மதுரையில் நடந்தது. இதில் நடிகர் சூர்யா, படத்தின் இயக்குநர் மட்டும் வில்லன் ஆர்.ஜே.பாலாஜி, பிற முக்கிய நடிகர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர். இதில் ஆர்.ஜே.பாலாஜி சூர்யா குறித்து பேசிய பல விஷயங்கள் இணையத்தில் வைரலானது. ஆர்.ஜே.பாலாஜி த்ரிஷா பற்றி பேசும் போது, “த்ரிஷாவாக இருப்பது அவ்வளவு சாதாரணமான விஷயம் இல்லை” என்று கூறியதும் வைரலானது. இந்த விழாவில் அனைவரும் கலந்து கொண்டாலும், விழாவின் நாயகியான ‘த்ரிஷா ஏன் வரவில்லை?’ என்பது பலருடைய கேள்வியாக இருந்தது. இதற்கு அவர் அழைக்கப்படவில்லையா என்பதும் பலரது எண்ணமாக இருந்தது.

த்ரிஷாவின் கதாப்பாத்திரம்:

நடிகை த்ரிஷா, ‘கருப்பு’ திரைப்படத்தில் ப்ரீத்தி எனும் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார். இந்த கதாப்பாத்திரத்தின் இன்ட்ரோ வீடியோ சமீபத்தில் வெளியாகி வரவேற்பினை பெற்றது. 30 விநாடிகள் வெளியாகியிருந்த அந்த வீடியாேவில் த்ரிஷா வழக்கறிஞராக நடிப்பதும், அவரது கதாப்பாத்திரம் குழந்தைத்தனமாக இருப்பதும் தெரிந்தது. இதை பார்த்த பலரும், இதற்கென்று சில வீடியோக்களை எடிட் செய்து இணையத்தில் பதிவிட்டு வருகின்றனர். 

த்ரிஷாவை மறந்துட்டாங்களா?

த்ரிஷாவின் ‘ப்ரீத்தி இன்ட்ரோ’ வீடியோவை பார்த்த ஒரு ரசிகர், “நான் இந்த படத்தில் த்ரிஷா இருப்பதை மறந்தே போய்விட்டேன். அவர் பார்க்க எவ்வளவு இளமையாக இருக்கிறார் என்பதை பற்றி பேசுவோமா? இவருக்கு வயது ரிவர்ஸில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. அது சரி, த்ரிஷாவுக்கு சூர்யாவுடனான கடைசி படம் எது?” என்று ஒரு ரசிகர் கேட்டிருந்தார்.

இதை ரீ-போஸ்ட் செய்திருக்கும் த்ரிஷா, “நன்றி. நானும் மறந்தே போய்விட்டேன். இந்த முறையாவது ரிமைண்டர் வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொண்டது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இதை பார்த்த ரசிகர்கள், “அப்போ த்ரிஷாவை கருப்பு படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கு கூப்பிட மறந்து விட்டார்களா?” என்று கேட்டு வருகின்றனர். இவரது இந்த பதிவு, மறைமுகமாக அவர் எதையாவது சொல்ல வருகிறாரோ என்ற குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதையடுத்து த்ரிஷா, “Guess My Invite Got Lost In The mail" என்று பதிவிட்டுள்ளார். இதற்கு அர்த்தம், “எனக்கான அழைப்பு மெயிலில் தொலைந்து விட்டதாக நினைக்கிறேன்” என்பதுதான்

த்ரிஷா வெளியிட்ட மறைமுக பதிவு!

த்ரிஷாவிற்கு வரும் மே மாதம் பிறந்தநாள் ஆகும். அதே நாளில்தான், தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் ரிசல்டும் வருகிறது. த்ரிஷாவின் நெருங்கிய நண்பரான விஜய், இந்த தேர்தலில் முதல்வர் வேட்பாளராக போட்டியிட்டு இருக்கிறார். இதையடுத்து, தனது “May-Me” போஸ்டில் த்ரிஷா “You Should See Me In A Crown” என்கிற பாடலை இணைத்திருக்கிறார். இந்த பாடலுக்கு அர்த்தம், “நான் சீக்கிரமாக அரியணை ஏறுவேன் என்பதுதான். இதை பார்த்த ரசிகர்கள், “இப்போ த்ரிஷா என்ன சொல்ல வருகிறார்?” என்பது தெரியாமல் குழப்பத்தில் இருக்கின்றனர்.

