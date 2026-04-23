  சேட்டை புடிச்ச த்ரிஷா! விஜய் பாடலுடன் வெளியிட்ட புகைப்படம்..இந்த குறியீட்டை கவனிங்க..

சேட்டை புடிச்ச த்ரிஷா! விஜய் பாடலுடன் வெளியிட்ட புகைப்படம்..இந்த குறியீட்டை கவனிங்க..

Trisha Photo With Arjunaru Villu Song : பிரபல நடிகை த்ரிஷா, தேர்தலில் வாக்களித்த புகைப்படத்தை இணையத்தில் பகிர்ந்திருப்பதோடு, அதில் விஜய்யின் பாடலையும் இணைத்திருப்பது வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 23, 2026, 04:51 PM IST
Trisha Photo With Arjunaru Villu Song : இன்று சட்டப்பேரவை தேர்தல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. முதல் முறையாக தேர்தலில் களம் காண்கிறார் விஜய். சமீபத்தில் விஜய் - த்ரிஷா இணைந்து ஒன்றாக சமீபத்தில் ஒரு திருமண நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டது பேசு பொருளானது. இந்நிலையில் இன்று த்ரிஷா தனது அம்மாவுடன் சென்று வாக்களித்தார். வாக்களித்த பின் காரில் இருந்தபடி போஸ் கொடுத்த த்ரிஷா அதனை தனது இன்ஸ்டாவில் போஸ்ட் ஆக போட்டுள்ளார். இதில் விஷயம் என்னவென்றால் கில்லி படத்தில் இடம்பெற்ற அர்ஜுனரு வில்லு பாடலை தனது போட்டோவுடன் வைத்துள்ளார். ஏற்கனவே இவர்களை சுற்றி கிசுகிசு வலம் வரும் நிலையில், இப்போது த்ரிஷாவின் இந்த பதிவு வைரலாகி வருகிறது.

வாக்களித்த த்ரிஷா!

சட்டமன்ற தேர்தல் 2026 வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23ஆம் தேதியான இன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் நடைப்பெற்றது. நடிகை த்ரிஷா, தேனாம்பேட்டையில் உள்ள தனது இல்லம் இருக்கும் தொகுதியில் இன்று காலை தனது தாய் உமாவுடன் வந்து வாக்களித்தார். இதையடுத்து, வாக்களிக்க வந்த அவரிடம், “மேடம் மாற்றம் வருமா? மாற்றம் தேவையா?” என்று பத்திரிகையாளர்கள் அனைவரும் கேள்வி கேட்டனர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், “எல்லாரும் வாக்கு செலுத்துங்கள், இப்போதைக்கு இதுதான் சொல்வேன்” என்று கூறிவிட்டு காரில் ஏறி சென்றார். வாக்களித்த சில மணி நேரங்கள் கழித்து அவர் இப்படி பதிவிட்டு அதில் விஜய்யின் பாட்டையும் இணைத்திருப்பது அவர் விஜய்யின் தவெக கட்சிக்கு வாக்களித்ததை காட்டுவதாக தெரிவித்து வருகின்றனர்.

கேப்ஷனில் இருக்கும் இமோஜி:

த்ரிஷா, விஜய்யுடன் எடுக்கும் புகைப்படங்களை அவருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவிப்பதற்காக பதிவிடுவார். அப்படி பதிவிடும் போதெல்லாம் அவர், "Evil Eyes" இமோஜிக்களை பதிவிட்டு வருகிறார். அந்த இமோஜியைதான் இப்போதும் அவர் வாக்களித்த புகைப்படத்தில் பயன்படுத்தி இருக்கிறார். இதனால், அவர் விஜய்க்கு வாக்களித்ததை சொல்லாமல் சொல்வதாக பலரும் கூறி வருகின்றனர். கமெண்ட் செக்‌ஷனிலும் “Code Word Accepted" என்று பலரும் தெரிவித்து வருகின்றனர். 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

சேட்டை புடிச்ச த்ரிஷா..

த்ரிஷா, தனக்கும் விஜய்க்கும் என்ன உறவு இருக்கிறது என்பது குறித்து இப்போது வரை எந்த இடத்திலும் தெரிவித்ததில்லை. இது குறித்து பல்வேறு சர்ச்சைகள் எழுந்த போதிலும், ஒரு போதும் அவர் விளக்கமும் கொடுத்ததில்லை. தேர்தலுக்கு சில வாரங்களுக்கு முன்பு விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா தனக்கு விஜய்யிடமிருந்து விவாகரத்து வேண்டும் என்று கோரி மனு கொடுத்திருந்தார். இதில், விஜய்க்கு வேறு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாகவும், அந்த நடிகை விஜய்யுடன் எடுத்த புகைப்படங்களை இணையத்தில் பதிவிடும் போது விஜய் அதை தடுக்காமல் ஆதரித்து வருவதாகவும் கூறி சங்கீதா குறிப்பிட்டிருந்தார். இதிலிருந்து, அந்த நடிகை த்ரிஷாவாக இருப்பாரோ என்கிற சந்தேகம் பலருக்கும் இருந்தது. கிட்டத்தட்ட 25 ஆண்டுகளாக திருமண வாழ்க்கையில் இருக்கும் விஜய்யும் சங்கீதாவும் இப்படி திடீரென்று விவாகரத்து வாங்கும் நிலைக்கு வந்திருந்தாலும் விஜய் தனது வாழ்க்கையில் வெவ்வேறு கட்டங்களுக்கு செல்லும் முடிவிலேயே இருக்கிறார். விஜய்யின் பிறந்தநாளின் போது அவருடன் இருக்கும் புகைப்படங்களை பதிவிட்டு, அதில் மனதுக்கு நெருக்கமான பாடல்களை வைப்பது, ஐட்டம் டான்சே ஆட மாட்டேன் என்று கூறிவிட்டு விஜய்க்காக ‘மட்ட’ பாடலில் நடனமாடுவது, சீக்ரெட் கோட் போல கேப்ஷனில் இமோஜிக்களை பதிவிடுவது என்று மறைமுகமாக தனது உறவை பற்றி தெரிவித்து வரும் த்ரிஷா, இப்போது வாக்கு செலுத்திய விஷயத்திலேயும் அதையே செய்திருக்கிறார். இப்போது த்ரிஷாவின் புகைப்படத்தை வைத்து, பலரும் ஒரு விவாதத்தை கிளப்பி வருகின்றனர்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:

கேள்வி : நடிகை த்ரிஷா எங்கு வாக்களித்தார்?

பதில் : நடிகை த்ரிஷா, சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள தனது தொகுதியின் வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தார்.

கேள்வி : த்ரிஷா யாருடன் வாக்களிக்க வந்தார்?

பதில் : அவர் தனது தாய் உமாவுடன் சேர்ந்து வந்து வாக்கு செலுத்தினார்.

கேள்வி : வாக்களித்த பிறகு த்ரிஷா என்ன செய்தார்?

பதில் : வாக்களித்த பிறகு காரில் இருந்தபடி புகைப்படம் எடுத்து, அதை தனது இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டார்.

கேள்வி : த்ரிஷாவின் பதிவில் என்ன சிறப்பு இருந்தது?

பதில் : அவர் பதிவிட்ட புகைப்படத்துடன் ‘அர்ஜுனரு வில்லு’ பாடலை இணைத்திருந்தது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது.

கேள்வி : இந்த பதிவைச் சுற்றி ஏன் சர்ச்சை உருவானது?

பதில் : அந்த பாடல் நடிகர் விஜய்யுடன் தொடர்புடையதால், அவர் எந்த கட்சிக்கு வாக்களித்தார் என்பதில் சமூக வலைதளங்களில் விவாதம் எழுந்தது.

